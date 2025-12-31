Новогоднее избиение от Фёдора. Каким было возвращение Последнего Императора

Бои Фёдора Емельяненко — один из главных новогодних символов «того самого» ретро-ММА, с которого многие начинали интересоваться смешанными единоборствами. Всего Последний Император проводил 31 декабря семь поединков – и все завершил победами. Сейчас, когда до наступления 2026 года осталось буквально несколько часов, давайте вспомним новогодний бой Емельяненко 31 декабря 2015 года, с которого и началось его возвращение в большой спорт. Само собой, этот поединок Императора проходил в Японии — как и все, которые он проводил в день праздника.

По идее, очередного новогоднего боя Емельяненко и не должно было быть. В 2012 году россиянин впервые ушёл из спорта после победы над Педру Риззу, заявив, что «его время пришло»: Фёдор хотел проводить больше времени со своей семьёй. Иронично, что на самом деле Емельяненко завершит ММА-карьеру только через 11 лет, но на тот момент Последний Император был железно уверен в своём уходе. И держал слово больше двух лет, однако всё-таки решил вернуться в смешанные единоборства. И провести бой в главной организации своей карьеры — Rizin. В Японии как раз ждали Фёдора с распростёртыми объятиями, учитывая кризис больших имён в местных ММА.

Соперника для Емельяненко подобрали достаточно странного. 27-летний индийский боец Джайдип Сингх имел на своём счету только два боя в смешанных единоборствах. Да, у Сингха была отличная кикбоксёрская база: в частности, в 2010 году он нокаутировал Сергея Харитонова классным ударом с правой. Плюс Джайдип мог похвастаться отличной антропометрией, если учитывать 195 см роста и длиннющие руки. Но умения индийца в борьбе оставались откровенно покрыты туманом, поскольку обе своих ММА-победы он добыл нокаутами после попаданий в стойке. Было ясно, что единственный шанс Сингха — держать Фёдора на расстоянии с помощью длинных рычагов.

Бой Емельяненко — Сингх Фото: Rizin FF

В первые полминуты Емельяненко действительно был на расстоянии, но просто потому, что оба бойца не форсировали события. Потом Фёдор ворвался в клинч, обработал соперника ударами коленом и швырнул на канвас красивым амплитудным броском. В партере Последний Император доминировал полностью: бил индийца сверху, крутил и вертел, пытаясь выйти на удушающий или болевой приём. Сингх какое-то время сопротивлялся, однако выглядел откровенной жертвой. Вскоре Емельяненко начал забивать оппонента в граунд-энд-паунде: после одного из ударов Джайдипа откровенно повело, и рефери остановил поединок. Емельяненко вернулся с победой, на которую ушло всего три минуты.

Это была раскачка для Фёдора: он постепенно готовился к другому уровню конкуренции. Уже в следующем бою Емельяненко едва не проиграл Фабио Мальдонадо, а потом уступил нокаутом Мэтту Митриону. Но всё-таки Последний Император возвращался в спорт не зря, ведь он подарил нам ещё много красивых боёв и больших побед. Да, снова стать доминирующей силой в ММА не получилось, как и попробовать свои силы в UFC. Однако Фёдор и его бои, в том числе новогодние, навсегда вписаны в историю смешанных единоборств.