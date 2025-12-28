Иноуэ должен быть выше Усика в рейтинге P4P. Наоя — лучший боксёр мира

Кто лучший боксёр мира прямо сейчас? Если опираться на рейтинг pound-for-pound от издания The Ring, а именно он считается наиболее авторитетным, то до недавних пор лидером был Теренс Кроуфорд. Это объяснимо — непобеждённый, первый абсолютный чемпион в трёх весовых категориях, побил Сауля Альвареса, а это, несмотря на все оговорки, всё ещё самое большое имя в современном боксе. Но Кроуфорд не нашёл для себя новых вызовов и завершил карьеру — теперь, по сути, есть только два реальных претендента на виртуальную мировую корону в боксе.

Новым лидером стал Александр Усик, вторую строчку занимает японец Наоя Иноуэ . Все остальные в рейтинге P4P, включая третьего номера Джесси Родригеса, Дмитрия Бивола и остальных, сильно отстают от первой и второй строчек. Однако вопрос о лучшем боксёре по-прежнему открыт.

Заслуживает ли этого звания Усик? В 2025 году у Александра один бой — после дилогии с Тайсоном Фьюри он встретился с другим британцем Даниэлем Дюбуа, который, в свою очередь, до этого апсетнул Энтони Джошуа, практически размазав звёздного соотечественника по рингу. Это был бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, и Усик во второй раз шёл за всеми поясами в этом дивизионе. От Дюбуа ожидали конкурентного поединка, однако в итоге он был нокаутирован ещё быстрее, чем в первый раз.

Стать абсолютным чемпионом мира в своём весе во второй раз — большое и значимое достижение, но после этого Усик взял паузу, уже лишился одного из поясов , а вскоре может лишиться ещё одного, потому что претенденты из-за него простаивают. Сам Александр при этом хочет бой с Деонтеем Уайлдером. Да, это большое имя, хорошие деньги (точно больше, чем за Фабио Уордли, например), однако со спортивной точки зрения здесь очень тяжело увидеть интригу. У Бронзового бомбардировщика, конечно, остался удар, но лучшие годы позади, а такое стремление Усика к подобным боям не добавляет ему баллов в глазах экспертов и болельщиков.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

На другой чаще весов — Наоя Иноуэ. Его минус в том, что он выступает в маленьких весах, которые традиционно популярностью не пользуются. Другой недостаток японца — он местечковая звезда и на световые годы отстаёт от того же Усика с точки зрения медийки. Иноуэ не привлечёт полную арену на свой бой за пределами Японии и не говорит на английском, а потому не очень интересен зарубежным фанатам, несмотря на высочайший класс и множество регалий.

Боб Арум, ведущий дела японского боксёра, просто в восторге и не скупится на похвалу для Наои: «Иноуэ — не просто лучший боец мира вне зависимости от весовой категории. Иноуэ — лучший боец, которого я когда-либо видел, независимо от веса и всего остального. За 60 лет, что я в боксе, я никогда не видел ничего и никого подобного Иноуэ».

В 2025 году японец вышел на сумасшедший график — четырежды (!) он защищал звание абсолютного чемпиона мира . В эпоху четырёх поясов в принципе мало кому удаётся удерживать все титулы на протяжении долгого времени, однако Иноуэ такие тенденции не волнуют. В 2025 году японец побил Е Чун Кима, Рамона Карденаса, Муроджона Ахмадалиева и теперь – Алана Дэвида Пикассо. Ни в одном поединке у соперников Наои по большому счёту не было шансов. Небольшой казус случился с Карденасом, где Иноуэ упал в нокдаун, но в итоге японец удосрочил соперника. А на секундочку, Карденас — пятый номер дивизиона, Пикассо — третий, Ахмадалиев — второй. А первого (Марлона Тапалеса) Иноуэ нокаутировал ещё два года назад. То есть тут нельзя сказать, что чемпион разбирает проходную оппозицию, как говорили о Канело. Иноуэ перебил всю элиту своего веса, и теперь к нему поднимаются новые элитные соперники, такие как Дзюнто Накатани.

Наоя Иноуэ Фото: Richard Pelham/Getty Images

Этот парень не зря носит прозвище Монстр — он кошмарит весь дивизион, и к нему сложно подобрать ключи, Иноуэ всех переигрывает на классе. А четыре защиты звания абсолютного чемпиона за год — более чем солидный аргумент за то, что бы признать Наою лучшим боксёром мира и переместить его на заслуженную первую строчку pound-for-pound. Помимо этих четырёх защит за год, у Иноуэ в активе 27 титульных побед подряд, 23 из них — досрочно. Для сравнения, у Усика на профессиональном уровне только 24 боя — на три меньше, чем титульников у Иноуэ .

И вовсе неудивительно, что, когда Наою спрашивают, считает ли он себя лучшим боксёром мира, он уверенно отвечает «да».