Бокс/ММА Статьи

Лучшие сабмишены 2025 года, Ислам Махачев, Мераб Двалишвили, Кайла Харрисон, Жан Силва, Владислав Ковалёв

Махачев, Двалишвили или неожиданный герой? Лучшие сабмишены 2025 года
Сергей Сорокин
Лучшие сабмишены 2025 года
Наш топ-5.

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, ещё больше мы увидели разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди – лучшие сабмишены года. Мы собрали для вас топ-5. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё какое-то событие – приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

MMA Подробнее

Д’Арсе от Ислама Махачева

На турнире UFC 311 прошёл поединок Ислама Махачева. Россиянин столкнулся с бразильцем Ренато Мойкано. Южноамериканец вышел в клетку на очень коротком уведомлении. Никого особенно не удивило, что чемпион тотально доминировал. Всё закончилось уже в первом раунде. Причём россиянин проявил изобретательность. Ислам перевёл оппонента на канвас и вышел на достаточно редкий приём – Д’Арсе. В итоге Мойкано был вынужден капитулировать. Выбраться из таких тисков у него уже не получилось.

Ренато Мойкано и Ислам Махачев

Фото: Harry How/Getty Images

Удушение ниндзя от Жана Силвы

На турнире UFC 314 состоялся огненный поединок, в рамках которого схлестнулись Жан Силва и Брайс Митчелл. Трэш-током парни подняли накал страстей до предела. В итоге оба пытались любой ценой довести дело до финиша. Лучше выглядел бразилец, который владел инициативой. Во втором раунде показалось, что Митчелл стал перехватывать нити контроля над ситуацией. Но в итоге он лишь попался в ловушку. Силва поймал оппонента, закрыл замок и провернул редчайшее удушение ниндзя. По версии UFC Honors Awards именно этот сабмишен стал лучшим в 2025 году.

Жан Силва и Брайс Митчелл

Фото: Megan Briggs/Getty Images

Север-Юг Мераба Двалишвили

Турнир UFC 316, огненное противостояние Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли. Этот поединок был невероятно важен для грузинского бойца. Поскольку он на протяжении долгого времени никак не мог оформить финиш. Однако в итоге всё-таки добился своей цели. На протяжении двух раундов казалось, что бой вновь может добраться до вердикта судей. Но в третьей пятиминутке Мераб вышел на приём «Север-Юг». Такой удушающий – очень редкая история для смешанных единоборств. Но когда захват сделан, выбраться становится практически невозможно. В итоге Двалишвили забрал долгожданную досрочную победу.

Мераб делает простые вещи лучше всех:
Кардиомашина по производству рекордов. Двалишвили — король статистики и тейкдаунов
Кардиомашина по производству рекордов. Двалишвили — король статистики и тейкдаунов

Кимура Кайлы Харрисон

На UFC 316 был ещё один шикарный сабмишен. Кайла Харрисон и Джулианна Пенья закатили крутую рубку. Американская дзюдоистка выглядела фаворитом титульного противостояния. И закономерно владела инициативой. Второй раунд приближался к логическому завершению. Казалось, что Джулианна всё-таки дотерпит до паузы. Однако Кайла применила все свои борцовские навыки. Она поймала оппонентку на кимуру, дожала и вынудила сдаться. До гонга оставалось всего лишь пять (!) секунд. Важность сабмишена заключается и в том, что Харрисон завоевала чемпионский пояс.

Кайла Харрисон и Джулианна Пенья

Фото: Elsa/Getty Images

Удушение сзади от Владислава Ковалёва

В сентябре состоялся турнир RCC 23. Его главными звёздами стали Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз провели громкий реванш. Первый бой парней состоялся 31 мая в Екатеринбурге. И завершился победой Ковалёва. Правда, на карточках судей всё было не так однозначно – один из них даже занял сторону Шлеменко. На реванш Белаз вышел максимально заряженным. И в третьем раунде оформил красивый финиш. Ковалёв перевёл дело в партер и забрался за спину. А там Шлеменко продемонстрировал фантастический характер. Он терпел боль, но в итоге «заснул». После завершения поединка за Шторма было страшно. Но Александр быстро пришёл в себя и оказался на ногах. И всё-таки сабмишен от Владислава запомнится всем надолго.

