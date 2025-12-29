А готов ли Накатани к Монстру? Бой японских вундеркиндов кажется мисс-матчем

В минувшие выходные в Саудовской Аравии состоялся заключительный в уходящем году турнир по профессиональному боксу – Ring V. Основное внимание было приковано к главным боям вечера, в которых выступили непобеждённые японцы Наоя Иноуэ и Дзюнто Накатани.

Дело в том, что ещё весной две супервезды бокса из Страны восходящего солнца договорились об очном поединке. Накатани грезил боем с именитым соотечественником уже давно, многократно говорил об этом и вызывал Иноуэ. У Наои же были другие планы, однако этой весной он сам обратился к Дзюнто.

«Итак, Накатани-кун, давай взорвём японский бокс в «Токио Доум». Это бой, которого будут ждать не только японские поклонники бокса, но и поклонники бокса за рубежом, поэтому я решил, что будет хорошо сделать это. Этот бой состоится, если мы продолжим успешно выступать. И это не тот случай, что мы просто согласились на бой. Из-за того, что очень многие будут ждать нашего боя, я хочу создать серьёзную историю, чтобы боксировать в «Токио Доум». Думаю, что в этом заключается профессионализм», — обратился Иноуэ к Накатани.

Дело оставалось за малым: Наоя и Дзюнто должны были одержать победы на турнире в Саудовской Аравии, после чего никаких преград для личной встречи не осталось бы. Иноуэ со своей задачей справился буднично. Перспективный мексиканец Алан Дэвид Пикассо с внушительным рекордом 32-0 ничего не сумел противопоставить Монстру. Наоя разбирал претендента и работой вторым номером с дистанции, и действуя агрессивно во второй половине поединка. Как итог — 120-108, 119-109 и 117-111, очередная убедительная победа Монстра.

А вот Накатани заставил понервничать и своих фанатов, и тех, кто собирается организовывать его супербой с Иноуэ. Для Дзюнто это был первый поединок во втором легчайшем весе, и прошёл он безумно тяжело для японца. В соперниках у него тоже оказался небитый мексиканец Себастьян Эрнандес, который доставил именитому сопернику множество проблем. Если на старте боя Дзюнто контролировал ситуацию, перебивал Эрнандеса с дистанции и забирал раунд за раундом, то затем Себастьян затащил Накатани в другой бокс – в жёсткий мексиканский стиль. Постоянные размены на средней и ближней дистанции, клинч, плотная рубка – в этом Эрнандес превосходил японца. У Дзюнто перестала получаться работа с дистанции, перестал получаться техничный бой, и Накатани был вынужден играть по тем правилам, которые навязал Себастьян.

Дзюнто Накатани — Себастьян Эрнандес Фото: Richard Pelham/Getty Images

В итоге поединок добрался до судейского решения, где, будем честны, сыграл свою роль потенциальный супербой Накатани и Иноуэ. Два судьи поставили на своих карточках 115-113 в пользу японца, что ещё хоть как-то можно было объяснить, третий рефери увидел разгромный счёт 118-110 в пользу Накатани – и это было удивлением, кажется, даже для самого Дзюнто, который стоял на объявлении результатов с полностью закрытым глазом и с серьёзными гематомами и рассечениями на лице.

Тем не менее Иноуэ с Накатани победили, и теперь, кажется, загорелся зелёный свет для их очного супербоя.

«У нас с Накатани сегодня были очень хорошие победы. В следующем году мы решим, что будет дальше, но мои японские фанаты могут ожидать кое-что очень хорошее», — приводит слова Иноуэ CompuBox.

И в словах Наои можно прочитать, что он полностью уверен в своих силах, особенно после увиденного боя Накатани и Эрнандеса. Есть ощущение, что прямо сейчас Дзюнто просто не готов к супербою с Монстром. Интерес к этому поединку кроется не только в том, что в ринге сойдутся два боксёра P4P с одинаковым рекордом 32-0 и с более чем 50 нокаутами на двоих. Фанаты прежде всего ожидают, что Иноуэ наконец-то получит тяжёлый бой, ведь последние победы Наои превращаются в обыкновенные походы в офис. Но, кажется, Накатани будет крайне сложно конкурировать с Иноуэ .

Прежде всего, Дзюнто в бою с Эрнандесом столкнулся с проблемами новой весовой категории. Его удары на фоне атак Себастьяна не несли серьёзного ущерба, а ведь в предыдущем дивизионе пять последних боёв закончились нокаутами от Дзюнто. В, поединке с более тяжёлым и крупным мексиканцем Накатани не хватало мощи, и это может сказаться и в бою с Иноуэ, который во втором легчайшем весе чувствует себя прекрасно.

Эрнандес в поединке с Накатани обнажил проблемы японского боксёра, которыми, конечно, грамотный Иноуэ должен воспользоваться. Дзюнто оказался не готов к агрессивному стилю мексиканца, находясь под постоянным давлением, Накатани растерял всю свою технику и скатился к разменам размашистыми боковыми, которыми он часто махал по воздуху.

Да и в целом техника Дзюнто вызывала вопросы. Он не был привычно лёгким на ногах, скорость атак, за исключением джеба, хромала. На фоне фантастически быстрого Иноуэ, который за счёт скорости просто переехал Пикассо, Накатани смотрелся тяжело, и это может стать большой проблемой для Дзюнто в предстоящем супербое.

Были проблемы у Накатани и с защитой. Кажется, в последних боях он в сумме не пропускал столько, сколько получил в бою с Эрнандесом. Причём 100 точных ударов Себастьяна пришлись точно по корпусу, что, возможно, и сказалось на скоростных показателях японца.

Если резюмировать два главных поединка, которые прошли в Саудовской Аравии, то пока совершенно неясно, за счёт чего Накатани может навязать Монстру хоть какие-то проблемы. В атаках с дистанции у Дзюнто вряд ли будет преимущество, потому что Наоя и сам хорош в скоростном джебе, и перестрелять его не видится возможным, особенно из-за разницы в скоростях. Во всём остальном Иноуэ превосходит соотечественника: техника, ударная мощь, боксёрский интеллект – всё на стороне Монстра. Плюс он боксирует в «своей» весовой категории, где Накатани будет гостем. От предстоящего поединка Наои и Дзюнто ждут искр, однако есть ощущение, что бой может стать очередным мисс-матчем. Во всяком случае, выступления в Саудовской Аравии не убедили, что потенциальный поединок Иноуэ и Накатани будет конкурентным – Монстр слишком хорош для соотечественника.