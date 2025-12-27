Йоэль Ромеро — настоящий киборг. В 48 лет он и не думает останавливаться

Вряд ли в мире есть фанат единоборств, который не знает про Йоэля Ромеро. Накачанный кубинский киборг, который отказывается уходить на пенсию и продолжает выступать, побеждать и удивлять. Причём Ромеро, долгое время выступавший в вольной борьбе, попал в ММА довольно поздно, в 32 года, однако успел прилично пошуметь. Попадание в смешанные единоборства было довольно кинематографичным — Йоэль продал почти всё имущество, чтобы поехать на соревнования в Германию, а там сбежал из расположения национальной команды и остался жить в Германии, получив убежище. На Кубе у Ромеро осталась семья, включая малолетнего сына.

В ММА Йоэль начал выступать в конце 2009 года. Спустя два года дебютировал в Strikeforcе и впервые в карьере проиграл — Рафаэлю Кавальканте. Причём это был нокаут, и это по сей день единственное досрочное поражение Солдата Бога в ММА. После боя с Кавальканте Ромеро ещё некоторое время чувствовал боли в шее, а затем один из спарринг-партнёров заметил, что у Йоэля образовалось что-то наподобие горба. Боец отправился в больницу, а позже рассказывал: «Я чувствовал лёгкую боль, но подумал, что это нормально. Когда дошёл до душевой, то уже не мог дышать. Меня отвезли в больницу. Сломались шейные позвонки. Появилась огромная опухоль. Врач сказал: «Только из-за того, что у тебя такой мышечный корсет на шее, перелом не получился ещё более страшным. Обычного человека либо парализовало бы, либо наступила бы смерть».

Врач заявил, что Ромеро ждут завершение карьеры и инвалидность. Йоэль нашёл хирурга, который согласился сделать рискованную операцию, всё прошло успешно, и потом Ромеро четыре месяца провёл в специальном кресле, чтобы восстановиться. В итоге через два года вернулся в бои и дебютировал в UFC, где тоже впечатлил свой физический формой. Хорхе Масвидаль говорил, что Ромеро выглядит как бодибилдер и если бы он пришёл в ММА лет в 19, то стал бы многократным чемпионом UFC в разных весовых категориях. А Джо Роган шутил, что Йоэль — продукт кубинских экспериментов: «Он часть кубинской спортивной программы. Кто знает, какими стероидами и гормонами роста пичкали там детей, чтобы сделать из них элитных спортсменов. Советский Союз в этом точно был замешан!»

Йоэль Ромеро Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Тот же Роган рассказывал и другую историю, похожую на фантастическую: «Его доставили в больницу, так как в одном из боёв он сломал орбитальную кость. Врач всё проверил и позвонил в главный офис UFC – он был в шоке. Первое, что он спросил: «Где вы его нашли?» Он заявил, что за 40-летнюю практику не сталкивался с такими людьми. Доктор сказал, что сухожилия в глазах Ромеро в четыре раза крупнее, чем у нормального человека, а сломанная орбитальная кость уже начала заживать сама по себе. Он заявил, что физическая структура Йоэля уникальна и отличается от всех, которые ему когда-либо доводилось наблюдать».

Как правило, невероятную форму Ромеро объясняли либо генетикой, либо допингом, либо сочетанием одного и другого. От обвинений в допинге Йоэль отмахивался («Да бросьте, у кубинцев просто нет денег покупать такое»), а когда сдал положительный тест на ибутаморен, то сумел доказать, что вещество попало в организм через загрязнённое спортивное питание, и отсудил у производителя больше $ 12 млн. Свою уникальную физику Ромеро объяснял тем, что это дар бога.

Йоэль Ромеро Фото: Rey Del Rio/Getty Images

В UFC Ромеро стал одной из звёзд среднего веса, подарил болельщикам несколько очень ярких заруб, заработал за них бонусы (всего 13 побед нокаутами за карьеру), но дважды проиграл в титульных боях, после чего перешёл в Bellator, где также добрался до титульника в полутяжёлом весе, однако уступил там Вадиму Немкову, который очень старался, но так и не смог финишировать суперкрепкого ветерана — на тот момент Ромеро было 45 лет. В феврале 2024 года Йоэль провёл свой последний на данный момент бой в ММА и победил решением Тиаго Сантоса. Тогда кубинец выглядел как раз как человек, которому пора задуматься о завершении карьеры.

Прошло почти два года, Ромеро уже 48 лет, однако заканчивать он не собирается и нашёл себя в других видах единоборств. В конце 2024-го экс-боец выступил на турнире новой лиги Dirty Boxing и нокаутировал там Дуэйна Креспо, участника шоу Power Slap. Спустя несколько месяцев Йоэль записал себе в актив ещё одну победу нокаутом в «грязном боксе» — на этот раз жертвой стал Рас Хилтон. На этом Ромеро не остановился, пошёл в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC и встретился там с Тео Доукасом. Поединок не дошёл до решения и завершился победой кубинца нокаутом во втором раунде.

Свои корни Йоэль тоже не забывает — в США сейчас набирает обороты лига Real American Freestylе, где проходят схватки по борьбе. Причём туда привлекают немало звёзд. Помимо Ромеро, там выступали Бо Никал, Белал Мухаммад, Майкл Чендлер, Чед Мендес, Ахмед Тажудинов, Хоакин Бакли, скоро выступят Арман Царукян, Колби Ковингтон, Люк Рокхолд. Ромеро принял участие в RAF 4 и победил Патрика Дауни, став временным чемпионом лиги в полутяжёлом весе. Это была первая схватка Ромеро по борьбе почти за 20 лет. А в январе будет бороться с Никалом за полноценный пояс.

Да и вообще программа у Йоэля на первый квартал 2026 года весьма насыщенная. Сначала – схватка с Никалом, затем 7 февраля будет биться в BKFC с чемпионом Лоренцо Хантом (но бой не титульный), а дальше в планах выступление на IBA Bare Knuckle, где соперником экс-бойца UFC должен стать Вагаб Вагабов. Предположительно бой пройдёт в конце марта.

Йоэль Ромеро Фото: Jeff Bottari/Getty Images

А ещё Йоэль метит в бокс, впечатлившись недавней победой Андерсона Силвы: «Я хочу попробовать себя во всех единоборствах, в том числе в боксе. Вы видели, что случилось? Андерсон Силва побил Тайрона Вудли. Но он назвал не то имя. Он сказал, что хочет драться с Крисом Уайдманом. Силва, друг мой, ты знаешь, что я тот, кто тебе нужен! Тебе нужно подраться со мной, а мне нужно подраться с тобой. Давай сделаем это! Погнали, Андерсон! Он одержал потрясающую победу над Тайроном. Вот почему я хочу драться с ним в боксе».

Ромеро 48 лет, однако останавливаться этот парень не собирается.