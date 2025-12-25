От «драться с Нганну» до «сосредоточусь на семье». Что дальше для Джейка Пола?

В минувшие выходные состоялся большой вечер профессионального бокса с противостоянием известного блогера Джейка Пола и бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по трём версиям Энтони Джошуа. Чуда не произошло: в шестом раунде Эй Джей оформил нокаут, сломав блогеру челюсть, и показал наглядную разницу в уровнях.

Пол сразу после боя отправился в больницу, где перенёс операцию.

«Только что вышел из операционной. Всё прошло гладко. Мне поставили по две титановые пластины с каждой стороны челюсти. И удалили несколько зубов. Спасибо за поддержку. Чувствую сильную боль и скованность. Теперь следующую неделю буду есть что-то жидкое. Огромная благодарность замечательной команде Университета Майами. Все были очень любезны и заботливы», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.

Джейк Пол в больнице после боя Фото: из личного архива Пола

После такого выступления Джейка встал вопрос о будущем блогера в боксе. С одной стороны, Пол продержался с одним из лучших тяжеловесов современности до шестого раунда. С другой стороны, ключевое слово – «продержался». Это были бег, борьба, но не бокс. А закончилось всё брутальным нокаутом от Энтони и больничной койкой для Джейка. Что теперь предпримет популярный блогер?

Кажется, Пол пока и сам не определился. Сначала Джейк отметил, что чувствует себя отлично и что не собирается заканчивать с боксом. Более того, Пол в очередной раз заявил, что намеревается стать чемпионом мира.

«Мы вылечим сломанную челюсть, вернёмся и будем драться с людьми моего веса. Я собираюсь за титулом чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Я собираюсь сделать небольшой перерыв. Я работал в тяжёлом режиме шесть лет», — приводит слова Пола издание BBC.

После этого Джейк начал сравнивать себя с Фрэнсисом Нганну и заявил, что жаждет разделить ринг с экс-чемпионом UFC.

«Всем сказал, что буду лучше, чем Фрэнсис. У Фрэнсиса как бы нет характера. Фрэнсис мягкотелый… Я буду драться с ним. Думаю, теперь он, возможно, примет вызов», — заявил Джейк в видео для YouTube-канала IMPAULSIVE.

Фрэнсис Нганну Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но вместе с этим Джейк отметил, что собирается больше времени уделять своим близким и что задумывается о детях.

«Я собираюсь взять небольшой отпуск и поддержать свою девушку Ютту Лердам на Олимпийских играх. Потом она переедет в Пуэрто-Рико, приедет сюда, в США. Может быть, мы сможем покататься на сноуборде. И, честно говоря, я готов к тому, чтобы завести детей. Меня так сильно тянет к ним, я так сильно хочу детей», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.

Есть ощущение, что в ближайшее время Пола в ринге мы действительно не увидим. Ему нужно восстановиться после операции, плюс сам блогер заявил, что ему нужен отдых. Однако перчатки на гвоздь он вешать не собирается. При этом его бравада касательно боя за титул чемпиона мира и в целом чемпионских амбиций сейчас выглядит максимально нелепо. После такого выступления глупо полагать, что следующим соперником станет ещё один действующий боксёр, тем более боксёр из мировой элиты . Джошуа показал разницу в уровнях и что Джейку очень далеко до титульных поединков. Да, Энтони тяжеловес и был в бою на 13 кг тяжелее, но такого Пола, которого мы увидели в минувшие выходные, без проблем пройдёт и любой чемпион в крузервейте, если, конечно, поединок не будет договорным.