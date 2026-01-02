Чего мы не хотим видеть в единоборствах в 2026 году

2025 год получился для единоборств важным и знаменательным. Громких боёв и турниров состоялось множество, мы также увидели немало разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди наши пожелания — чего мы не хотим видеть в мире единоборств в 2026 году. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё что-то — приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Отговорки бойцов про травмы

Одна из самых утомительных вещей в мире единоборств. Алекс Перейра, как оказалось, вышел с кучей травм на бой с Магомедом Анкалаевым. Потом тот ответил схожей «любезностью» и не снялся с боя, несмотря на сломанное ребро. Шара Буллет еле дошёл до октагона перед боем с Майклом Пейджем. И за год таких случаев накапливается не меньше десятка. Никогда эти рассуждения не вызывали у фанатов какого-то сострадания — только насмешки и хейт. Дастин Порье как-то говорил, что если проиграл — молчи, если победил — тогда можешь рассказать о своих проблемах. А вообще, если не готов — снимайся, а если не снялся — то это только твоя вина.

Магомед Анкалаев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Странные матчапы во вред спортивной составляющей

2026 год в UFC начнётся с титульников Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт и Алекс Волкановски — Диего Лопес. Бои в угоду шоу, о чём уже сказано не раз и не два. Но, несмотря на то что это должно благоприятно сказаться на зрелищности, спортивная составляющая очень сильно страдает. В боксе такое пореже, однако тоже хватает странностей, как, например, обычно бывает с боями Канело или Джервонты Дэвиса. Там ставят не на зрелище, а на потенциально удобных соперников для звёзд. Мы понимаем, это в том числе и бизнес, но, как говорит Хабиб Нурмагомедов, давайте хотя бы 50 на 50 — бизнес и спорт. Всё же хочется видеть, чтобы лучшие бились с лучшими.

Судейские ошибки и непрофессионализм

Эта тема всем набила оскомину, но раз ситуация не меняется, то придётся говорить об этом снова и снова. Ну вот каким образом судьи насчитали победу Дзюнто Накатани над Себастьяном Эрнандесом со счётом 118-110? Или как летом «ограбили» Мэнни Пакьяо? И каждый раз у судей есть возможность кивать на какие-то критерии, которые смогут оправдать их решения. В ММА ситуация не лучше, там ещё и рефери стали часто косячить. Осенью на нескольких турнирах UFC кряду были какие-то странные решения: где-то рефери сначала показал остановку боя, потом возобновил, где-то проспали сдачу, где-то углядели тычок в глаз, потом выяснилось, что попадание чистое, однако бойцу дают время восстановиться. Хорошо бы уже разобраться, не первый год судят.

Большие вывески с ужасным содержанием

Эта претензия в первую очередь к боксу. За 2025 год было организовано немало очень хороших турниров с качественными вывесками, но на деле это было очень тяжело смотреть всем. Чего стоит только один майский турнир на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где было мало боёв, однако по-настоящему подраться приехал только Теофимо Лопес. А, например, Девин Хейни прибыл на марафон по рингу. Такое выбесило даже Турки Аль аш-Шейха, который заявил, что такие «Том и Джерри» ему не нравятся. Тем не менее в ММА тоже порой бывает именно так, правда, реже, потому что там нет своего Девина Хейни. Надеемся, что в 2026 году все будут стараться показывать бои, которые соответствуют громким афишам и раскрутке.

Девин Хейни Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпионы, избегающих претендентов и топ-соперников

Отдельная боль всех фанатов единоборств. В UFC сейчас мода на чемпионов, которые через один бой уже заговаривают о втором поясе, а те, кто сосредоточен на зачистке своего дивизиона — вымирающий вид. Так, например, Илия Топурия открыто говорит, что не даст бой Арману Царукяну и скорее освободит пояс. А в боксе чемпионы просто бегают друг от друга и сосредоточены на том, чтобы найти себе лучший чек за меньшие усилия. Сложно осуждать, все бы так хотели, но, с точки зрения фанатов, не меньше хочется, чтобы чемпионы доказывали, что они не зря владеют своими поясами.