«Ограбление» в пользу супербоя. Накатани подарили победу?

27 декабря в Эр-Рияде прошёл боксёрский турнир Ring V, в рамках которого выступил ряд звёздных чемпионов мира из Японии. В соглавном событии вечера Дзюнто Накатани дебютировал во втором легчайшем весе, встретившись с непобеждённым мексиканцем Себастьяном Эрнандесом. По задумке Накатани в случае успеха должен был встретиться с соотечественником Наоей Иноуэ, который является абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе. Для этого супербоя у двух бойцов из P4P должны были совпасть два условия — победа Накатани и победа Иноуэ , который на этом же турнире бился в главном событии вечера с Аланом Дэвидом Пикассо.

Иноуэ со своей задачей справился без каких-либо проблем и даже сумел покуражиться в ринге, а вот у Накатани без проблем не обошлось. На бумаге Дзюнто был страшным фаворитом, и казалось, что у Эрнандеса шансов на победу нет. Однако в ринге всё сложилось не совсем по плану Накатани. Эрнандес в первых раундах попробовал потягаться с японцем в технике, но быстро понял, что так к успеху не придёт — Дзюнто был быстрее и точнее, спокойно контролировал дистанцию и перебивал соперника. Правда, мощи, чтобы закончить всё в первых раундах, не хватало. Вероятно, из-за перехода в новый вес.

Однако если первые четыре-пять раундов без проблем можно было отсчитать в пользу Накатани, то дальше начался перелом. Эрнандес, понимая, что бой складывается совсем не так, как ему хотелось бы, начал навязывать драку чемпиону мира в трёх весовых категориях. Близкая дистанция, давление, темп — Накатани пытался сопротивляться, но кардио мексиканца было в порядке, и Дзюнто всё же пришлось принимать бой «кость в кость». Правда, в этих разменах Эрнандес зачастую был лучше, и порой Накатани приходилось просто выживать под градом ударов, зажимаясь в канаты. И финальный раунд тоже остался за Эрнандесом.

Дзюнто Накатани — Себастьян Эрнандес Фото: Mark Robinson/Getty Images

Если учитывать первую половину боя, которая почти полностью оставалась за Накатани, можно было предположить, что счёт на судейских карточках будет очень близким и победа может уйти любому. Правда, казалось, что Эрнандес сделал больше, и мог грянуть апсет, который разрушит супербой Иноуэ — Накатани. У Турки Аль аш-Шейха уже был похожий опыт, когда двух звёзд ставили в один кард, чтобы потом свести друг с другом — тогда Деонтей Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру, и идея боя Бронзового бомбардировщика с Энтони Джошуа ушла в забвение.

В итоге судьи выставили 115-113, 115-113 и 118-110 в пользу Накатани. 118-110 по такому бою (то есть 10 раундов в пользу Накатани) — это абсурд и безумие, такого быть не должно . Этот судья точно «ограбил» Эрнандеса и увидел то, чего на ринге не было. 115-113 при желании оправдать можно, однако мексиканец выбросил почти на 100 ударов больше и превзошёл Накатани по акцентированным попаданиям (на 21). Дзюнто был сильно лучше по джебам, но нам каждый раз говорят про важность урона — а он остался за Эрнандесом, что оказалось видно по лицу Накатани, да и акцентированные удары должны цениться больше, ведь уже неоднократно критиковались те, кто старается работать джебами и держаться на дистанции.