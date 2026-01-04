Рубка Яна и Двалишвили, жёсткая трилогия и брат Хабиба. Лучшие бои 2025 года в MMA

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, ещё больше мы увидели разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы продолжаем оценивать итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди – лучшие бои года в MMA . Мы собрали для вас топ-5. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё какое-то событие – приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Пётр Ян — Мераб Двалишвили

Декабрь, UFC 323. И лучший бой 2025 года. Пётр Ян провёл реванш с Мерабом Двалишвили. Пять раундов зубодробительной рубки. Беспощадный заявлял, что в первом поединке был травмирован, а во втором пообещал действовать совсем иначе. В итоге так и получилось. Да, было традиционное представление от Мераба, когда он пронёс россиянина на одном плече. Но самым ярким моментом стал бросок от самого Яна. Кроме того, Пётр тотально превзошёл оппонента в ударной технике, что отразилось на лице грузинского бойца. В итоге судьи единогласно отдали победу Беспощадному. А Двалишвили сразу после боя пришлось отправиться в больницу.

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз

Противостояние Усмана Нурмагомедов и Пола Хьюза стало главным событием года в PFL. Поэтому и в нашем списке первый поединок занимает своё почётное место. Особенно если учесть, что бой получился конкурентным. Все ждали тотальной доминации от россиянина. Однако ирландец наглядно продемонстрировал, что является крепким оппонентом. Поэтому победа досталась брату Хабиба лишь мнением большинства судей. Был у парней и реванш. Но там, как кажется, Усман действовал более убедительно, а Хьюз немного потух. Однако первая встреча парней в клетке совершенно точно надолго останется в истории смешанных единоборств.

УСМАН НУРМАГОМЕДОВ — ПОЛ ХЬЮЗ Фото: Waleed Zein/Getty Images

Джошуа Ван — Брэндон Ройвал

Джошуа Ван и Брэндон Ройвал, по мнению многих экспертов, закатили самую безумную и яркую рубку года. Кажется, что от нокаута спасло лишь то, что парни представляют наилегчайший вес. А в этой весовой категории очень сложно финишировать оппонентов. Любопытно, что поединок мог вообще не случиться. Ван вышел на коротком уведомлении, заменив травмированного Манела Капе. В итоге победа осталась именно за Джошуа, который показал себя лучше. Он оказался сильнее единогласным вердиктом судей. Но инициатива по ходу поединка переходила из рук в руки. В сумме парни нанесли 419 (!) акцентированных ударов, переписав историю UFC.

Иржи Прохазка — Джамал Хилл

От поединка Иржи Прохазки и Джамала Хилла ждали многого. А всё потому, что оба умеют закатывать огненные противостояния. Парни идеально оправдали ожидания фанатов. Сначала доминировал американец, который на протяжении двух раундов шёл к победе. Казалось, что всё закончится его закономерным триумфом. Но тут Прохазка заставил весь мир вспомнить о том, почему именно он считается одним из самых ярких бойцов на планете. Практически обессиленный чех разрядился несколькими мощными комбинациями, после чего Хилл оказался в нокауте.

Иржи Прохазка и Джамал Хилл Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Макс Холлоуэй — Дастин Порье

В этом списке просто не могло обойтись без завершающего поединка трилогии Макса Холлоуэя и Дастина Порье. Возможно, в силу статуса боя. Он стал последним для Бриллианта на профессиональном уровне. Американец завершил свой славный путь. А ещё на кону стоял пояс BMF. Скучать фанатам не пришлось. Оба бойца постарались выдать свой максимум, поэтому лица были покрыты следами от атак. А в последние 10 секунд болельщики увидели классическую рубку, которая стала визитной карточкой поединков Макса. В итоге победу забрал Холлоуэй, его поддержали все судьи. Однако и Бриллианту нужно отдать должное.