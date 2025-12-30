Трудно даже Монстру. Почему Иноуэ перестал финишировать соперников?

Наоя Иноуэ – один из лучших боксёров на планете. Да, в рейтинге P4P он занимает вторую строчку, уступая Александру Усику. Но многими экспертами всё равно считается главной суперзвездой джентльменского вида спорта. Правда, на протяжении долгого времени он славился своим умением уничтожать соперников, оформляя красивые финиши. А в последних поединках с этим начали возникать большие проблемы . Разбираемся, что именно заставило Монстра так сильно поменять стиль, почему Наоя перестал завершать бои досрочно.

Статистика Иноуэ по-прежнему поражает воображение. 27 нокаутов в 32 поединках! Для легчайшего веса это феноменальное достижение. Однако два последних боя прошли всю дистанцию. Кажется, переломными стали даже не они. Точной отсчёта можно назвать противостояние с мексиканцем Луисом Нери. Оно случилось в мае 2024 года. Тогда японец финишировал оппонента в шестом раунде, но… Уже в первой трёхминутке Наоя побывал в нокдауне . Да, встал и перевернул ситуацию. Однако получил сигнал, что слишком открытая манера работы может привести к неприятным последствиям.

Вторым звоночком стало противостояние с Рамоном Карденасом. История повторилась практически зеркально. Только теперь для финиша потребовалось восемь раундов. А Наоя упал в нокдаун во второй трёхминутке. Японец переживает такие моменты спокойно, обладает мощнейшей менталкой. Но всё-таки победы после нокдаунов отдают неприятным послевкусием. Поэтому, как кажется, Иноуэ стал действовать намного осторожнее и дисциплинированнее. Он старается методично находить прорехи в обороне оппонентов, а затем разбивать, пользуясь уязвимостями. Сложно найти моменты с бездумными разменами от японца.

Первым поединком без финиша во втором легчайшем весе стало противостояние с Муроджоном Ахмадалиевым (14-1). Была ли борьба равной? Нет. Иноуэ победил закономерно, что нашло своё отражение и на карточках судей: 118-110, 117-111, 118-110. Однако при этом бросилось в глаза, что Наоя стал действовать более методично и выверенно. Количество атак от этого существенно снизилось. Согласно официальной статистике, японец перебил оппонента по точным ударам – 159:85. Но разве 13 атак в цель за раунд – тот самый показатель, который был присущ Иноуэ? С Карденасом точных ударов было 176 (за восемь трёхминуток).

Ахмадалиев, как показалось, всё-таки смог заставить японца чувствовать себя неуютно. Он старался действовать на встречных курсах, быть агрессивным. И это, как показалось, немного сдерживало Наою. Иноуэ всё равно победил, но без финиша. И всё-таки Монстр остался монстром. Многие связывали не самое ожидаемое выступление с невероятным графиком. Противостояние с Муроджоном стало для него третьим за 2025 год. А позже стало известно, что будет ещё и четвёртое!

Ахмадалиев и Иноуэ Фото: Shuji Kajiyama/AP/ТАСС

Столкновение с Пикассо получилось неоднозначным. С одной стороны, можно сказать, что Монстр вернулся. Статистика ударов – максимально показательная. У японца – 328 точных атак, у Художника – всего лишь 170. Очень часто Иноуэ доставал соперника силовыми ударами. Однако финишировать так и не смог. Тревожный сигнал? Пожалуй, нужно делать поправку. В преддверии боя японец получил указание перебинтовать руки. А в самом начале поединка стал вести себя странно. Одну из рук он постоянно встряхивал. Официальных заявлений от команды Наои ещё не было. Но, кажется, после одного из ударов случился перелом. И это не позволяло работать в полную силу.

И всё-таки даже Монстру нужна перезагрузка. Уровень оппозиции постоянно растёт, соперники становятся всё более жёсткими. А четыре поединка в год – слишком тяжёлый график для профессионального боксёра. И после противостояния с Пикассо японец был красноречив: «Моё выступление сегодня было недостаточно хорошим. Я мог бы выступить лучше. Я рад победе, но я очень устал . Мне нужен отдых. Я извлеку уроки из этого боя и буду намного лучше в следующий раз».

Видимо, следующий выход Иноуэ в ринг придётся подождать. Монстру требуется перезагрузка. Особенно если учесть, что следующим соперником должен стать Дзюнто Накатани. Тот самый, который на пару с мексиканцем Себастьяном Эрнандесом настрелял 570 (!) точных атак. Для такого испытания нужно быть готовым на максимум.