Безумные «Боевые ботаники» и конкурент Евлоева. Лучшие нокауты 2025 года в ММА

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Состоялось множество боёв и турниров, мы увидели немало успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди — лучшие нокауты в ММА. Мы собрали для вас пять лучших нокаутов прошедшего года. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё какое-то событие — приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Лерон Мёрфи — Аарон Пико

Вы уже точно видели множество отличных подборок с яркими нокаутами в прошедшем году. И во всех обязан быть нокаут локтем с разворота от непобеждённого Лерона Мёрфи. У британского бойца устоявшаяся репутация «решенатора» и «велосипедиста». Примерно такой же картины ждали в бою с Аароном Пико, но Мёрфи выпустил страшнейший локоть точно в висок проспекту и вырубил его наглухо. Добавляет великолепия этому нокауту и то, что Лерон готовил этот удар: «Я один из главных технарей в этом спорте, я изучал его бои и знал, где будет находиться его голова. У меня несколько трюков в рукаве, таких штук, которые могут завершить бой. И одну из них я применил сегодня, потому что он был слишком агрессивен».

Карлос Пратес — Леон Эдвардс

Карлос Пратес — один из ярчайших бойцов UFC прямо сейчас. Что ни бой, то зрелище. В 2025 году бразилец провёл три боя — одно поражение и два роскошных нокаута. В первом случае был локоть с разворота, однако мы выберем другой финиш от Пратеса. В ноябре Карлос бился с бывшим чемпионом Леоном Эдвардсом, отдал вчистую первый раунд и подарил всему миру прекрасный мем, когда со скучающим лицом принимал удары Эдвардса из-за спины. А на второй раунд Карлос вышел злым и левым прямым отправил Леона в нокаут. Пратес показал, что способен переламывать бои, даже если в соперниках экс-чемпион.

Маурисио Руффи — Кинг Грин

Руффи — ещё один яркий представитель команды «Боевые ботаники», который уже входит в топ-15 своего дивизиона. Бразилец уже продемонстрировал, что в борьбе у него могут быть проблемы, но в стойке это очень опасный парень. К тому же и очень яркий, умеющий поработать на публику. В марте на UFC 313 Руффи встретился с Кингом Грином. Около двух минут разведки в стойке завершились шикарной вертушкой в голову от Руффи, в лучших традициях пикового Эдсона Барбозы. Грин рухнул на канвас без сознания, а в конце 2025-го в UFC выбрали именно этот финиш лучшим нокаутом года.

Маурисио Руффи — Кинг Грин Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Куиллан Салкиллд — Насрат Хакпараст

Салкиллд, на самом деле, очень недооценённый дебютант UFC в прошедшем году. В 2025-м австралиец одержал три победы в трёх боях и дважды выдавал эффектные нокауты. В октябре австралиец встретился с опытным Насратом Хакпарастом, который шёл на серии из пяти побед. Более-менее равный бой завершился ровно в середине первого раунда, когда Салкиллд из ниоткуда достал правый хай-кик и сложил Хакпараста наглухо. Причём Насрата не спасло и то, что он держал руку достаточно высоко. Гангстерский нокаут, после которого марокканца ещё очень долго приводили в чувство.

Куиллан Салкиллд — Насрат Хакпараст Фото: Chris Unger/Getty Images

Муслим Магомедов — Адлан Ибрагимов

Небольшое напоминание, что за пределами UFC тоже бывают яркие финиши, которые достойны того, чтобы о них говорили. На последнем турнире АСА в 2025 году бывший чемпион Муслим Магомедов бился с действующим обладателем пояса Адланом Ибрагимовым. По ходу поединка Муслим сломал палец, и даже в трансляции было видно, что бойца вполне могут снять врачи. Магомедов и сам это понимал, поэтому пошёл ва-банк. Риск оправдался, в размене Муслим поймал Ибрагимова коротким апперкотом, и тот рухнул лицом в канвас. Это было очень мощно.