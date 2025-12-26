Скидки
Бой Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо, 27 декабря 2025 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, Ring 5

Ring V: великий Иноуэ четвёртый раз за год бьётся в титульнике. Хватит ли сил?
Александр Фролов
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо
Соперник у японца очень непростой.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

27 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Мохаммед Абдо Арене» состоится большой вечер профессионального бокса Ring V — заключительный в 2025 году. Главным событием боксёрского турнира станет титульный бой во втором легчайшем весе. Действующий абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Наоя Иноуэ встретится с Аланом Дэвидом Пикассо. В соглавном поединке Дзюнто Накатани подерётся с Себастьяном Эрнандесом. В четырёх главных боях турнира японские боксёры будут драться против мексиканских.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Алан Дэвид Пикассо

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Live Александр Фролов

😍 Очень красивый постер

А вот такой постер у нас к турниру. Настоящая красота.

13:23 Александр Фролов

💫 Иноуэ на втором месте Р4Р от Ring

Наоя Иноуэ сейчас на втором месте в рейтинге лучших боксёров мира, выше только Усик.

1. Александр Усик (Украина).
2. Наоя Иноуэ (Япония).
3. Джесси Родригес (США).
4. Дмитрий Бивол (Россия).
5. Артур Бетербиев (Россия).
6. Дзюнто Накатани (Япония).
7. Шакур Стивенсон (США).
8. Дэвид Бенавидес (США).
9. Девин Хейни (США).
10. Оскар Коллацо (Пуэрто-Рико).

13:21 Александр Фролов

👉 Где смотреть бой Наои Иноуэ и Алана Дэвида Пикассо

Официальной телевизионной трансляции боя Иноуэ — Пикассо в России не планируется. Турнир будет показывать платформа DAZN. «Чемпионат» осветит все события боксёрского вечера.

13:20 Александр Фролов

⚖️ Иноуэ перевесил Пикассо

Взвешивание главные герои прошли успешно: Иноуэ оказался чуть тяжелее соперника, показав на весах 55,1 кг. Вес Пикассо составил 54,9 кг.

13:19 Александр Фролов

👉 Дата и время турнира Ring V c главным боем Иноуэ — Пикассо

Боксёрский турнир Ring V с главным боем Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо состоится 27 декабря. Начало боксёрского вечера — в 12:00 мск. Главный бой стартует не ранее 15:00 мск.

13:18 Александр Фролов

😎 Изучаем биографию Иноуэ

Путь японца к вершине получился непростым, но эффектным.

13:18 Александр Фролов

👉 Полный кард турнира Ring V c главным боем Иноуэ — Пикассо

Наоя Иноуэ (31-0) – Алан Давид Пикассо (32-0-1);
Дзюнто Накатани (31-0) – Себастьян Эрнандес (20-0);
Кенсиро Терадзи (25-2) – Вийибальдо Гарсия Перес (23-6-2);
Рейто Цуцуми (3-0) – Леобардо Кинтана (12-1);
Тайга Иманага (9-0) – Эридсон Гарсия (22-1).

