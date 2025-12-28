Десантник на распутье. Павловичу не с кем драться

В 2025 году Сергей Павлович вернулся на победную серию, успешно закрыв два поражения от Тома Аспиналла и Александра Волкова, полученных годом ранее. В феврале 2025-го мы увидели осторожного Павловича, который в безопасном стиле отработал с Жаирзиньо Розенстрайком и впервые победил в UFC решением. Спустя полгода Десантник повторил трюк и вновь показал, что может терпеливо работать по геймплану и не искать только нокаут. На этот раз Павлович прошёл Вальдо Кортес-Акосту, а дальнейшие бои доминиканца показали, что это очень хороший скальп.

Благодаря двум победам Павлович отстоял своё место в топ-5 тяжёлого веса, показал, что может меняться, пусть это и сказалось на зрелищности, а ещё получил похвалу от бывшего соперника. Александр Волков отметил, что изменение стиля пойдёт на руку его соотечественнику: «У любой манеры есть шанс… Есть тактическая задача на поединок. Я рад, что он стал менять свою подготовку и свой взгляд на бои, что у него стало получаться выигрывать по-другому — в более длинных боях. Это говорит о его прогрессе как бойца. Наберётся опыта в таких долгих, длинных боях и будет проводить их более эффективно, у него будет больше ситуаций. Это будет только на руку ему играть, я за него рад».

Итак, к концу 2025 года Павлович идёт на серии из двух побед и занимает третью строчку в рейтинге дивизиона. Но теперь другая проблема — не с кем биться . Сергей уже неоднократно отмечал: «Мне без разницы, с кем драться. Главное — приближаться к титулу. Мне нужен пояс, и мне всё равно, у кого он будет».

Сергей Павлович Фото: Chris Unger/Getty Images

Сами по себе реванши с Волковым и Аспиналлом Сергея не интересуют, однако логично предположить, что и давать шансы тем, кто ниже него в рейтинге, россиянин не хочет. Сейчас в топ-5 входят Кёртис Блэйдс и Вальдо Кортес-Акоста, над которыми у Павловича есть свежие победы, а значит, в реваншах смысла нет. Ниже есть варианты, но Жаилтон Алмейда и Сергей Спивак идут после поражений — будет слишком жирно награждать их поединком с бойцом из топ-3 и давать сразу шанс ворваться в титульную гонку . А предлагать кого-то, кто находится в конце десятки, не особо уважительно по отношению к Павловичу.

Против Сергея играет и ситуация на верхушке дивизиона. Том Аспиналл и Сириль Ган встали на паузу после встречи в Абу-Даби и тычка в глаза со стороны француза. Аспиналл лечится, возможно, ему понадобится операция, и, стало быть, быстрого возвращения не будет. Ган тоже ждёт, потому что точно готовится реванш с Томом. Вместе с ними замер Александр Волков — россиянин победил в претендентском поединке и хочет драться за пояс. В команде Драго уже сказали, что либо будут ждать развязки, либо попробуют запросить бой с Ганом за временный титул.

Для Павловича это плохой расклад. В идеальном мире Сергей мог бы подраться с проигравшим в титульнике Аспиналл — Ган, а Волков дрался бы за пояс . Однако если введут временный титул, то Павлович будет первым пострадавшим, потому что придётся либо ждать, либо принимать бои с теми, кто ниже в рейтинге. В январе ещё пройдёт бой Кортес-Акосты с Дерриком Льюисом, и в теории победитель может получить поединок с Павловичем либо и вовсе обойти его в титульной гонке.

В UFC не любят бездействующих бойцов, поэтому высока вероятность, что Павловичу нужно будет ещё раз отстоять своё место в титульной гонке. Россиянину не с кем драться, но в ближайшее время ситуация в дивизионе должна проясниться, и тогда нельзя упускать возможность.