В Белом доме будет много россиян. Супербои без наших парней — невозможны

2025 год подходит к концу. А событие, которое станет главным в 2026-м, уже известно. UFC готовится провести турнир в Белом доме. Ивент состоится 14 июня 2026 года — в день рождения самого Дональда Трампа, который отметит своё 80-летие. Можно практически не сомневаться, что боссы лиги постараются подготовить идеальный кард для этого события. У некоторых экспертов есть опасения, что заточен он будет именно под американскую публику. Но складывается ощущение, что без россиян провести турнир такого масштаба прямо сейчас просто невозможно.

Основной претендент на попадание в состав участников ивента – Ислам Махачев. Он является первым номером рейтинга P4P. И главной звездой организации. Но есть и другие факторы, которые могут заставить боссов UFC выбрать Ислама для участия в турнире. Достаточно напомнить, что последние три поединка россиянин провёл именно в США. На пути Махачева последовательно пали Дастин Порье, Ренато Мойкано и Джек Делла Маддалена. И, что особенно важно, публика была в восторге от бойца. Особенно сильно это чувствовалось в противостоянии с австралийцем.

Россиянин – обладатель титула в полусреднем весе. Поэтому любой следующий поединок для него – огонь. Это либо долгожданное противостояние с Илией Топурией, либо первая защита чемпионского пояса. Оба варианта – шикарная опция для того, чтобы провести их в Белом доме. Конечно, фанаты больше ждут первый. Но сейчас в карьере и жизни Илии – непростые времена. Он даже вынужден был взять паузу, чтобы решить все проблемы. И далеко не факт, что после длительного простоя он сразу решится провести поединок с таким монстром. Поэтому сейчас более вероятным выглядит вариант, при котором Ислам будет защищать свой чемпионский пояс в противостоянии с одним из топов полусреднего дивизиона.

Ислам Махачев с чемпионскими поясами UFC Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Пётр Ян буквально несколько недель назад был далёк от такой возможности. Однако прямо сейчас сложно найти претендента лучше в легчайшем весе. Естественно, если бы Мераб Двалишвили не проиграл, то он железно выступил бы в Белом доме. Шансы сохраняются и теперь, ведь можно закрыть трилогию с россиянином. Но сам Беспощадный на своей странице в социальной сети указывает на другую опцию. На днях он разместил фотографию, которая сгенерирована искусственным интеллектом, и отметил официальный аккаунт UFC. На снимке Ян дерётся на лужайке Белого дома с Шоном О’Мэлли.

Поверить в такое противостояние – легко. Во-первых, для россиянина бой станет реваншем. А ведь в первом поединке поражение получилось не самым логичным и однозначным. Напротив, раздельное решение оставило массу поводов для того, чтобы обсуждать исход. Во-вторых, третье противостояние с Мерабом может превратиться в возню в партере. Особенно если Двалишвили поставит перед собой цель вернуть на плечо чемпионский пояс. А вот бой Яна с О’Мэлли – это противостояние двух мощнейших ударников. Можно практически не сомневаться, что парни будут рубиться в стойке. А для фанатов это лучшее зрелище.

Хамзат Чимаев находится в ситуации, которая очень похожа на положение Махачева. Он может подраться в дивизионе, в котором является чемпионом. Но более интересной выглядит другая опция. Сразу после победы в титульном противостоянии Борз начал словесную перепалку с Алексом Перейрой. Ни для кого не секрет, что Хамзат может подняться в весе. Он прилично набирает в период между поединками. Поэтому такое противостояние способно заинтересовать боссов UFC. Особенно если так и не решится на возвращение Джон Джонс. Кроме того, у Костяного внезапно всплыл вариант подраться с Фрэнсисом Нганну. А Дана Уайт может пойти на организацию такого поединка, чтобы один из его любимчиков наказал «предателя». Поэтому Перейра вполне может подраться с Чимаевым.

Готов Поатан выйти в клетку и с другим россиянином – Магомедом Анкалаевым. В такое развитие событий тоже можно поверить. Пока в противостоянии равный счёт – 1:1. Более того, после последнего поражения Анкалаев ссылался на серьёзную травму. Третий поединок мог бы снять все вопросы для каждого из парней. Другой вопрос заключается в том, что в UFC могут не рискнуть и не доверить Магомеду быть одним из главных действующих лиц такого статусного события. Особенно на фоне того, что руководству долго не нравился стиль Анкалаева.

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Есть ощущение, что и это не полный список парней от России, которые могут выступить в Белом доме. Совершенно точно попытается прорваться на турнир Байсангур Сусуркаев. Он стал одним из главных открытий 2025 года, находится на отличном счету в UFC. А главное, организация сама старается продвигать талантливого проспекта. Может не обойтись и без брата Хабиба. Умар Нурмагомедов совсем скоро проведёт поединок на UFC 324. Его соперником станет Дейвисон Фигейреду. А после победы вполне можно попытаться выйти на претендентский поединок. И лучшее место для его проведения – Белый дом. Видимо, россиян на лужайке будет предостаточно.