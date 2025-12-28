Миллион предложений — одно другого хуже. Почему Уайлдеру нужно завершать карьеру

В 2025 году первую победу за три года одержал бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер. Некогда самый устрашающий нокаутёр мира финишировал Тайррелла Херндона и закрыл поражения от Джозефа Паркера и Чжан Чжилэя. И оказалось, что Бронзовый бомбардировщик всё ещё востребован, хотя при этом уже сильно далёк от оптимальной формы.

Уайлдеру недавно исполнилось 40 лет, и это тот случай, когда годы действительно берут своё. Мощнейшая трилогия с Тайсоном Фьюри, в которой он проиграл два боя нокаутами, не прошла без последствий, и, кажется, Деонтей так и не нашёл прежнюю версию себя. Да, он победил Роберта Хелениуса, но затем выдал абсолютно беспомощный поединок против Паркера и был нокаутирован китайским ветераном Чжилэем. От ударной мощи Деонтея не осталось и следа, он потерял в скорости, в агрессии, в рефлексах, и конкурировать на высоком уровне у него уже не получается .

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тем не менее сам Уайлдер пытается убедить всех, что он ещё способен вернуться на вершину. Победа над никому не известным Херндоном придала ему сил и открыла варианты для громких поединков. Первым высказал заинтересованность в противостоянии с Деонтеем действующий чемпион мира по трём версиям Александр Усик. «В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Почему Уайлдер? Говорят, он уже не такой сильный, как раньше? Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксёр. Он является одним из величайших супертяжеловесов последних 10 лет», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.

В команде Деонтея, конечно, такому варианту обрадовались, и Уайлдер через различные высказывания начал подогревать интерес к потенциальному поединку.

«Сердце колотилось, и не только из-за самого факта возможного боя. Дело в самом шансе. В том, что Усик смотрит на меня и говорит: «Я хочу с тобой драться». Неважно, какая причина — Александр сказал, что хочет со мной драться. И это очень важно для меня. Следующий год будет для меня очень важным. И когда этот бой состоится — он изменит мою жизнь. Я снова потрясу мир», – приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Есть у Деонтея и другие варианты. К примеру, сам Бронзовый бомбардировщик неоднократно заявлял, что хочет провести поединок против Энтони Джошуа. И, хотя британец больше смотрит в сторону противостояния с Тайсоном Фьюри, Уайлдер верит, что рано или поздно они с Эй Джеем разделят ринг.

«Почти наверняка я буду драться с Джошуа. Несомненно. Мы с ним бойцы, и Энтони всё ещё активен. Бой между нами — это один из самых важных поединков, которые люди всё ещё хотят увидеть. И, как я уже сказал, мы оба всё ещё в этом бизнесе. Поэтому, пока есть возможность, мы должны встретиться», — приводит слова Уайлдера портал MMA Mania.

До того, как появился вариант с потенциальным поединком против Усика, у Деонтея был другой топовый соперник.

«Да, мы действительно обсуждали поединок с Дереком Чисорой. Честно говоря, всё шло очень хорошо. Мы двигались в правильном направлении. Я бы сказал, что всё было согласовано на 90%. Мы уже готовились выйти на ринг, повеселиться. Я был очень взволнован. И тут бац — поступил вызов от Усика [и переговоры по бою с Дереком прервались]», — приводит слова Уайлдера портал Ready to Fight.

Конечно, Деонтей счастлив, что к нему снова столько внимания, что ему поступают различные предложения, что с ним хочет провести бой даже лучший тяжеловес современности. Однако нужно сказать, что все эти варианты для Уайлдера опасны. Победа над Херндоном, которого буквально скормили Деонтею, не должна влиять на общую картину. А общая картина заключается в том, что Уайлдер – уже давно не топ-боксёр .

Ему 40 лет, он стал медленным, потерял в физической мощи, а бой с Чжилэем показал, что Деонтей и удар не может держать. Шансов в поединке с Усиком у него практически никаких, и слово «практически» здесь только из-за возможного лаки-панча, хотя в это вряд ли кто-то поверит. Джошуа только что показал, что он в хорошей форме, в прошлом году он уже нокаутировал одну неповоротливую гору мышц в лице Фрэнсиса Нганну, и есть ощущение, что поединок с Уайлдером тоже закончится жёстким нокаутом. Даже такой же ветеран Дерек Чисора доставит Уайлдеру серьёзных проблем: британец, в отличие от Деонтея, идёт на серии из трёх побед и умеет бить очень плотно, что в случае с нынешней версией Бронзового бомбардировщика тоже сулит нокаут.

На пятом десятке нужно уже основательно думать о пенсии. Деонтей провёл мощную карьеру, которая давно подошла к концу. Не нужно тешить себя мнимыми надеждами: возвращения на вершину уже точно не случится. Да, можно провести ещё один большой бой с Усиком, Джошуа, Чисорой или с кем-нибудь другим, однако есть вероятность, что этот бой отнимет у него очень много здоровья. Так что лучшим вариантом для Уайлдера будет завершение карьеры.