Японская «кошка» против мексиканской «мышки». Лёгкая победа Иноуэ в титульнике

В Саудовской Аравии завершился масштабный вечер профессионального бокса — Ring V. В главном событии турнира четвёртую защиту титула абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе за год проводил Наоя Иноуэ. В соперниках у японского вундеркинда был непобеждённый мексиканец Алан Дэвид Пикассо.

Наоя Иноуэ – самый известный японский боксёр современности. Монстр – чемпион мира в четырёх весовых категориях, абсолютный чемпион мира в двух дивизионах. Регалии и титулы японского боксёра можно перечислять долго, на сегодняшний день он является одним из самых узнаваемых боксёров планеты. Иноуэ влюбил в себя тысячи фанатов по всему миру своим ярким стилем. У Наои идеальный рекорд 31-0, при этом 27 боёв он завершил нокаутами – фантастическая статистика для «мухача».

Иноуэ планировал перебираться в новую для себя весовую категорию и рассчитывал на поединок с британским непобеждённым чемпионом мира Ником Боллом, но затем планы изменились. Ещё весной Наоя вызвал на поединок другого японского вундеркинда Дзюнто Накатани, который буквально преследовал Монстра. Ради встречи с соотечественником Накатани поднялся во второй легчайший вес и выступил на том же турнире, что и Иноуэ. В случае победы боксёры запланировали провести очный поединок, однако для этого обоим нужно было успешно выступить в Саудовской Аравии. Дзюнто свою часть «сделки» выполнил, в непростом поединке разобравшись с Себастьяном Эрнандесом, и слово оставалось за Монстром.

В соперниках у Иноуэ оказался небитый мексиканец Алан Дэвид Пикассо. На него делают большие ставки, Алана даже называли наследником Канело. Пикассо 25 лет, он уже успел набить солидный рекорд из 32 побед, 17 из которых добыл нокаутами, а один поединок на старте карьеры мексиканец свёл вничью. Конечно, соперников уровня Иноуэ у него ещё не было, так что для мексиканца это оказалось настоящей проверкой.

Пикассо начал поединок активно, занимал центр ринга и за высоким блоком пытался оказывать давление. А Иноуэ был расслаблен, много двигался с опущенными руками и «втыкал» скоростной джеб, на который мексиканец не успевал реагировать. Оба при этом финтили, работали корпусом гораздо больше, чем совершали реальные атаки. В начале второго раунда включился Иноуэ, который стал избивать Пикассо. Несколько плотных серий хуков, апперкоты, удары по корпусу – всё получалось у Монстра, а мексиканец не успевал реагировать на атаки чемпиона. Алан полностью отдал инициативу, лишь изредка пытаясь отвечать японцу – очень много напропускал претендент за один отрезок.

Разница в скоростях бросалась в глаза. Иноуэ был лёгким на ногах, его быстрые серии раз за разом достигали цели, Пикассо же старался вкладываться в каждый свой удар, пытался замедлить японца работой по корпусу, однако местами просто не успевал за чемпионом. В каждом раунде Наоя выглядел свежее и эффективнее претендента. Пикассо старался поймать чемпиона апперкотами и хуками, по-прежнему пробивал по корпусу, но был тяжелее японца.

Нужно отдать должное мексиканцу, он пытался навязать Иноуэ свой стиль, затаскивать его в рубку, оказывать прессинг, однако Наоя грамотно проваливал Алана, встречал своими атаками, уходил из опасных положений за счёт работы ног. В начале шестого раунда чемпион вновь обрушил на Пикассо шквал ударов у канатов, в моментах тяжело приходилось мексиканцу, но он продолжал стоять и даже отвечать Иноуэ. Первая половина поединка прошла под диктовку чемпиона, Наоя уверенно забирал раунды и контролировал ситуацию в ринге.

В начале второй половины боя Иноуэ пошёл в атаку, чемпион хорошо поддавливал соперника скоростным джебом, зажимал Пикассо у канатов. Алан пытался взрываться ответными атаками, однако в основном бил по воздуху – работа ног у Иноуэ по-прежнему была феноменальной. Наоя продолжал владеть инициативой, успевал поработать на публику, при этом значительно перебивал Алана. Разница в тайминге, в рефлексах, в скорости была серьёзной, что позволяло Иноуэ буднично разбирать претендента. Если в первой половине боя мексиканец больше работал первым номером, то в поздних раундах Пикассо полностью отдал нити поединка японцу и старался выживать. Мало что получалось у Алана, бой, который на бумаге выглядел конкурентным, превратился в доминирование Монстра.

Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо Фото: Richard Pelham/Getty Images

В чемпионских раундах у Пикассо открылось второе дыхание, он стал больше отвечать Иноуэ, боксёры неплохо зарубались на средней и ближней дистанциях. Но, конечно, на общую картину поединка это никак не повлияло.

В итоге бой добрался до объявления судейских записок, однако никакой интриги не было. Иноуэ одержал уверенную победу единогласным решением судей. Ждём супербой с Дзюнто Накатани в 2026 году?