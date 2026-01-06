Карьера Аспиналла под угрозой? Вместо быстрого возвращения — тяжёлое лечение

26 октября 2025 года, UFC 321, главное событие. Том Аспиналл выходит на первую защиту полноценного титула чемпиона UFC в тяжёлом весе. Поединок должен был помочь британцу окончательно закрепиться на вершине дивизиона. Многие пророчили лёгкий триумф, поскольку в соперниках оказался Сириль Ган. Француз в последнее время переживал не лучшие времена. Быстрое поражение от Джона Джонса, очень спорная победа над Александром Волковым, обернувшаяся скандалом. А в итоге Сириль проводил очень приличный первый раунд. Вот только всё оборвалось после неосторожного тычка в глаз от Гана . Аспиналл не смог продолжить бой и сохранил пояс. Поединок был признан несостоявшимся. Все стали ждать быстрый реванш. Но, видимо, ситуация выходит из-под контроля.

Изначально на Тома вылилось много критики. Многие откровенно обвиняли британца в симуляции и отсутствии характера. И ситуация лишь усугубилась тем, что первые отчёты врачей получились достаточно странными. Медицинские работники сообщили, что с глазами Аспиналла всё в полном порядке, информацию подтвердил Дана Уайт. Однако чуть позже чемпион сделал углублённое обследование. И заявил, что получил целую россыпь травм: орбитальную травму мягких тканей, повреждение сухожильно-трохлеарного механизма верхней косой мышцы глаза, стойкую диплопию и минимально смещённый перелом медиальной стенки правой глазницы .

Изначально шли разговоры, что вернуться в клетку Том сможет едва ли не в январе. Именно в такой срок и предлагали провести реванш с Ганом. Но недавно стало известно, что лишь 29 декабря была проведена необходимая операция. Аспиналл продолжает восстанавливаться и ходит в очках. А главное, видимо, он окажется на операционном столе повторно. Об этом сообщал сам британец в одном из роликов: «К тому времени, как это выйдет это видео, мне, вероятно, уже сделают операцию на одном глазу. Следующая операция запланирована на середину января, так что мы работаем над возвращением».

Аспиналл придерживается достаточно жёсткой и конкретной позиции. Он намерен вернуться в клетку только тогда, когда будет полностью готов. А это значит, в ближайшее время рассчитывать на это не стоит. Возможно, Том просто перестраховывается. Однако он чётко дал понять всем фанатам: возвращение может и затянуться: «Я готов вернуться, но сначала должен поправить своё здоровье. Не собираюсь идти на компромисс. Не позволю своему эго взять верх. Всё должно быть правильно. Так что [я вернусь], когда настанет подходящее время. Как бы это ни выглядело, когда бы это ни было».

Естественно, вся эта ситуация довольно сильно влияет на будущее дивизиона. Особенно тревожно не за Гана. Внезапно появилась информация, что он может провести бой за титул временного чемпиона с Алексом Перейрой. Возникают вопросы о перспективах Волкова. Александр давно находится в статусе претендента. Но пока вынужден лишь ждать. И, вероятно, простаивать, поскольку поражение быстро лишит такой позиции в дивизионе. Сам россиянин требует поединок за звание временного чемпиона. Однако нет никакого понимания, когда именно такой бой может состояться. Сириль сейчас вряд ли примет такой опасный реванш. Поэтому ждать можно очень долго.

Сириль Ган и Александр Волков Фото: Steve Marcus/Getty Images

Эксперты всё чаще начинают призывать фанатов не ругать Аспиналла. Видимо, ситуация действительно плачевная. Например, предостерегает от быстрого возвращения в октагон экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг. Напомним, он долгое время выступал, видя одним глазом: «У меня было пять или шесть операций на глаз. Я кое-что в этом понимаю. Я слишком рано вернулся к спаррингам, слишком рано вернулся к боям и больше никогда не смог видеть одним глазом . Тому не стоит торопиться. Если ему сделают операцию, он наверняка выпадет на несколько месяцев».

Ещё более категорично прозвучали слова другого комментатора. И они действительно навели панику на фанатов британца. Джо Роган считает, что Аспиналл может завершить профессиональную карьеру: «Реальность такова, что он может больше никогда не подраться. Кто знает? Если ему сделают операцию на глазу и она пройдёт неудачно, он не сможет видеть этим глазом. Судя по всему, у него до сих пор проблемы с правым глазным яблоком — какое-то повреждение сухожилия. А с глазами всё очень непросто, никогда не знаешь наверняка, чем это закончится. Если только ты не полный психопат, как Майкл Биспинг, который провёл 11 боёв в UFC, будучи слепым на один глаз. Это просто безумие, что он это сделал».

Самого Аспиналла по-человечески жаль. Совсем недавно его называли будущим королём дивизиона, причём пророчили долгое «правление». В октагоне британец действительно показывал очень крутые вещи. Стоит напомнить, что единственное поражение в UFC стало следствием жуткой травмы. Но даже после неё Том восстановился и добрался до пояса чемпиона. Теперь всё это находится в подвешенном состоянии. Если опасения экспертов подтвердятся, смешанные единоборства потеряют одного из самых крутых бойцов на данный момент. А стоит ли говорить про то, что свой потенциал Аспиналл успел раскрыть лишь на малую часть? 32 года – скромный возраст для тяжеловеса.

Хочется верить, что Том вернётся в клетку. У него есть незакрытая история с Сирилем, опция реванша с Волковым. Не хочется, чтобы крутая карьера талантливого бойца обрывалась вот так – из-за случайного тычка в глаз.