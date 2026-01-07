Махачев, Двалишвили или неожиданный герой? Лучшие сабмишены 2025 года

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, ещё больше мы увидели разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди – лучшие сабмишены года . Мы собрали для вас топ-5. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё какое-то событие – приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Д’Арсе от Ислама Махачева

На турнире UFC 311 прошёл поединок Ислама Махачева. Россиянин столкнулся с бразильцем Ренато Мойкано. Южноамериканец вышел в клетку на очень коротком уведомлении. Никого особенно не удивило, что чемпион тотально доминировал. Всё закончилось уже в первом раунде. Причём россиянин проявил изобретательность. Ислам перевёл оппонента на канвас и вышел на достаточно редкий приём – Д’Арсе. В итоге Мойкано был вынужден капитулировать. Выбраться из таких тисков у него уже не получилось.

Ренато Мойкано и Ислам Махачев Фото: Harry How/Getty Images

Удушение ниндзя от Жана Силвы

На турнире UFC 314 состоялся огненный поединок, в рамках которого схлестнулись Жан Силва и Брайс Митчелл. Трэш-током парни подняли накал страстей до предела. В итоге оба пытались любой ценой довести дело до финиша. Лучше выглядел бразилец, который владел инициативой. Во втором раунде показалось, что Митчелл стал перехватывать нити контроля над ситуацией. Но в итоге он лишь попался в ловушку. Силва поймал оппонента, закрыл замок и провернул редчайшее удушение ниндзя. По версии UFC Honors Awards именно этот сабмишен стал лучшим в 2025 году.

Жан Силва и Брайс Митчелл Фото: Megan Briggs/Getty Images

Север-Юг Мераба Двалишвили

Турнир UFC 316, огненное противостояние Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли. Этот поединок был невероятно важен для грузинского бойца. Поскольку он на протяжении долгого времени никак не мог оформить финиш. Однако в итоге всё-таки добился своей цели. На протяжении двух раундов казалось, что бой вновь может добраться до вердикта судей. Но в третьей пятиминутке Мераб вышел на приём «Север-Юг». Такой удушающий – очень редкая история для смешанных единоборств. Но когда захват сделан, выбраться становится практически невозможно. В итоге Двалишвили забрал долгожданную досрочную победу.

Кимура Кайлы Харрисон

На UFC 316 был ещё один шикарный сабмишен. Кайла Харрисон и Джулианна Пенья закатили крутую рубку. Американская дзюдоистка выглядела фаворитом титульного противостояния. И закономерно владела инициативой. Второй раунд приближался к логическому завершению. Казалось, что Джулианна всё-таки дотерпит до паузы. Однако Кайла применила все свои борцовские навыки. Она поймала оппонентку на кимуру, дожала и вынудила сдаться. До гонга оставалось всего лишь пять (!) секунд . Важность сабмишена заключается и в том, что Харрисон завоевала чемпионский пояс.

Кайла Харрисон и Джулианна Пенья Фото: Elsa/Getty Images

Удушение сзади от Владислава Ковалёва

В сентябре состоялся турнир RCC 23. Его главными звёздами стали Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз провели громкий реванш. Первый бой парней состоялся 31 мая в Екатеринбурге. И завершился победой Ковалёва. Правда, на карточках судей всё было не так однозначно – один из них даже занял сторону Шлеменко. На реванш Белаз вышел максимально заряженным. И в третьем раунде оформил красивый финиш. Ковалёв перевёл дело в партер и забрался за спину. А там Шлеменко продемонстрировал фантастический характер. Он терпел боль, но в итоге «заснул». После завершения поединка за Шторма было страшно. Но Александр быстро пришёл в себя и оказался на ногах. И всё-таки сабмишен от Владислава запомнится всем надолго.