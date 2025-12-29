«Такие, как ты, на меня заявления писали». Что не поделили Шара Буллет и Царукян

30 декабря в Ереване, Армения, в рамках ивента Hype FC пройдёт необычная схватка между легковесом Арманом Царукяном и Шарой Буллетом (он же — Шарабутдин Магомедов), выступающим в средней весовой категории. Казалось бы, на бумаге это любопытный матч-ап и не более, тем более у спортсменов разные уровни в партере. Да и встречи бойцов ММА по любым другим правилам, будь то кикбоксинг или грэпплинг, как правило, не очень смотрибельны и чаще вызывают раздражение у фанатов .

Но Царукян и Шара сделали почти невозможное — отлично прогрели схватку по грэпплингу и показали, как яркий трэш-ток может повлиять на отношение к бою или схватке. Начал всё Царукян, который в эфире в социальных сетях рассказал, что Шара не прилетел: «Какой-то он странный пират. Не хочет захватывать Армению. По ходу, он забоялся. Опоздал на рейс, не сел на самолёт. По ходу, все его разговоры были всего лишь водой. Посмотрим, завтра пресс-конференция. Приедет этот пират или нет. Если нет, то его никнейм надо поменять. Вы поняли, на какой…».

Тренер Магомедова Гор Азизян отреагировал на выпад, не упустив возможности выпустить ответную шпильку: «Сейчас посмотрел твоё видео, где ты серьёзно так рассуждаешь о том, чего не знаешь. Во-первых, Шара не опоздал. Шара был там. Во-вторых, рейс отменили, нам даже не сказали ничего. Мы приехали, а там никого нет. Я тебе больше скажу, мы за свой счёт купили билеты и, надеюсь, сейчас прилетим в Ереван. Просто зачем такие заявления? Никнейм там решил поменять… Прекращай, пожалуйста. Эти разговоры мне напоминают о разговорах про больную спину».

Но весь огонь пришёлся на пресс-конференцию перед турниром, куда Шара Буллет, вопреки словам Армана, прибыл. И Магомедов выдал длинную тираду в ответ Царукяну: «Я жил другой жизнью. Я по детству у себя на районе алюминий воровал, чтобы позволить себе перчатки для тренировок. Так что не надо мне тут за страх, что кто-то испугался. Такие, как ты, на меня заявления писали . И когда на личности переходят… Может, ты думаешь, это хайп, поп-ММА, но у меня другие понятия. Когда мужское задевают, я могу за слово поймать, посадить в машину, мы вдвоём отъедем, там тебе твоя хвалёная борьба не поможет. Из этой поездки только один человек может вернуться, ты можешь там остаться».

Потом была ещё одна интересная перепалка — Шаре не понравились слова о разнице в весе между ними: «Ты говорил слова, что у нас разница в 15-18 кг. Ты зачем людей в заблуждение вводишь? Ты 70 кг когда делал в последний раз? Ты один раз в год 70 кг делаешь». А после этого предложил спор — если разница в весе прямо сейчас окажется не больше 5 кг, то Царукян отдаёт свой гонорар. Арман от таких условий отказался.

Но зато Ахалкалакец не отказался от подарка Шары Буллета. Тот принёс сопернику нарисованный на бумаге пояс UFC — Царукян принял и «примерил». Арман не очень охотно отвечал на выпады Шары, однако призвал Магомедова не бояться, а также отреагировал на слова, что между ними всего 3-4 кг разницы: «Ты меня обрадовал, всё. Тогда у тебя вообще шансов нет!»

Нарисованный пояс Фото: Hype FC

Несмотря на напряжение, бойцы пожали руки на стердауне и мирно разошлись. Но главная задача выполнена — Шара и Царукян сумели отлично прогреть даже противостояние по грэпплингу с помощью яркого трэш-тока. Отчасти такого не хватает российским бойцам в UFC , от них хотят искр и на микрофоне, и в октагоне. В крайнем случае, чтобы работали над медийкой.

Шара и Царукян показали пример другим соотечественникам и заодно сделали так, что их противостояние интересно посмотреть даже по грэпплингу. Формат схватки — submission only, длительность — шесть минут. Если за это время никто не победит сдачей, то будет ничья. Ждём.