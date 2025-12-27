«Ограбление» в пользу супербоя. Накатани подарили победу?

27 декабря в Эр-Рияде прошёл боксёрский турнир Ring V, в рамках которого выступил ряд звёздных чемпионов мира из Японии. В соглавном событии вечера Дзюнто Накатани дебютировал во втором легчайшем весе, встретившись с непобеждённым мексиканцем Себастьяном Эрнандесом. По задумке Накатани в случае успеха должен был встретиться с соотечественником Наоей Иноуэ, который является абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе. Для этого супербоя у двух бойцов из P4P должны были совпасть два условия — победа Накатани и победа Иноуэ, который на этом же турнире бился в главном событии вечера с Аланом Дэвидом Пикассо.
Иноуэ со своей задачей справился без каких-либо проблем и даже сумел покуражиться в ринге, а вот у Накатани без проблем не обошлось. На бумаге Дзюнто был страшным фаворитом, и казалось, что у Эрнандеса шансов на победу нет. Однако в ринге всё сложилось не совсем по плану Накатани. Эрнандес в первых раундах попробовал потягаться с японцем в технике, но быстро понял, что так к успеху не придёт — Дзюнто был быстрее и точнее, спокойно контролировал дистанцию и перебивал соперника. Правда, мощи, чтобы закончить всё в первых раундах, не хватало. Вероятно, из-за перехода в новый вес.
Однако если первые четыре-пять раундов без проблем можно было отсчитать в пользу Накатани, то дальше начался перелом. Эрнандес, понимая, что бой складывается совсем не так, как ему хотелось бы, начал навязывать драку чемпиону мира в трёх весовых категориях. Близкая дистанция, давление, темп — Накатани пытался сопротивляться, но кардио мексиканца было в порядке, и Дзюнто всё же пришлось принимать бой «кость в кость». Правда, в этих разменах Эрнандес зачастую был лучше, и порой Накатани приходилось просто выживать под градом ударов, зажимаясь в канаты. И финальный раунд тоже остался за Эрнандесом.
Дзюнто Накатани — Себастьян Эрнандес
Фото: Mark Robinson/Getty Images
Если учитывать первую половину боя, которая почти полностью оставалась за Накатани, можно было предположить, что счёт на судейских карточках будет очень близким и победа может уйти любому. Правда, казалось, что Эрнандес сделал больше, и мог грянуть апсет, который разрушит супербой Иноуэ — Накатани. У Турки Аль аш-Шейха уже был похожий опыт, когда двух звёзд ставили в один кард, чтобы потом свести друг с другом — тогда Деонтей Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру, и идея боя Бронзового бомбардировщика с Энтони Джошуа ушла в забвение.
В итоге судьи выставили 115-113, 115-113 и 118-110 в пользу Накатани. 118-110 по такому бою (то есть 10 раундов в пользу Накатани) — это абсурд и безумие, такого быть не должно. Этот судья точно «ограбил» Эрнандеса и увидел то, чего на ринге не было. 115-113 при желании оправдать можно, однако мексиканец выбросил почти на 100 ударов больше и превзошёл Накатани по акцентированным попаданиям (на 21). Дзюнто был сильно лучше по джебам, но нам каждый раз говорят про важность урона — а он остался за Эрнандесом, что оказалось видно по лицу Накатани, да и акцентированные удары должны цениться больше, ведь уже неоднократно критиковались те, кто старается работать джебами и держаться на дистанции.
Но ещё раз — 115-113 в пользу Накатани оправдать можно, хотя если досконально разбирать раунд за раундом, то справедливее будет 114-114. Получилось небольшое «ограбление» в пользу супербоя Иноуэ и Накатани. Теперь в 2026 году ждём большой бой двух паундовых японцев, однако если неделю назад Накатани воспринимался тем, кто может остановить Иноуэ, то теперь его акции сильно упали. Тем не менее стили делают бои — 2026 год всё покажет.