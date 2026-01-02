«Русский» бразилец из UFC проведёт уникальную схватку. У его соперника нет ног

Выступления бывших и действующих бойцов UFC в других лигах по правилам вольной борьбы, грэпплинга или джиу-джитсу превращаются в новый тренд. Это возможность заработать и оставаться активным — спортсмены не внакладе. Промоутеры — тоже, потому что вывески со знакомыми всем именами привлекают внимание. В Karate Combat решили поступить совсем оригинально и устроят уникальную схватку на турнире 13 февраля в Майами.

«Русский» бразилец Вальтер Уокер примет участие в ивенте и встретится там с Зайоном Кларком. Уникальность схватки в том, что у соперника Уокера нет ног, он родился таким из-за редкого заболевания — каудального регрессионного синдрома. Из-за необычного внешнего вида у Кларка было тяжёлое детство, над ним издевались в приюте, он сменил девять семей. Ещё во втором классе Зайон начал заниматься борьбой — поначалу это выглядело странно: «Первые несколько спаррингов не знал, что делать. Мой соперник тоже не понимал, что вообще происходит. Некоторые дети боялись бороться со мной, а я боялся бороться с ними».

С течением времени Кларк адаптировался, накачал руки и торс, нашёл свой способ бороться. Одну руку он использует в качестве ноги, упирается ею, второй пытается взять захват. В колледже Зайон прославился, побеждая здоровых ребят, а потом ещё трижды попадал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2022 году исполнилась мечта Кларка дебютировать в ММА, такую возможность ему предоставила лига Gladiator Challenge. Там Зайон дрался с Юджином Мюрреем, которому по правилам было запрещено бить ногами и коленями по голове. Кларк победил единогласным решением судей, а потом ещё вызывал на схватку Хасбика.

Зайон Кларк Фото: Casey Sykes/Getty Images

Забавно, что соперник Кларка в предстоящей схватке — главный специалист в UFC по скручиванию пяток. Уокер дебютировал в промоушене с поражения от Лукаша Бржески (единственная победа поляка в UFC при шести поражениях), а потом начал невероятную серию. Четыре боя, четыре финиша в первом раунде, все четыре победы — скручиванием пятки. Согласно официальной статистике, Вальтер делит рекорд организации по количеству побед этим приёмом с Русимаром Пальяресом. Но тому, в отличие от Уокера, не удавалось финишировать соперников хил-хуками четыре раза подряд. К тому же Вальтер — тяжеловес, в этом дивизионе было всего восемь побед скручиваниями пяток (да, половина — у Уокера).

В последнем поединке с Луи Сазерлендом бразилец сломал ногу, пошёл бороться и финишировал соперника хил-хуком, а потом выдал яркое интервью на трёх языках сразу: «Эй, смотри, сначала я говорю по-русски. Я четыре раза выиграл скручиванием пятки. Две отправлю в Бразилию, а ещё две — в Россию. Это нормально: два — туда и два — туда».

Теперь новый вызов для Уокера — скручиванием пятки здесь точно не победить, придётся брать Кларка чем-то другим, а затем возвращаться за ногами соперников в UFC.