12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году

2025 год подарил множество ярких моментов и в боксе, и в смешанных единоборствах. Мы наблюдали за множеством поединков с участием суперзвёзд и в новом году хотим видеть ещё больше крутого зрелища. В этой подборке мы собрали 12 боёв, которые точно хотели бы посмотреть в 2026-м.

Ислам Махачев — Илия Топурия

Этот бой в руководстве UFC хотят больше всего. Неважно, в каком весе и на каком турнире — это будет большой поединок. Первый и второй номера pound-for-pound, два чемпиона в двух весовых категориях, плюс есть конфликт и нерв в этом противостоянии. Топурия регулярно устраивает нападки на Махачева через социальные сети и интервью, тот всегда спокойно отвечает, что готов решить вопросы — либо в октагоне, либо за его пределами. Это не Хабиб — Конор, но тоже очень громко. Кто-то хочет это увидеть ради третьего пояса Топурии, кто-то хочет, чтобы Махачев приземлил дерзкого Эль Матадора, а кто-то просто заинтересован в том, чтобы два лучших бойца организации подрались друг с другом. Но вряд ли найдётся хоть кто-то, кто не хочет увидеть этот бой.

Дмитрий Бивол — Дэвид Бенавидес

Бивол последний раз бился в феврале 2025 года и тогда отобрал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе у Артура Бетербиева. К сожалению, до трилогии очень далеко, и не факт, что до неё дойдёт, поэтому стоит присмотреться к другим вариантам. В первую очередь к Дэвиду Бенавидесу. Весной он стал чемпионом мира по версии WBC, так как Бивол отказался от боя с ним, а осенью успешно защитил титул. Ожидается, что Дмитрий вернётся на ринг в первой половине года, было бы здорово, если соперником станет всё же Бенавидес. Если вынести за скобки Бетербиева, то это самый большой вызов в дивизионе для Бивола.

Алекс Перейра — Джон Джонс

Алекс Перейра — одна из главных звёзд UFC прямо сейчас. В октябре 2025-го он успешно закрыл поражение от Магомеда Анкалаева и завоевал пояс в полутяжёлом весе. После этого Перейра обозначил один главный вариант — бой с Джоном Джонсом. Ради этого бразилец готов биться в тяжёлом весе, и нет сомнений, что Алекс и свой пояс сможет оставить. Сам Джонс на удивление согласен, и дело тут только за UFC. Оба бойца метят на турнир в Белый дом, и это вполне реально, если руководство одобрит. Джонс — американец, в соперниках – звёздный парень с именем. Тут даже пояс на кону не нужен, просто сделайте этот бой, и все будут довольны.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани

Ради боя двух «паундовых» японцев устроили целый ивент в конце декабря, где Иноуэ и Накатани должны были просто победить, чтобы потом подраться друг с другом. Всё сошлось, и теперь весной нас, скорее всего, ждёт супербой двух непобеждённых звёзд. Безусловно, Накатани своим выступлением в последнем поединке слегка подмочил картинку, но это всё равно хорошо смотрится. Один нокаутёр-чемпион против другого, более именитого нокаутёра-чемпиона. Кто-то может лишиться статуса непобеждённого. Такое мы смотрим.

Пётр Ян — Умар Нурмагомедов

Чемпионы UFC из России — есть и были, чемпион UFC в двух весовых категориях из России — есть, теперь нашёлся и тот, кто сумел стать двукратным чемпионом, вернув пояс спустя несколько лет. А вот чисто российского титульника ещё не было. В 2026 году такой шанс может подарить легчайший дивизион. Сейчас там чемпион Пётр Ян, а Умар Нурмагомедов находится в шаге, максимум двух, от титульного шанса. Если всё сложится хорошо и оба российских бойца не проиграют, то к концу года бой Ян — Нурмагомедов станет реальностью.

Артур Бетербиев — за чемпионский пояс

То, что происходит с Бетербиевым — большая несправедливость. В феврале он остался без поясов и будто попал в забвение. У него 1-1 с Биволом, он проиграл свои титулы далеко не без шансов и точно заслуживал реванша. Однако команда Бивола этот вариант не продвигает, а других боёв и нет. В ноябре у Артура сорвался бой с Деоном Николсоном, и после этого — снова тишина, только робкие попытки добиться боя хотя бы с Бенавидесом. У Бетербиева за плечами 10 титульных побед кряду (девять — нокаутами), он годами доминировал в дивизионе, а сейчас его списывают. Несправедливо — дайте Артуру титульный бой, и он всё покажет.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Алекс Перейра — Том Аспиналл

Если мы говорим о Топурии в контексте возможного завоевания третьего титула, то должны упомянуть и Алекса Перейру, потому что шансы на историческое достижение есть и у него. Бразилец уже не раз и не два говорил о желании подняться в тяжёлый вес, сейчас это вполне реализуемо, но нужно дождаться развязки между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом. Хотелось бы увидеть бой Перейры с любым из этих ребят. В первую очередь — с Аспиналлом, потому что этот матч-ап на бумаге выглядит поинтереснее.

Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа

Этот бой могли организовать очень давно, и на кону было бы абсолютное чемпионство, но не срослось. Спустя годы случались и другие попытки, однако сейчас этот бой более реален. Фьюри пока в отставке, но регулярно заигрывает с болельщиками, говоря о возвращении. Мы знаем Тайсона, он вернётся за хороший чек, а бой с Джошуа ему это гарантирует. Энтони, в свою очередь, судя по всему, окончательно попрощался с чемпионскими амбициями, и его интересуют денежные бои. Поединок с Фьюри — супервозможность. Даже без поясов на кону это гарантия полного стадиона и огромных гонораров.

Александр Волков — за пояс чемпиона UFC

Мы любим Волкова и переживаем, что ему никак не достанется возможность хотя бы попробовать завоевать пояс. Раньше Александр оступался сам в самый последний момент, в этот раз его подвели судьи в поединке с Сирилем Ганом. Но Волков не раскис, вернулся и победил Жаилтона Алмейду, снова став претендентом на титул. Теперь россиянин замер в ожидании реванша Аспиналл — Ган, чтобы подраться с победителем. Главное, чтобы ни Перейра, ни Вальдо Кортес-Акоста не опередили Волкова в этой гонке.

Александр Волков Фото: Getty Images

Александр Усик — Деонтей Уайлдер

Да-да, выглядит как мисматч и с высокой долей вероятности будет мисматчем, потому что Усик банально намного лучше как боксёр. Шанс Уайлдера, как бы он сам ни храбрился, в тяжёлом ударе, и всё. Но зато какое это достижение — побить и Энтони Джошуа, и Тайсона Фьюри, и Деонтея Уайлдера. Трёх китов тяжёлого веса последних лет. В конце концов, в резюме останутся только имена, а они просто выдающиеся. К тому же этот бой всё равно, судя по всему, устроят, так что найдём хотя бы какой-то повод ждать этого противостояния.

Конор Макгрегор — хоть с кем-то

4,5 года прошло с тех пор, как Конор Макгрегор после перелома ноги пообещал нам величайшее возвращение всех времён. И только один раз он был по-настоящему близок к тому, чтобы снова выйти в октагон. Но в итоге снялся с поединка, очень расстроив Майкла Чендлера. Сейчас Конор хочет биться в Белом доме, и Дане Уайту эта мысль, судя по всему, нравится. Конечно, будут те, кто скажет, что Макгрегор уже никому не нужен. От Конора-бойца мы и правда ничего не ждём, однако это по-прежнему самое большое имя в единоборствах. Поэтому устройте ему бой хоть с кем-то, будь то Чендлер или Си Эм Панк, и это неизбежно приведёт к ажиотажу. Просто потому, что это Макгрегор.

Вадим Немков — Фрэнсис Нганну

Немков наконец-то добился чего-то значимого под эгидой PFL. Вадим — классный боец, но о нём мало говорят, так как он предпочитает оставаться в тени. В конце 2025 года россиянин эффектно разобрался с громадным Ренаном Феррейрой и стал чемпионом PFL в тяжёлом весе. Теперь впереди замаячил бой с Фрэнсисом Нганну. И сам камерунец намекнул, что заинтересован, и Фёдор Емельяненко сообщил, что поединок уже в разработке. Это отличный шанс для Немкова заявить о себе, поэтому ждём.