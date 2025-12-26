Третий лишний. Бетербиев и Бенавидес решили обойтись без Бивола

Уходящий год в мире профессионального бокса во многом запомнился вторым поединком Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Бивол сумел взять реванш и стать новым абсолютным чемпионом мира. Правда, заканчивает год Дмитрий уже без «абсолюта».

Изначально после поединка Бивол и Бетербиев собирались провести третий очный бой, который расставил бы все точки в их противостоянии. Бивол даже отказался от обязательной защиты пояса WBC против непобеждённого американца Дэвида Бенавидеса, которому в итоге и отдали титул россиянина. Но время шло, а никаких вестей о третьем поединке не было.

Бетербиев пытался «найти» Дмитрия через различные интервью, но позже Бивол сам вышел на связь и заявил, что провёл операцию, которая требует восстановления. Таким образом, и Бетербиев, и Бенавидес, которые рассчитывали на бой с Биволом, оказались в режиме ожидания. И Артур, и Дэвид, кстати, должны были выступить на турнире в Саудовской Аравии в ноябре, но у Бетербиева сорвался поединок, а вот Бенавидес разобрался с Энтони Ярдом и сохранил у себя пояс WBC.

Дэвид Бенавидес Фото: Richard Pelham/Getty Images

Недавно промоутер Бивола Эдди Хирн заявил, что российский чемпион не вернётся в ринг раньше марта 2026 года, что, конечно, сказывается на планах Бетербиева и Бенавидеса. Оба жаждут провести поединок с Дмитрием, но, похоже, после возвращения Бивол сразу не будет боксировать ни с Дэвидом, ни с Артуром.

«Первый бой может оказаться менее масштабным, чем третий поединок с Артуром Бетербиевым. Возможно, он будет носить статус официальной защиты какого-либо титула. У него их довольно много. Есть вариант с Каллумом Смитом, а также с Михаэлем Айфертом. По линии WBA, насколько помню, тоже был обязательный претендент. Дмитрий не будет драться до марта», — приводит слова Хирна аккаунт EverythingBoxing в социальной сети Х.

Кажется, неопределённость и ожидание утомили и Бетербиева, и Бенавидеса, и боксёры дали согласие на очный поединок. Артур в социальных сетях заявил, что хочет подраться с Дэвидом, американец ответил согласием. И это самый логичный вариант на сегодняшний день, при этом рискованный для обеих сторон.

Ждать Бивола можно очень долго, и, если у Дэвида есть на это время и ресурсы, он может спокойно защищать титул WBC, то вот у Артура времени нет. В январе ему стукнет 41 год, простой к февралю будет составлять уже год, и, конечно, Бетербиеву нужен поединок. И если Бивол недоступен, то для Артура самый идеальный вариант – это бой за пояс WBC против Бенавидеса.

Безусловно, вариант этот рискованный. Артур жаждет завершить трилогию с Биволом, хочет поквитаться с ним за поражение. Тем более что Дмитрий давал устное согласие на третий бой. Но поражение в бою с Бенавидесом окончательно поставит крест на этом потенциальном поединке. Представим, что Бивол возвращается в марте-апреле, проводит защиту своих поясов, после чего берёт какое-то время на восстановление. Соответственно, следующий бой Дмитрия состоится только осенью, и, вероятно, соперником как раз будет победитель пары Бетербиев – Бенавидес. И в случае поражения от Дэвида Артур потеряет своё место в очереди, ему придётся не только ждать очного поединка Бенавидеса и Бивола, но и самому как минимум один раз закрывать поражение. А там Дмитрий с Дэвидом могут договориться на реванш, к тому моменту Артуру будет уже 42 года, и, конечно, шансы на трилогию с Биволом скатятся к нулю. Да и в целом второе поражение подряд в таком возрасте может привести если не к завершению карьеры, то к переходу в другую весовую категорию .

При этом рискует и Дэвид. Сейчас он действующий чемпион мира, парень с идеальным послужным списком и устрашающим рекордом. Бенавидес вечно вспоминает, как от него убегал Канело и не соглашался на очный бой, как теперь его игнорирует Бивол. Но поражение от Бетербиева лишит американца всего этого – нолика в графе поражений, чемпионского титула и статуса самого опасного боксёра дивизиона.

Поэтому за то, что оба стремятся договориться об очном поединке, боксёрам нужно отдать должное. Каждый в этом бою рискует многим, и от этого он на бумаге видится крайне интересным. Плюс не стоит забывать, что и Дэвид, и Артур – два ярких панчера, у которых 45 нокаутов на двоих. Оба любят плотно и жёстко бить, не стесняются идти в размены, оба любят давление и прессинг, что делает их противостояние интригующим для зрителей. Ну а победитель боя уже наверняка получит шанс стать абсолютным чемпионом мира в бою с Биволом – у Дмитрия просто не будет других вариантов.