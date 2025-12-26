Соперник у японца очень непростой.

Ring V: великий Иноуэ четвёртый раз за год бьётся в титульнике. Хватит ли сил?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

27 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Мохаммед Абдо Арене» состоится большой вечер профессионального бокса Ring V — заключительный в 2025 году. Главным событием боксёрского турнира станет титульный бой во втором легчайшем весе. Действующий абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Наоя Иноуэ встретится с Аланом Дэвидом Пикассо. В соглавном поединке Дзюнто Накатани подерётся с Себастьяном Эрнандесом. В четырёх главных боях турнира японские боксёры будут драться против мексиканских.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.