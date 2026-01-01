Белый дом, российские чемпионы и культовые возвращения. Чего мы ждём от MMA в 2026 году

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, ещё больше мы увидели разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы продолжаем оценивать итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах, а также предвкушать предстоящие события. Сейчас на очереди – самые ожидаемые моменты 2026-го в смешанных единоборствах . Мы собрали для вас топ-5. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё какое-то событие – приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Защиты титулов от Ислама Махачева, Петра Яна и Хамзата Чимаева

2025 год стал для России просто великолепным. Сразу трое бойцов завершили его чемпионами лучшей лиги на планете. Более того, все три примерили нынешние пояса совсем недавно. Ислам Махачев разбил Джека Делла Маддалену, Хамзат Чимаев – Дрикуса дю Плесси, а Пётр Ян – Мераба Двалишвили. Естественно, можно даже не сомневаться, что каждый из них проведёт хотя бы по одной защите в 2026-м. А вариантов для оппонентов – целая россыпь. Более того, Махачев и Чимаев вообще могут подраться с представителями других дивизионов – Илией Топурией и Алексом Перейрой. А матчмейкеры лучшей лиги на планете, без всяких сомнений, уже потирают руки.

Ислам Махачев и Пётр Ян Фото: Getty Images

Турнир UFC в Белом доме

UFC готовится провести турнир в Белом доме. Ивент состоится 14 июня 2026 года — в день рождения самого Дональда Трампа, который отметит своё 80-летие. Можно практически не сомневаться, что боссы лиги постараются подготовить идеальный кард для этого события. Естественно, все самые топовые бойцы организации уже заявили о желании выступить на «лужайке». Более того, просятся и представители других лиг. Так, попросил о бое Фрэнсис Нганну. И даже предложил в качестве соперника Джона Джонса. Правда, есть нюанс – Костяной уже завершил профессиональную карьеру. Но ради такого громкого вызова вполне может задуматься о возвращении.

Возвращения Джона Джонса и Конора Макгрегора

Именно с Белым домом связаны новости о возможном возвращении сразу двух топовых бойцов, навсегда вписавших своё имя в историю смешанных единоборств. Сначала о желании возобновить карьеру заявил американец Джон Джонс. Он покинул профессиональный спорт совсем недавно, поэтому вполне может подумывать о возвращении в клетку. Особенно на фоне вызовов от Фрэнсиса Нганну. Костяной прекрасно понимает, что на данный момент сложно придумать вывеску громче в смешанных единоборствах. Вторым «возвращенцем» может стать Конор Макгрегор. Его простой затянулся настолько, что никто особенно и не верит в бой для Ноториуса. Но ирландец вернулся в пул тестирования, возобновил тренировки и рвётся в Белый дом.

Конор Макгрегор Фото: Steve Marcus/Getty Images

Долгожданный бой Вадима Немкова и Фрэнсиса Нганну

Вадим Немков остался в PFL. И продолжает легко доминировать над всей оппозицией. Он требует поединок с Фрэнсисом Нганну. А всё потому, что прекрасно понимает – это самая громкая опция, за которую нужно цепляться изо всех сил. Организация недовольна поведением Хищника. И вполне может заставить Фрэнсиса провести неудобный поединок с россиянином. Глава PFL Джон Мартин уже заявил, что Нганну обязательно ждёт один бой до завершения контракта. А больше реальных вариантов у Хищника нет. Видимо, ему придётся подраться с Немковым. Россиянина ждёт самый громкий вызов в карьере, в этом можно не сомневаться.

Новые (старые) чемпионы из России

В топовых лигах мира многие россияне буквально на подходе к тому, чтобы водрузить на свои плечи чемпионские пояса. Хочет вернуть титул Анатолий Малыхин, который в лиге One FC уступил Умару Кейну. Он рвётся к реваншу, и у него есть отличные шансы выйти в клетку в самое ближайшее время. Подбирается к титульному шансу Мовсар Евлоев. Есть ощущение, что уверенная победа над Лероном Мёрфи всё-таки убедит боссов дать ему бой за пояс. А ещё все ждут, что шансы получат Магомед Анкалаев и Александр Волков. Особенно фанаты переживают за Драго. Он давно находится в статусе претендента, но ждёт завершения саги Тома Аспиналла и Сириля Гана.