«Я говорю «до свидания». Нокаут сломал олимпийского чемпиона из России?

Альберт Батыргазиев давно считается одним из самых многообещающих боксёров России. Достижения у него соответствующие — четырежды становился чемпионом страны, выигрывал и занимал призовые места на международных турнирах, в том числе среди юниоров, и наконец стал олимпийским чемпионом в Токио. В 2020 году Альберт дебютировал в профессиональном боксе и там тоже проявлял себя успешно.

За три года выступлений в профи Батыргазиев успел собрать несколько второстепенных поясов, а в июле 2024 года завоевал временный титул WBA во втором полулёгком весе. По сути, следующим шагом должен был стать бой за полноценный пояс, но чемпион Ламонт Роуч был занят и бился с Джервонтой Дэвисом. Альберт не простаивал, принял бой с Нери Крузом Ромеро, где заставил фанатов понервничать, впервые в карьере оказавшись в нокдауне, но в итоге победил решением, завоевав пояс IBA. После этого Батыргазиев довольно дерзко и уверенно говорил, что справится и с Дэвисом: «Джервонта чем славится? Тем, что финиширует соперников. Умеет бить. Однако этого не хватает. Если говорить о потенциальном бое со мной, я не дам ему этого сделать. Если ему дать плотный бокс, он рассыплется. Там не будет ничейного исхода. Бой не пройдёт всю дистанцию».

Ни Джервонты, ни Роуча Батыргазиев не дождался и принял другой бой, поставив на кон временный титул и пояс IBA. Соперником стал опытный и крепкий британец Джеймс Диккенс. Альберт был большим фаворитом, однако случился громкий апсет со знаком «минус» — россиянин снова начал вступать в необязательные размены, нахватался лишних ударов, и в итоге в четвёртом раунде всё завершилось, команда Батыргазиева выбросила полотенце, остановив избиение .

Судя по всему, такое поражение очень сильно ударило по олимпийскому чемпиону, потому что спустя полгода он выступил с заявлением: «Я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере. Для меня бокс был и остаётся огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелёгкий. Вся моя спортивная жизнь — это гонка к вершинам: четыре чемпионства России, олимпийская медаль в Токио и затем переход в профессионалы, где я шёл без поражений. Последний бой 2 июля стал для меня поворотным. Первое поражение заставило взглянуть на многие вещи по‑другому. Благодарю Аллаха за испытания и милости, которые помогли мне стать лучше. Поскольку я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом, сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах. Это не значит, что я прощаюсь с рингом. Я остаюсь действующим боксёром. Но сейчас вся моя работа вне его. Благодарю каждого за невероятную поддержку на этом пути: и в моменты триумфа, и в момент испытания. Она даёт силы. Обещаю, что эта новая глава будет такой же честной и целеустремлённой. Я не прощаюсь, я просто говорю «до свидания».

Ещё после того поражения в июле Григорий Дрозд намекнул, что Батыргазиев не сделал выводы из прошлого боя, где падал в нокдаун. А Дмитрий Кириллов, тренер Дмитрия Бивола, ещё тогда высказался о возможном завершении карьеры Альберта: «Если есть цель, он может вернуться ещё лучше. Зависит от мотивации. Поражение Альберта закономерно. Не хотелось, чтобы оно было именно таким. Хотя бы по очкам. Пропустил удары и не смог восстановиться. Меня не удивит, если он завершит карьеру».

Альберт Батыргазиев Фото: РИА Новости

Судя по решению Батыргазиева, бой с Диккенсом его как минимум надломил, если не сломал . Альберт снова откатился от гонки за титулом, и ему будет крайне тяжело туда вернуться. Это снова возвращает нас к дискуссии о том, что любительский стиль тяжело адаптировать к профессиональному боксу. Батыргазиев не первый и не последний, кто от этого пострадал. Не сбрасываем со счетов и вариант, при котором россиянин просто достиг своего потолка и стать лучше не сможет. Плюс ко всему теперь добавились проблемы с мотивацией, и вариант с завершением карьеры вполне реален.

С другой стороны, возможно, пауза была необходима спортсмену. Это возможность остановиться, осмотреться и, может быть, подумать о каких-то кардинальных изменениях, в том числе в составе команды. Время покажет, вернётся ли Батыргазиев на ринг, и если да, то пошла ли ему на пользу такая пауза.