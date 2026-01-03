«Спасёт тяжёлый вес». Кто такой Гейбл Стивесон и зачем его пиарят как нового чемпиона UFC?

Вряд ли кто будет спорить, что в «королевском дивизионе» UFC уже давно назрел серьёзный застой. Реальных суперзвёзд среди тяжей всё меньше: оживить весовую не сумел даже легендарный Джон Джонс, который подрался там всего два раза, а всё остальное время лишь простаивал с поясом в руках. Сейчас в роли чемпиона Том Аспиналл, получивший титул без боя и сорвавший первую защиту из-за попадания пальцем в глаз. В роли главных претендентов — мастер тыкать в глаза Сириль Ган и харизматичный, но пока чуть не дотягивающий до титульных боёв Александр Волков. Естественно, что все, включая Дану Уайта, активно ищут новые имена, которые могут вдохнуть новую жизнь в дивизион.

И на протяжении всего 2025 года многие стали утверждать, что такой «кислородной подушкой» для тяжёлого веса UFC обязан стать Гейбл Стивесон. К своим 25 годам этот парень сумел добиться многого: он два раза выигрывал чемпионат США по борьбе, стал обладателем золотой медали Олимпийских игр — 2020 в вольной борьбе и успел дебютировать в реслинге, подписав контракт с WWE. Этого талантливому молодому человеку показалось мало, и теперь он решил покорить смешанные единоборства. Дебют Стивесона в ММА получился максимально впечатляющим: он снёс своих первых двух соперников на местечковых турнирах, потратив на два боя в общей сложности две минуты и две секунды. Круто? Максимально.

Мало того, Стивесона оберегают и пиарят главные звёзды мира смешанных единоборств. Он работал в тренировочном лагере Джона Джонса, выступая в роли спарринг-партнёра, и теперь легендарный Костяной в восторге. «Запомните мои слова – Гейбл станет самым элитным тяжеловесом на планете в течение следующих 12 месяцев», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Вторит Джонсу и влиятельный журналист/комментатор Джо Роган, который активно продвигает Стивесона в UFC. Если учитывать, какое значение придаёт обычно его словам Дана Уайт, нет никаких сомнений, что бывший борец обязательно подпишется в промоушен.

«В тяжёлом дивизионе так мало талантливых бойцов. Но Гейбл Стивесон — это, блин, тот самый парень. Он ещё даже не в UFC. Олимпийский чемпион, чертовски феноменальный спортсмен, весит под 113 кг и двигается как кошка. Он тот самый. Я отправил Дане Уайту видео последнего боя Гейбла и добавил от себя: «Всем придёт конец, когда этот парень выйдет в октагон». Гейбл отправил в нокаут парня одной левой, а затем повалил на землю, когда тот был в нокауте. Это просто безумие. Скорость, которой он обладает, просто поражает. У него и так уже очень хорошая ударная техника, а он работает над ней всего около года. Всем конец. Такая скорость для тяжеловеса — это что-то невероятное», — приводит слова Рогана портал MMA Mania.

Джо Роган Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Стивесон действительно обладает серьёзным потенциалом, с этим нет смысла спорить. Молодой, быстрый тяжеловес с шикарной борцовской базой и поддержкой суперзвёзд — такого парня Уайту нужно приглашать не раздумывая через год-другой. К тому же у Гейбла неплохо прокачанная медийная часть и американский паспорт: главному промоушену планеты давно нужны новые чемпионы из США, а не доминирующие ребята из Бразилии или стран бывшего СССР. Можно быть уверенным, что Стивесона в случае его подписания в UFC будут тщательно оберегать и планомерно вести вверх по примеру Пэдди Пимблетта.

Вот только бешеные восторги и предрекание неминуемого чемпионства для Гейбла несколько смущают. Для начала следует разобрать оппозицию Стивесона. И разбирать там пока откровенно нечего: Кевин Хейн, возраст которого не знает даже портал Sherdog, шёл на рекорде 2-1, а 37-летний Брейден Петерсон перед боем с Гейблом был «непобеждённым» бойцом с рекордом 1-0. Петерсон, кстати, потом вышел в клетку ещё раз и снова проиграл досрочно — нашему соотечественнику Арслану Билалову. Не рановато ли после двух побед над настолько «заслуженными» людьми досрочно вручать Стивесону звание нового чемпиона UFC?

Плюс мы не знаем, насколько Гейбл будет хорош в боях, которые длятся дольше двух минут. Он весит 120 кг, и пусть действительно «быстр, как кошка», но сможет ли он быть таким же быстрым в условном третьем раунде? Вдобавок борьба в тяжёлом весе решает далеко не всё, что подтвердит хотя бы Жаилтон Алмейда, недавно «завалявший» Волкова, однако всё равно ему проигравший. И это мы ещё не говорим про ударную технику. Доминировать за счёт борьбы куда проще в лёгких весах, где пара пропущенных ударов имеют меньше шансов стать роковыми. Когда Стивесон пойдёт за тейкдауном против условного Аспиналла, свет может погаснуть с одного попадания.

И, наконец, самое главное — габариты. Рост Стивесона составляет всего 185 см, что даже для полутяжёлого дивизиона цифра не впечатляющая. В топ-5 среди тяжей UFC сейчас нет никого ниже 190 см, что логично — за счёт роста и длинных рычагов намного легче атаковать и защищаться. Когда 185-сантиметровый Стивесон будет работать на руках против 195-сантиметрового Аспиналла или двухметрового Волкова, ему будет очень сложно. С другой стороны, можно вспомнить пример 180-сантиметрового Даниэля Кормье, у которого была аналогичная борцовская база, но с того времени как габариты, так и общий спортивный класс тяжеловесов UFС серьёзно возросли.

Ни в коем случае не хочется ставить крест на Стивесоне и его шансах в главном промоушене мира. Конечно, нам всем хочется увидеть новую суперзвезду в тяжёлом весе: больше топовых бойцов, хороших и разных, — это всегда хорошо. Просто не надо бежать впереди паровоза и поскорее затаскивать Гейбла в UFС. Пусть поднатаскается в местечковых промоушенах, поколотит ещё несколько середняков, а потом плавно подступается к лиге Уайта. А там уже всё будет зависеть от него.