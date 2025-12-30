Скидки
Наоя Иноуэ, следующий соперник, бой с Джесси Родригесом, кто фаворит, рейтинг pound-for-pound в боксе

Джесси Родригес — лучший вызов для Иноуэ. Только он может остановить японца
Яхья Гасанов
Джесси Родригес — лучший вызов для Иноуэ
Самое интригующее противостояние.

В конце 2025 года Наоя Иноуэ набрал практически непревзойдённый темп — четыре защиты звания абсолютного чемпиона в своей весовой категории. Японец разобрал каждого, кого перед ним поставили, причём это в основном оказались бойцы из верхушки топа. И конкуренции заметно не было. Там, где не случилось нокаута, Иноуэ доминировал в 10-11-м раундах (а скорее во всех 12) и не давал шанса претендентам. Так, например, Муроджон Ахмадалиев, у которого видели хоть какие-то шансы против Наои, не показал на ринге вообще ничего и разгромно проиграл.

Наоя Иноуэ Подробнее

Теперь для Иноуэ готовят большой бой с Дзюнто Накатани, который поднялся в дивизион к соотечественнику. Два японца из топ-10 pound-for-pound, оба не проигрывали в профессионалах, у обоих есть аномальная нокаутирующая мощь для маленьких весовых категорий. На бумаге смотрится здорово, но Накатани своим последним поединком с Себастьяном Эрнандесом серьёзно подорвал всю концепцию супербоя, и теперь это выглядит не так интригующе, как могло быть. В чём-то даже похоже на мисматч, так как Иноуэ кажется более мастеровитым и совершенным боксёром.

Однако в более низких весовых категориях есть человек, который в ближайшем будущем может стать для Иноуэ самым сложным вызовом в карьере. Это третий номер рейтинга pound-for-pound Джесси Родригес. Сейчас он действующий чемпион мира во втором наилегчайшем весе по версиям WBC, WBA, WBO и The Ring. До этого Бам владел поясами в наилегчайшем дивизионе. Иноуэ доминирует через весовую категорию — во втором легчайшем весе, разница составляет около 3 кг.

Знакомимся с Джесси Родригесом:
Родригес ещё очень молод, ему всего 25 лет, но за его плечами немало достижений: два покорённых дивизиона, третья строчка в мировом рейтинге P4P, рекорд 23-0, 16 досрочек, девять титульных побед. Джесси называют «американским Ломаченко», и это даже не притянуто за уши — Родригес умеет в ринге практически всё. У Бама очень разнообразная ударка, может работать и первым номером, и вторым, держит высокий темп, демонстрирует шикарный тайминг и футворк, однако никогда не теряет голову: «Я агрессивный, но умный боксёр. Я вас догоню, однако сделаю это с умом, не буду безрассудным. Но я всегда буду на шаг впереди». И тренер Джесси Роберт Гарсия также отмечает, что его боксёр идёт уничтожать и делает это хладнокровно.

Сам Родригес уже сетовал на то, что к лёгким весам относятся слегка пренебрежительно, и утверждал, что с любым чемпионом может устроить великолепный бой. Поединок с Иноуэ — шикарный вариант для зрителей. Плюс сам Джесси уже неоднократно говорил, что хочет биться со звёздными японцами: «Я думаю, бои против Иноуэ и Накатани состоятся в будущем. Я был бы рад однажды провести бой в Японии. Мне нравится бывать там, и я знаю, что у меня там есть фанаты».

Джесси Родригес

Джесси Родригес

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Джесси Родригес точно способен создать множество проблем для Иноуэ, потому что будет готов ко всему, что может ему предложить звёздный соперник, да и ключей к победе у американца побольше за счёт вариативности. Промоутер Эдди Хирн уже предвкушает противостояние: «Думаю, что бой Родригес – Иноуэ был бы невероятным. У Наои почти невозможно найти слабые места, он выдающийся боец. Но, когда я смотрю на их возможный бой, я думаю, что мне нравятся шансы Джесси. Возможно, уже в следующем году мы будем говорить о реальной перспективе этого поединка».

Иноуэ тоже готов, однако он в принципе никогда не был замечен в том, чтобы избегать боёв с кем-либо: «Когда Родригес будет готов, сможет выступать во втором легчайшем весе и придёт идеальное время для нас обоих, я бы хотел, чтобы он подождал и тогда бросил мне вызов».

Наоя Иноуэ

Наоя Иноуэ

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Нет сомнений: если Иноуэ успешно разберётся с Накатани, то впереди для Монстра замаячит новый, невероятный тяжёлый вызов в лице Джесси Родригеса. И это ещё более интригующий бой, которого нас не должны лишить. Пока кажется, что только этот парень способен остановить Иноуэ.

