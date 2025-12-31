Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Фёдор Емельяненко новогодние бои, Джайдип Сингх, Rizin, поединки под Новый год

Новогоднее избиение от Фёдора. Каким было возвращение Последнего Императора
Александр Фролов
Новогоднее избиение от Фёдора
Комментарии
Громадный индиец продержался всего три минуты.

Бои Фёдора Емельяненко — один из главных новогодних символов «того самого» ретро-ММА, с которого многие начинали интересоваться смешанными единоборствами. Всего Последний Император проводил 31 декабря семь поединков – и все завершил победами. Сейчас, когда до наступления 2026 года осталось буквально несколько часов, давайте вспомним новогодний бой Емельяненко 31 декабря 2015 года, с которого и началось его возвращение в большой спорт. Само собой, этот поединок Императора проходил в Японии — как и все, которые он проводил в день праздника.

Теперь Фёдор хочет боксировать:
Последний Император возвращается! Всё ради легендарного реванша
Последний Император возвращается! Всё ради легендарного реванша

По идее, очередного новогоднего боя Емельяненко и не должно было быть. В 2012 году россиянин впервые ушёл из спорта после победы над Педру Риззу, заявив, что «его время пришло»: Фёдор хотел проводить больше времени со своей семьёй. Иронично, что на самом деле Емельяненко завершит ММА-карьеру только через 11 лет, но на тот момент Последний Император был железно уверен в своём уходе. И держал слово больше двух лет, однако всё-таки решил вернуться в смешанные единоборства. И провести бой в главной организации своей карьеры — Rizin. В Японии как раз ждали Фёдора с распростёртыми объятиями, учитывая кризис больших имён в местных ММА.

Соперника для Емельяненко подобрали достаточно странного. 27-летний индийский боец Джайдип Сингх имел на своём счету только два боя в смешанных единоборствах. Да, у Сингха была отличная кикбоксёрская база: в частности, в 2010 году он нокаутировал Сергея Харитонова классным ударом с правой. Плюс Джайдип мог похвастаться отличной антропометрией, если учитывать 195 см роста и длиннющие руки. Но умения индийца в борьбе оставались откровенно покрыты туманом, поскольку обе своих ММА-победы он добыл нокаутами после попаданий в стойке. Было ясно, что единственный шанс Сингха — держать Фёдора на расстоянии с помощью длинных рычагов.

Бой Емельяненко — Сингх

Бой Емельяненко — Сингх

Фото: Rizin FF

В первые полминуты Емельяненко действительно был на расстоянии, но просто потому, что оба бойца не форсировали события. Потом Фёдор ворвался в клинч, обработал соперника ударами коленом и швырнул на канвас красивым амплитудным броском. В партере Последний Император доминировал полностью: бил индийца сверху, крутил и вертел, пытаясь выйти на удушающий или болевой приём. Сингх какое-то время сопротивлялся, однако выглядел откровенной жертвой. Вскоре Емельяненко начал забивать оппонента в граунд-энд-паунде: после одного из ударов Джайдипа откровенно повело, и рефери остановил поединок. Емельяненко вернулся с победой, на которую ушло всего три минуты.

Это была раскачка для Фёдора: он постепенно готовился к другому уровню конкуренции. Уже в следующем бою Емельяненко едва не проиграл Фабио Мальдонадо, а потом уступил нокаутом Мэтту Митриону. Но всё-таки Последний Император возвращался в спорт не зря, ведь он подарил нам ещё много красивых боёв и больших побед. Да, снова стать доминирующей силой в ММА не получилось, как и попробовать свои силы в UFC. Однако Фёдор и его бои, в том числе новогодние, навсегда вписаны в историю смешанных единоборств.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android