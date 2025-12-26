У топов — лишь по одному бою за год. Тяжёлый вес UFC — в реальном кризисе

В уходящем году во многих дивизионах UFC сменились чемпионы. В том числе в тяжёлом весе: летом легендарный Джон Джонс объявил об уходе на пенсию, а полноценным обладателем пояса стал Том Аспиналл. Казалось, дивизион больших парней теперь заживёт полной жизнью, но проблемы, которые были и при чемпионстве Джонса, никуда не делись.

К Джону Джонсу в последние годы были большие претензии, и они были небезосновательны. Костлявый стал чемпионом в тяжах в марте 2023 года, когда в первом раунде уверенно разобрался с Сирилем Ганом. Но затем вместо того, чтобы защищать пояс против действующих бойцов и реальных претендентов, Джонс полтора года готовился к «историческому» поединку против пенсионера Стипе Миочича. И только в июне этого года Джонс освободил пояс, так и не согласившись разделить клетку с обладателем временного титула Томом Аспиналлом.

За два с половиной года Джонс провёл два боя, один из них – с бойцом, который не выступал три с половиной года. Конечно, всё это время дивизион простаивал и многие бойцы высказывали своё недовольство. И недовольство это можно понять. Вот только оказалось, что проблема современных тяжей кроется не только в Джонсе.

Давайте обратимся к статистике. Возьмём чемпиона Тома Аспиналла, топ-10 бойцов тяжёлого дивизиона и посчитаем, сколько же боёв они провели за 2025 год. Цифра вас удивит – 19. То есть 11 сильнейших бойцов-тяжей промоушена в среднем провели меньше двух поединков за год. Здесь ещё нужно выделить из общей массы Вальдо Кортес-Акосту, который стал настоящим открытием дивизиона и показал, как должен вести себя по-настоящему топовый боец: на счету доминиканца пять поединков за год. Оставшаяся десятка провела 15 боёв на всех – и это уже какие-то катастрофические показатели. Для сравнения, даже дивизион «мухачей», который часто подвергается критике, выдал 21 бой с участием чемпиона и бойцов из первой десятки рейтинга – это с учётом только что вернувшегося Кёдзи Хоригути и «пропавшего» Амира Альбази с нулём поединков за год.

Многие тяжеловесы обвиняли Джона Джонса в том, что именно он не даёт им развиваться, не даёт им продвигаться к титулу. Но на деле, за исключением Кортес-Акосты, ни один из бойцов топ-10 не провёл больше двух поединков за год. Половина из них ограничилась только одним боем в 2025 году (чемпион и три бойца из топ-4 в их числе), а Сириль Ган, Том Аспиналл и Деррик Льюис и вовсе обошлись одним раундом. Причём Льюис в этом году провёл в клетке… 35 секунд. Интересно, как Джон Джонс мог на это повлиять? Что мешало бойцам выступать чаще?

Джон Джонс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Дело в том, что в последнее время бойцы стали осторожными. Каждый печётся за своё место в рейтинге и практически не рассматривает варианты, которые несут определённые риски. И когда такое поведение исходит от бойцов-тяжеловесов – это странно. Льюис, который вообще не получил никакого ущерба в бою с Таллисоном Тейшейрой, вполне мог за оставшиеся полгода провести ещё как минимум пару боёв. Однако вместо этого он решил поупражняться в интернет-поединках, обвинив и Сергея Павловича, и Рико Верхувена в срыве потенциальных поединков с ним. Команда россиянина, кстати, уже успела отреагировать.

«Деррик после боя с Сергеем как-то кричал, пытался реванш с ним получить. Но, наверное, пересмотрел поединок и замолчал. И больше предложений от него, тем более вызовов, не было. Мы никогда не обсуждали [реванш с Льюисом] и не слышали о том, что он хочет нас вызвать, тем более что отказались. Это вообще смешно. Всё чаще замечаю, что бойцы делают такие высказывания для того, чтобы, наверное, быть на слуху, хайпануть как-то хотят. Но нет, мы ничего не получали, никаких вызовов, никаких реваншей не обсуждали и точно никому не отказывали», — сказал менеджер Сергея Павловича Андрей Клопнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Сергей Павлович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Вот и получается, что большие парни постоянно сетуют на то, что им кто-то мешает, скатываются к взаимному обвинению в срыве поединков. На самом же деле каждый из них заботится о своём месте в рейтинге и не собирается рисковать. От тяжей ждёшь крутых разборок в клетке, брутальных разменов и нокаутов – за это фанаты любят тяжёлый дивизион. А получаешь 19 боёв в год, часть из которых очень сложно и скучно смотреть. Кажется, Дане Уайту пора пересмотреть подход к большим парням: «мухач» Джошуа Ван выскакивает на претендентский поединок на коротком уведомлении со сломанным пальцем и в итоге получает титульник, а тяжи проводят по одному бою в год и перекладывают ответственность друг на друга – так быть не должно.