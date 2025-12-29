Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы

Буквально несколько дней назад мы внимательно следили за скандальным боем: олимпийский чемпион и звезда профессионального бокса Энтони Джошуа жёстко нокаутировал скандального блогера Джейка Пола. Сам Джошуа после боя был немногословен, отметив, что недоволен своим выступлением и сейчас очень хочет отдохнуть. Для отдыха английский боксёр отправился на историческую родину — в Нигерию. Но буквально пару часов назад стало известно, что там Джошуа попал в жуткую автокатастрофу, находясь машине в качестве пассажира. К счастью, боксёр выжил, но получил травмы.

Как сообщается, автокатастрофа произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик. Аденийи Ороджо, ставший невольным свидетелем ДТП, рассказал первые подробности.

«Это был кортеж из двух машин — Lexus и Pajero. Джошуа сидел позади водителя. В момент аварии в Lexus находились четыре человека. Мы начали спасательные работы до прибытия дорожной службы. Пассажир рядом с водителем и человек, сидевший рядом с Джошуа, погибли на месте», — приводит слова Ороджо Daily Express.

На видео, которое вскоре появилось в интернете, можно заметить гримасу боли на лице Джошуа. Олимпийский чемпион явно получил травмы, но мог передвигаться и самостоятельно пересел в полицейскую машину. По сообщениям из разных источников, у Энтони диагностированы переломы ребёр и серьёзные ушибы.

Как уже стало известно, виновником трагедии стал водитель, управлявший автомобилем, в котором находился Джошуа.

«Lexus двигался с превышением установленного законом скоростного лимита. Автомобиль потерял управление во время манёвра обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик», — указано в сообщении местных властей.

«Чемпионат» выражает соболезнования семьям погибших. Мы продолжаем следить за ситуацией.