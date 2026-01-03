Реванш Бивола и Бетербиева, рубка Бенна и Юбэнка. Лучшие бои 2025 года в боксе

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, ещё больше мы увидели разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди – лучшие бои года в боксе. Мы собрали для вас топ-5 самых ярких и значимых поединков 2025 года. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё какое-то событие — приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев 2

Начало 2025 года сразу подарило любителям бокса шикарный турнир в Саудовской Аравии, где всё внимание было приковано к реваншу российских боксёров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Осенью прошлого года состоялся их первый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, и тогда победу одержал Бетербиев. Реванш получился ярким, зрелищным и очень эмоциональным.

Старт поединка остался за Биволом, который поработал над ошибками, грамотно использовал джеб, останавливая им атаки Бетербиева и действовал жёсткими сериями. Артуру удалось за счёт своего прессинга переломить ход поединка, и, казалось, бой утекает от Дмитрия, но пауза была частью стратегии – Бивол нашёл силы для того, чтобы снова включиться. Битва стилей, противостояние двух крайне умных и техничных боксёров точно не оставило фанатов равнодушными. Дмитрий забрал победу решением судей, после чего весь боксёрский мир застыл в ожидании трилогии. Хочется верить, что 2026 год подарит нам ещё один яркий поединок российских боксёров, в котором они поставят точку в их истории.

Конор Бенн — Крис Юбэнк-младший

В апреле 2025 года состоялся поединок топовых средневесов Конора Бенна и Криса Юбэнка-младшего. Парням даже особо не нужно было раскачивать их бой, потому что они продолжали дело своих отцов – Найджела Бенна и Криса Юбэнка-старшего, которые в 90-х дважды делили ринг и закатывали яркие рубки. Тем не менее Конор и Юбэнк-младший постарались «прогреть» противостояние, превратив простой рейтинговый бой во что-то большее, чем просто боксёрский поединок. Яркие пресс-конференции с разбитыми о голову яйцами и стычками, мощный трэш-ток – казалось, Бенн и Юбэнк-младший готовятся к войне. И они действительно провели один из самых зрелищных и кровавых поединков года.

Уже с первых раундов боксёры включили высокий темп и агрессивный стиль, не стеснялись заходить в размены и плотно прикладываться в атаках. И чем дальше поединок заходил, тем более бескомпромиссным он становился. В поздних раундах, когда силы уже были на исходе, в моментах бой напоминал уличную драку: да, возможно, это был не самый техничный поединок, однако по характеру, по зрелищности, по интриге первый бой Бенна и Юбэнка-младшего точно можно занести в список лучших противостояний года. Победа осталась за Юбэнком-младшим, и интересно, что в том же году Крис и Конор успели провести и реванш, который выдался уже не таким ярким, как их первое противостояние.

Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес

Если говорить о самых значимых боксёрских поединках года, конечно, нельзя обойтись без противостояния Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса, которое стало самым громким поединком не только уходящего года, но и последних лет точно. Исторический поход Кроуфорда за третьим абсолютом выглядел чем-то недосягаемым. Теренс, который бо́льшую часть карьеры боксировал в первом полусреднем и полусреднем дивизионах, прыгал слишком высоко. В его активе был всего один поединок в первом среднем весе – против Исраила Мадримова, в котором у Кроуфорда появились проблемы. А тут Теренс поднялся, минуя средний дивизион, на территорию Канело. Американцу пришлось набирать вес и усердно готовиться к сложнейшему вызову, и многие сомневались в том, что Кроуфорду по силам противостоять мексиканцу. Сам бой, конечно, не был таким зрелищным, как, например, рубка тех же Юбэнка-младшего и Бенна, но и ставки в этом бою оказались слишком высокими – на обоих висело колоссальное давление. Кроуфорд с ним справился лучше, Теренс доказал, что является одним из самых умных и техничных боксёров современности.

Американец продемонстрировал шикарное выступление: скорость и футворк давали ему весомое преимущество над Канело, Кроуфорд грамотно разбивал мексиканца сериями с дистанции, проваливал Сауля и встречал жёсткими контратаками, после чего уходил на безопасную дистанцию. При этом Теренс справлялся с прессингом Альвареса, продемонстрировал стойкость после серьёзных попаданий мексиканца, а в моментах даже был лучше на ближней дистанции – на территории Канело. По итогам 12 раундов Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей и переписал историю: Теренс – первый и единственный боксёр, ставший абсолютным чемпионом мира в трёх дивизионах.

Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес Фото: Sarah Stier/Getty Images

Наоя Иноуэ — Рамон Карденас

2025 год стал особенным для японского вундеркинда Наои Иноуэ. Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе замахнулся на четыре защиты титулов в год – фантастическая цифра для современного бокса. Для сравнения: у остальных боксёров, входящих в топ-5 рейтинга P4P вместе с японцем, в сумме на четверых всего пять поединков. И нужно отдать должное Иноуэ – все четыре поединка в 2025 году он выиграл. Были убедительные выступления Монстра, в которых он не дал усомниться в своём превосходстве, как, например, в последнем бою против Алана Дэвида Пикассо. А вот бой против Рамона Карденаса, который состоялся в мае, получился вполне конкурентным, ярким и зрелищным.

Мало кто ожидал, что американец сумеет оказать достойное сопротивление одному из лучших боксёров планеты, но уже во втором раунде Карденас оформил нокдаун, поймав заигравшегося Иноуэ. Однако Монстра эта ситуация только завела. Наоя взвинтил темп, забрал инициативу, и зрители увидели по-настоящему жаркий поединок. Японец стал всё больше попадать серийно, зажимать претендента у канатов и в углах. Нужно отдать должное Карденасу, который хоть и пропускал, но «огрызался» и не давал чемпиону расслабиться. Бой завершился в восьмом раунде, к тому моменту Рамон успел побывать в нокдауне, после чего Иноуэ устроил претенденту настоящее избиение, а рефери был вынужден спасать американца. Поединок, в котором было всё: и обоюдные нокдауны, и накал страстей, и жёсткие бескомпромиссные размены – Иноуэ и Карденас выдали бой, который точно можно отнести к числу лучших в прошедшем году.

Кенсиро Терадзи — Сейго Юри Акуи

Если же битва стилей в противостоянии Бивола и Бетербиева вам пришлась не по душе или если поединок Кроуфорда и Канело показался скучным, то вы точно оцените битву двух японских «мухачей» — Кенсиро Терадзи и Сейго Юри Акуи. Чемпион WBC в наилегчайшем весе Терадзи и чемпион WBA в этом дивизионе Акуи провели объединительный поединок, который пришёлся по душе всем любителям отчаянных боксёрских рубок.

Как и в первом поединке Бенна и Юбэнка-младшего, с самого начала стало понятно, что это будет один из самых ярких боёв года, если, конечно, он вообще доберётся до поздних раундов. Японцы взяли настолько высокий темп, что, казалось, сами станут его заложниками. Но в этом и заключается прелесть поединков «мухачей»: в большинстве случаев у таких боксёров бездонное кардио, и они готовы рубиться все 12 раундов, что и продемонстрировали Терадзи и Акуи. Причём в этом поединке не было какого-то определённого сценария, что один работал первым номером, а второй действовал на контратаках. Нет, в противостоянии японских чемпионов инициатива переходила от одного к другому, старт боя остался за Акуи, во второй половине активнее был уже Терадзи.

На двоих боксёры выбросили более 1600 ударов за поединок, более 700 из которых были силовыми. Да, точность оказалась не самой высокой, однако и тех попаданий, которые достигали цели, хватало обоим. Перед заключительным раундом Акуи лидировал на карточках двух судей, но до судейского решения дотянуть не сумел. Терадзи устроил сопернику настоящее избиение, Сейго принимал один удар за другим, никак не реагируя на них, и рефери был вынужден остановить бой – ярчайшая победа Терадзи, который после этого поединка даже попал в рейтинг P4P.