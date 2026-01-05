Цыганский король возвращается. Но будет не править, а зарабатывать

В январе 2025 года Тайсон Фьюри объявил об уходе из профессионального бокса: «Привет всем, буду краток и лаконичен. Я хотел бы объявить о своём уходе из бокса. Это было потрясающе. Мне понравилась каждая минута, но я собираюсь закончить на этом». Разумеется, Цыганскому королю не сильно поверили, потому что похожие прецеденты были — Фьюри уходил в 2016 году, потом в 2022-м, так что и на этот раз все ждали, что спустя время британец опять соберётся на ринг.

Так и получилось. 4 января Фьюри, который и до того крайне толсто намекал на камбэк, объявил, что возвращается на ринг : «2026-й станет годом возвращения. Меня какое-то время не было, но я возвращаюсь, 37 лет — и всё ещё в строю. Нет ничего лучше, чем ударить человека по лицу и получить за это деньги».

В принципе, в боксёрском мире мало кто верил в реальность намерений Тайсона Фьюри. А сам он на протяжении года периодически заговаривал о трилогии с Александром Усиком (и о том, как его дважды обокрали судьи), а ближе к концу 2025 года уже начал цепляться к Энтони Джошуа, с которым он уже мог подраться несколько лет назад. Например, поддевал его перед поединком с Джейком Полом: «Знаете, Джошуа несколько староват, чтобы говорить подобное. Ему 37, он в конце карьеры, дерётся с блогером, которого побил Томми, и делает заявления об убийстве лишь в попытке продать бой. Ты лаешь не на то дерево, идиот. Забавный факт: если я когда-нибудь встречусь с тобой на ринге, я нокаутирую тебя наглухо. Я не блогер и не мельче тебя в два раза. Ты неудачник, выходящий после поражения нокаутом против чемпиона города. Ты бесполезный мешок. С нетерпением жду, как Джейк Пол вырубит тебя, большой мешок».

Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Джошуа нокаутировал Пола и сам бросил вызов соотечественнику: «Если Тайсон действительно настроен серьёзно, то пускай откладывает соцсети, берёт перчатки и встретится с тем, кто принимает любой вызов. Если ты действительно плохой парень, выходи со мной на ринг. Давай увидимся на ринге и будем говорить кулаками».

Потом высказался жёстче: «Я дам этому болвану восемь недель. 24 часа на подписание контракта. Посмотрим, на что он способен. Эй Джей здесь, жадный животик».

Бой с Джошуа — по большому счёту единственный интересный вариант для возвращения Фьюри . Бои Тайсона с более молодым поколением вроде Даниэля Дюбуа или Мозеса Итаумы очень сложно представить, ему это не нужно. Трилогия с Усиком на данный момент, что бы там ни говорил Фьюри об ограблении, неактуальна — у них 0-2, а второй бой Александр выиграл довольно убедительно. За счёт большого имени и статуса Цыганский король, наверное, мог бы получить этот бой, но у Усика другие планы, он нацелился на Деонтея Уайлдера.

Бой с Джошуа наиболее реален и в то же время интересен. Даже на спаде и с невзрачными результатами это две очень крупные звезды, которые запросто возглавят любой большой турнир в любой стране даже без титулов на кону. В прошлом году бои Конора Бенна и Криса Юбэнка-младшего дважды заполняли стадион в Лондоне, а представьте, насколько масштабным получится вечер бокса в Англии, возглавляемый суперзвёздными Фьюри и Джошуа.

Энтони Джошуа Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Никто и не скрывает, что этот бой готовится. Эдди Хирн уже прямо заявлял об этом: «В следующем году мы проведём бой в феврале, а затем сразимся с Тайсоном Фьюри, если Турки Аль аш-Шейх выполнит свои планы и стратегии. Всё, что мы делаем с Энтони Джошуа, будет в соответствии с его руководством. Он сказал нам: «Сделаю бой Эй Джея с Тайсоном Фьюри. Это ваша сделка. Вы согласны?» Мы согласились. Бой заключён? Нет, потому что не знаю, на какой стадии он с Тайсоном Фьюри. Но он ещё ни разу не подводил с организацией боя».

С учётом новостей, связанных с Энтони Джошуа, в феврале он вряд ли станет с кем-то биться. Он потерял двух друзей, сам едва не стал жертвой автокатастрофы, вряд ли его состояние, психологическое в первую очередь, позволяет в ближайшие месяцы вернуться на ринг. Так что вполне возможен вариант встречи Джошуа и Фьюри без промежуточных боёв, например, через полгода. Все будут довольны: болельщики, промоутеры, сами боксёры, которые однозначно получат очень приличные чеки.

Сейчас Цыганский король возвращается не за величием. При всём его неоспоримом классе и навыках его пик и даже околопик уже пройдены . Мы видели далеко не лучшего Фьюри и в боях с Усиком, и тем более с Фрэнсисом Нганну. К тому же Тайсону уже 37 лет, не самый критический возраст для тяжа, но накопленный урон плюс простой в год вполне могут сказаться, и на ринге мы увидим совсем другого Фьюри. Исходя из этого, перспективы британца с точки зрения чемпионских поясов выглядят сомнительными, но это большое имя и денежные бои, так что Фьюри вполне может сосредоточиться на том, чтобы зарабатывать.

Ни для кого не секрет, что деньги Цыганский король любит, так что расклад провести ещё пару крупных поединков выглядит приемлемо. Фьюри вернулся не для того, чтобы править. Можно просто понаблюдать за его очередным камбэком как за интересным шоу, тем более развлечь британец всегда умел.