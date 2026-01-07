После жуткой аварии и под оглушительные овации родных. Джошуа ушёл из бокса

2026 год начинается для единоборств противоречиво. Профессиональный бокс теряет одного из ярких представителей. Видимо, Энтони Джошуа завершает профессиональную карьеру. Да, официально британец пока не делал подобных заявлений. Но последний месяц действительно получился для Эй Джея тяжёлым. Сначала на него обрушилась порция критики после боксёрского поединка с блогером Джейком Полом. А затем Энтони угодил в жуткую аварию, которая унесла жизни его близких людей. В этот момент стало понятно, что что-то назревает. А теперь появилась информация, что Джошуа принял решение не продолжать свой профессиональный путь .

О решении боксёра сообщил Адедамола Джошуа – дядя Энтони. Он отметил, что семья с восторгом восприняла новости, что карьера завершена: «Главное здесь – то, что он завершил боксёрскую карьеру. Это то, чему мы рады, потому что каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, у нас словно сердце вываливается из груди. Все эти эмоциональные переживания во время его боёв — это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он объявил о своём уходе под самые громкие овации, мы счастливы ».

Кажется, предпосылки копились на протяжении долгого времени. И первые «звоночки» слышались ещё давно. Пожалуй, ещё в тот момент, когда случились два подряд поражения от Александра Усика. Энтони постоянно говорил о ментальных проблемах и своих сомнениях. В итоге Джошуа продолжил выступать, вышел на серию из четырёх побед. Но всё вновь сломало болезненное поражение. Эй Джей проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом. Причём рухнул уже в пятом раунде, а до этого несколько раз побывал на настиле. Поэтому эмоционально боксёр вновь был потрясён. Бой с Полом стал лишь красивой финальной точкой, возможностью подзаработать больше денег перед уходом.

Правда, даже брутальный нокаут от Джошуа не помог избежать критики. Ругали за всё. И за принятый вызов, и за отсутствие активности в стартовых раундах, и за итоговую развязку с жёстким переломом челюсти. А ведь Энтони фактически защищал честь профессионального бокса. И сделал всё правильно. И зрителям подарил долгое зрелище вместо быстрой и скучной развязки, и блогера проучил. Однако злые языки накинулись с критикой по разным поводам. Есть ощущение, что и это уже заставило Джошуа пересмотреть своё отношение к происходящему.

Но, кажется, главным фактором действительно стала авария. Она перевернула жизнь Энтони на «до» и «после». Совсем недавно он получил большой гонорар и одержал победу. А в итоге угодил в жуткое ДТП. Джошуа попал в автокатастрофу в Нигерии. Авария произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан после того, как бывший чемпион мира прибыл в страну вместе со своими друзьями для отдыха. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате аварии погибли два друга и тренера Джошуа . Конечно, это оставило в душе боксёра неизгладимый след. А ещё самому Энтони невероятно повезло. Он отделался лишь небольшими повреждениями. Видимо, действительно «родился в рубашке».

Теперь Джошуа уходит. С профессиональным рекордом 29-4. Причём 26 побед получилось добыть нокаутами. С чемпионскими поясами за плечами. С золотом Олимпийских игр. Конечно, такого парня будет очень не хватать тяжёлому весу.