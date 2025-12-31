Предновогодняя суета. Царукян и Буллет устроили «разборку» в Ереване

Приближается 2026 год. И пока все готовятся к праздничной ночи и предвкушают, в единоборствах не утихают страсти. 30 декабря в Ереване, Армения, состоялось событие, которое организовал промоушен Hype FC. Его главными звёздами стали представители лучшей лиги по смешанным единоборствам на планете – Арман Царукян и Шарабутдин Магомедов. Для представителя лёгкого дивизиона эта схватка стала очередной, поскольку по правилам грэпплинга он в последнее время выступает с завидным постоянством. А вот средневес не так часто пробует свои силы в этой дисциплине. Поэтому на бумаге противостояние выглядело очень интересным.

Отдельно стоит выразить большое уважение бойцам, которые не стали относиться к этому противостоянию как к формальности. С самого начала они прокачивали его в медийном плане. Фанатов порадовали трэш-током и накалом страстей. Было заметно, что парни, пусть и без лишней агрессии, хорошенько поддевают друг друга. А история с тем, как Шара добирался в Ереван, лишь добавила перчинки. А ещё фанаты с нетерпением ждали схватку из-за того, какие правила были выбраны. Одержать победу в этом противостоянии можно было только приёмом. Сама схватка длилась всего лишь шесть минут. А это должно было заставить парней действовать максимально активно, не пытаться друг друга залёживать.

Любопытно, что все переживания по поводу разницы в весе у соперников не оправдались. Изначально многие боялись, что по габаритам будет слишком большое расхождение. Но на весах оба показали 84 кг. Правда, Арман взвешивался в одежде и обуви. Однако даже это позволило понять, что преимущества в плане лишней массы не будет ни у кого. А затем соперники решили козырнуть своими возможностями, фактически заключив пари. Арман пообещал подарить Шаре квартиру в Ереване, если тот одержит победу. А Буллет поставил на кон свои часы фирмы «Ролекс». Неплохой бонус к итоговой победе одного из оппонентов.

С самого начала схватки Арман завладел инициативой. Он давил и старался действовать активно. А Шара шикарно защищался у канатов. Стоит отметить, что противостояние проходило в ринге для кулачных боёв. И это откладывало свой отпечаток. Царукян раз за разом пытался поднять и бросить оппонента на канвас. Но тот действовал просто эталонно. Более того, в одном из моментов Буллет даже попытался забраться за спину соперника. Однако Арман не позволил подловить себя. В итоге Царукян вновь начал доминировать и контролировать ситуацию.

После экватора схватки Арман несколько раз подловил оппонента. Особенно эффектным получился момент, когда Царукян всё-таки подхватил соперника и пронёс к центру ринга. Бросок вышел шикарным. Но развить успех не получилось. Слишком уж грамотно действовал Буллет. Шара продемонстрировал, что действительно классно поработал над борьбой. В итоге время закончилось. Финиша не состоялось, а схватка закономерно завершилась ничейным исходом.

После схватки всё читалось у парней на лицах. Шара улыбался и был счастлив. А затем попросил у организаторов реванш: «Все мне говорили, что у меня слабая борьба. Но надеюсь, что это ступенька будет шагом для меня. К сожалению, завершилось всё вничью. Однако эта ничья – победа дружбы народов. Спасибо всем добрым мужикам по всему миру. Шесть минут всего было. Я не успел своё сделать. Думал, что Арман закислится. Но он – кардиомашина. Несколько раз меня перевёл. Поздравляю с таким выступлением. Однако по новым правилам MMA такой тейкдаун не считается. Реванш! Я хочу реванш, Арман. По любым правилам».

А вот Арман выглядел мрачно. Очевидно, что он остался недоволен своим выступлением: «Правила были онли сабмишен и шесть минут. Это не те правила, в которых мне удобно бороться. Надеюсь, мы сделали хорошее шоу и порадовали людей. Если Шара хочет реванш, может сделать 10 минут грэпплинга и онли сабмишен. Чтобы был победитель. И уже не было необходимости в реванше».

Так или иначе, парни подарили фанатам шоу и развлекли перед наступлением новогодних праздников. Арману после схватки подарили квартиру, что стало приятным утешительным бонусом. А Шара может быть собой доволен. Он наглядно продемонстрировал, что услышал все советы скептиков и поработал над борьбой.