Брутальные финиши Нормана, Гассиева и Опетайи. Лучшие нокауты 2025 года в боксе

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, ещё больше мы увидели разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди – лучшие нокауты года в боксе. Мы собрали для вас топ-5 самых ярких и зрелищных финишей 2025 года. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё какое-то событие — приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Александр Усик — Даниэль Дюбуа

В королевском дивизионе в этом году был, пожалуй, один бой с приставкой «супер». Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик провёл объединительный бой с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа. Интересно, что ранее Усик сам оставил пояс, Дюбуа воспользовался этим и нокаутировал Энтони Джошуа, завоевав право на реванш с Александром. Перед вторым поединком некоторые эксперты считали, что именно Даниэль может стать тем боксёром, который нанесёт Усику первое поражение. Дюбуа набрался опыта с момента их первого поединка, а уверенная победа над Джошуа лишь подтверждала высокий уровень британца. И, конечно, если кто-то и говорил о возможной победе Даниэля, то речь шла именно о нокауте. И нокаут в реванше случился, но, правда, в нём вновь оказался именно Дюбуа.

В пятом раунде британец слишком увлёкся атакой и напропускал серию боковых от Усика. Даниэлю отсчитали нокдаун, он продолжил поединок, но ненадолго: вместо клинча британец решил зарубиться на все деньги с Александром в центре ринга и пропустил размашистый левый боковой, после которого рухнул на пол и даже не предпринимал попытки подняться на ноги. Дюбуа снова потерпел фиаско в большом поединке, а Усик оформил один из самых ярких финишей года.

Энтони Джошуа — Джейк Пол

Один из самых неоднозначных боксёрских поединков 2025 года прошёл под самый его занавес. Известный блогер Джейк Пол изначально должен был боксировать с чемпионом мира в лёгком весе Джервонтой Дэвисом, но Танк слетел с поединка. И тогда Пол сделал неожиданный анонс своего боя с Энтони Джошуа, который вызвал огромный резонанс. Вокруг поединка ходило много разговоров, в частности, многие фанаты и любители бокса говорили, что если бой будет не договорным, то Джейк может поплатиться здоровьем. Что, собственно, и произошло. Четыре раунда блогеру удавалось избегать открытых разменов с Эй Джеем, он постоянно колесил по рингу, а при малейшей опасности сбивался в клинч.

Однако к пятому раунду силы у блогера закончились, Джошуа стал всё чаще зажимать соперника у канатов и расстреливать мощными сериями. В пятом и шестом раундах Джейк побывал в нокдаунах, ну а затем настал тот момент, которого так долго ждали критики Пола: блогер оказался зажат в углу, и Джошуа своим фирменным правым прямым оформил нокаут. После поединка выяснилось, что у Джейка Пола сломана челюсть, блогер перенёс операцию и продолжает восстанавливаться. Возможно, это был не самый яркий нокаут года, но один из самых ожидаемых – это точно.

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола Фото: PA Images via Getty Images

Мурат Гассиев — Кубрат Пулев

Российский тяжеловес Мурат Гассиев получил в конце 2025 года большой шанс. Он разделил ринг с действующим регулярным чемпионом WBA Кубратом Пулевым, и этот поединок был крайне важным в карьере Гассиева в королевском дивизионе. Победа не только гарантировала ему пояс WBA Regular, но и давала возможность получить бои с настоящей элитой супертяжёлого веса.

Старт поединка заставил понервничать фанатов российского боксёра. Гассиев уступал болгарскому ветерану в активности, работал вторым номером, довольно много пропускал и отдавал раунды. Однако в тяжёлом весе порой хватает одного удара, чтобы завершить поединок в свою пользу, что Мурат и продемонстрировал. Гассиев принял на блок очередную серию Пулева, пошёл в контратаку и мощнейшим левым боковым буквально сложил Кубрата пополам. Болгарин рухнул на пол, предпринял попытку подняться, но тело совершенно не слушалось его. Брутальный нокаут от Гассиева точно заслуживает места в списке лучших финишей прошедшего года.

Брайан Норман-младший — Дзин Сасаки

Бывший чемпион мира WBO в полусреднем весе Брайан Норман-младший в этом году провёл на профессиональном ринге три поединка. Конечно, самым громким из них стал бой против Девина Хейни, в котором Брайан потерпел поражение решением судей и потерял чемпионский пояс. Но до этого Норман-младший успел отметиться нокаутом, который мгновенно разлетелся на хайлайты. В июне Брайан боксировал в Японии с местным претендентом на титул Дзином Сасаки.

Уже в первых раундах японец напропускал довольно много, однако кульминация наступила в пятом отрезке. Боксёры разменивались одиночными ударами по корпусу, и Брайан поймал японца: Дзин выходил после собственной атаки, и в этот момент Норман-младший левым боковым на скачке брутально вырубил Сасаки. Ни о каком продолжении боя речи идти не могло – Дзин ещё долго лежал на канвасе. Уже после поединка стало известно, что японец не избежал серьёзных последствий: наставник Сасаки заявил, что его подопечный потерял память и не помнит последний месяц своей жизни.

Джей Опетайя — Хусейн Чинкара

В декабре в Австралии прошёл вечер бокса, в котором выступил чемпион мира IBF в крузервейте Джей Опетайя. Джей по праву считается одним из самых опасных боксёров дивизиона: он много спарринговал с лучшими тяжеловесами мира, в том числе был в команде Тайсона Фьюри, а на профессиональном ринге шёл с идеальным рекордом 28-0 (22 нокаута). Опетайя проводил четвёртую защиту своего пояса против непобеждённого представителя Германии Хусейна Чинкары.

Несмотря на то что Джей был большим фаворитом в этом поединке, претендент доставил ему немало хлопот и добрался до восьмого раунда. Но там чемпион продемонстрировал всю свою мощь и оформил брутальный нокаут. Австралиец «прикормил» претендента джебами, прямыми ударами по корпусу, а затем после обманного движения вложился в мощнейший левый боковой. Чинкара едва не вылетел за пределы ринга, рухнул на пол, а прийти в себя ему помогали уже врачи – глухой нокаут от Джея, который остаётся чемпионом мира.