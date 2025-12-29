Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Шара Буллет — Арман Царукян, схватка по грэпплингу, 30 декабря 2025 Hype FC, конфликт Царукяна и Шары Буллета

«Такие, как ты, на меня заявления писали». Что не поделили Шара Буллет и Царукян
Яхья Гасанов
Конфликт Армана Царукяна и Шары Буллета
Комментарии
Отлично раскачали даже схватку по грэпплингу.

30 декабря в Ереване, Армения, в рамках ивента Hype FC пройдёт необычная схватка между легковесом Арманом Царукяном и Шарой Буллетом (он же — Шарабутдин Магомедов), выступающим в средней весовой категории. Казалось бы, на бумаге это любопытный матч-ап и не более, тем более у спортсменов разные уровни в партере. Да и встречи бойцов ММА по любым другим правилам, будь то кикбоксинг или грэпплинг, как правило, не очень смотрибельны и чаще вызывают раздражение у фанатов.

Но Царукян и Шара сделали почти невозможное — отлично прогрели схватку по грэпплингу и показали, как яркий трэш-ток может повлиять на отношение к бою или схватке. Начал всё Царукян, который в эфире в социальных сетях рассказал, что Шара не прилетел: «Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. По ходу, он забоялся. Опоздал на рейс, не сел на самолёт. По ходу, все его разговоры были всего лишь водой. Посмотрим, завтра пресс-конференция. Приедет этот пират или нет. Если нет, то его никнейм надо поменять. Вы поняли, на какой…».

Шарабутдин Магомедов Подробнее

Тренер Магомедова Гор Азизян отреагировал на выпад, не упустив возможности выпустить ответную шпильку: «Сейчас посмотрел твоё видео, где ты серьёзно так рассуждаешь о том, чего не знаешь. Во-первых, Шара не опоздал. Шара был там. Во-вторых, рейс отменили, нам даже не сказали ничего. Мы приехали, а там никого нет. Я тебе больше скажу, мы за свой счёт купили билеты и, надеюсь, сейчас прилетим в Ереван. Просто зачем такие заявления? Никнейм там решил поменять… Прекращай, пожалуйста. Эти разговоры мне напоминают о разговорах про больную спину».

Но весь огонь пришёлся на пресс-конференцию перед турниром, куда Шара Буллет, вопреки словам Армана, прибыл. И Магомедов выдал длинную тираду в ответ Царукяну: «Я жил другой жизнью. Я по детству у себя на районе алюминий воровал, чтобы позволить себе перчатки для тренировок. Так что не надо мне тут за страх, что кто-то испугался. Такие, как ты, на меня заявления писали. И когда на личности переходят… Может, ты думаешь, это хайп, поп-ММА, но у меня другие понятия. Когда мужское задевают, я могу за слово поймать, посадить в машину, мы вдвоём отъедем, там тебе твоя хвалёная борьба не поможет. Из этой поездки только один человек может вернуться, ты можешь там остаться».

Царукян очень активен вне UFC:
Царукян устроил борцовский марафон. Но так UFC не впечатлить
Царукян устроил борцовский марафон. Но так UFC не впечатлить

Потом была ещё одна интересная перепалка — Шаре не понравились слова о разнице в весе между ними: «Ты говорил слова, что у нас разница в 15-18 кг. Ты зачем людей в заблуждение вводишь? Ты 70 кг когда делал в последний раз? Ты один раз в год 70 кг делаешь». А после этого предложил спор — если разница в весе прямо сейчас окажется не больше 5 кг, то Царукян отдаёт свой гонорар. Арман от таких условий отказался.

Но зато Ахалкалакец не отказался от подарка Шары Буллета. Тот принёс сопернику нарисованный на бумаге пояс UFC — Царукян принял и «примерил». Арман не очень охотно отвечал на выпады Шары, однако призвал Магомедова не бояться, а также отреагировал на слова, что между ними всего 3-4 кг разницы: «Ты меня обрадовал, всё. Тогда у тебя вообще шансов нет!»

Нарисованный пояс

Нарисованный пояс

Фото: Hype FC

Несмотря на напряжение, бойцы пожали руки на стердауне и мирно разошлись. Но главная задача выполнена — Шара и Царукян сумели отлично прогреть даже противостояние по грэпплингу с помощью яркого трэш-тока. Отчасти такого не хватает российским бойцам в UFC, от них хотят искр и на микрофоне, и в октагоне. В крайнем случае, чтобы работали над медийкой.

Шара и Царукян показали пример другим соотечественникам и заодно сделали так, что их противостояние интересно посмотреть даже по грэпплингу. Формат схватки — submission only, длительность — шесть минут. Если за это время никто не победит сдачей, то будет ничья. Ждём.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android