«Я говорю «до свидания». Нокаут сломал олимпийского чемпиона из России?
Яхья Гасанов
Альберт Батыргазиев
Возможно, Батыргазиев больше не вернётся на ринг.

Альберт Батыргазиев давно считается одним из самых многообещающих боксёров России. Достижения у него соответствующие — четырежды становился чемпионом страны, выигрывал и занимал призовые места на международных турнирах, в том числе среди юниоров, и наконец стал олимпийским чемпионом в Токио. В 2020 году Альберт дебютировал в профессиональном боксе и там тоже проявлял себя успешно.

За три года выступлений в профи Батыргазиев успел собрать несколько второстепенных поясов, а в июле 2024 года завоевал временный титул WBA во втором полулёгком весе. По сути, следующим шагом должен был стать бой за полноценный пояс, но чемпион Ламонт Роуч был занят и бился с Джервонтой Дэвисом. Альберт не простаивал, принял бой с Нери Крузом Ромеро, где заставил фанатов понервничать, впервые в карьере оказавшись в нокдауне, но в итоге победил решением, завоевав пояс IBA. После этого Батыргазиев довольно дерзко и уверенно говорил, что справится и с Дэвисом: «Джервонта чем славится? Тем, что финиширует соперников. Умеет бить. Однако этого не хватает. Если говорить о потенциальном бое со мной, я не дам ему этого сделать. Если ему дать плотный бокс, он рассыплется. Там не будет ничейного исхода. Бой не пройдёт всю дистанцию».

Ни Джервонты, ни Роуча Батыргазиев не дождался и принял другой бой, поставив на кон временный титул и пояс IBA. Соперником стал опытный и крепкий британец Джеймс Диккенс. Альберт был большим фаворитом, однако случился громкий апсет со знаком «минус» — россиянин снова начал вступать в необязательные размены, нахватался лишних ударов, и в итоге в четвёртом раунде всё завершилось, команда Батыргазиева выбросила полотенце, остановив избиение.

Каким было первое поражение Батыргазиева:
Драма в Турции. Батыргазиев не справился с британцем и потерпел первое поражение
Драма в Турции. Батыргазиев не справился с британцем и потерпел первое поражение

Судя по всему, такое поражение очень сильно ударило по олимпийскому чемпиону, потому что спустя полгода он выступил с заявлением: «Я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере. Для меня бокс был и остаётся огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелёгкий. Вся моя спортивная жизнь — это гонка к вершинам: четыре чемпионства России, олимпийская медаль в Токио и затем переход в профессионалы, где я шёл без поражений. Последний бой 2 июля стал для меня поворотным. Первое поражение заставило взглянуть на многие вещи по‑другому. Благодарю Аллаха за испытания и милости, которые помогли мне стать лучше. Поскольку я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом, сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах. Это не значит, что я прощаюсь с рингом. Я остаюсь действующим боксёром. Но сейчас вся моя работа вне его. Благодарю каждого за невероятную поддержку на этом пути: и в моменты триумфа, и в момент испытания. Она даёт силы. Обещаю, что эта новая глава будет такой же честной и целеустремлённой. Я не прощаюсь, я просто говорю «до свидания».

Ещё после того поражения в июле Григорий Дрозд намекнул, что Батыргазиев не сделал выводы из прошлого боя, где падал в нокдаун. А Дмитрий Кириллов, тренер Дмитрия Бивола, ещё тогда высказался о возможном завершении карьеры Альберта: «Если есть цель, он может вернуться ещё лучше. Зависит от мотивации. Поражение Альберта закономерно. Не хотелось, чтобы оно было именно таким. Хотя бы по очкам. Пропустил удары и не смог восстановиться. Меня не удивит, если он завершит карьеру».

Фото: РИА Новости

Судя по решению Батыргазиева, бой с Диккенсом его как минимум надломил, если не сломал. Альберт снова откатился от гонки за титулом, и ему будет крайне тяжело туда вернуться. Это снова возвращает нас к дискуссии о том, что любительский стиль тяжело адаптировать к профессиональному боксу. Батыргазиев не первый и не последний, кто от этого пострадал. Не сбрасываем со счетов и вариант, при котором россиянин просто достиг своего потолка и стать лучше не сможет. Плюс ко всему теперь добавились проблемы с мотивацией, и вариант с завершением карьеры вполне реален.

С другой стороны, возможно, пауза была необходима спортсмену. Это возможность остановиться, осмотреться и, может быть, подумать о каких-то кардинальных изменениях, в том числе в составе команды. Время покажет, вернётся ли Батыргазиев на ринг, и если да, то пошла ли ему на пользу такая пауза.

