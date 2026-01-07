Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Энтони Джошуа завершил карьеру, уходит из бокса, статистика, что случилось, причины, авария, подробности, слова дяди

После жуткой аварии и под оглушительные овации родных. Джошуа ушёл из бокса
Сергей Сорокин
Энтони Джошуа завершил карьеру
Комментарии
Энтони проделал славный путь.

2026 год начинается для единоборств противоречиво. Профессиональный бокс теряет одного из ярких представителей. Видимо, Энтони Джошуа завершает профессиональную карьеру. Да, официально британец пока не делал подобных заявлений. Но последний месяц действительно получился для Эй Джея тяжёлым. Сначала на него обрушилась порция критики после боксёрского поединка с блогером Джейком Полом. А затем Энтони угодил в жуткую аварию, которая унесла жизни его близких людей. В этот момент стало понятно, что что-то назревает. А теперь появилась информация, что Джошуа принял решение не продолжать свой профессиональный путь.

Энтони Джошуа Подробнее

О решении боксёра сообщил Адедамола Джошуа – дядя Энтони. Он отметил, что семья с восторгом восприняла новости, что карьера завершена: «Главное здесь – то, что он завершил боксёрскую карьеру. Это то, чему мы рады, потому что каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, у нас словно сердце вываливается из груди. Все эти эмоциональные переживания во время его боёв — это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он объявил о своём уходе под самые громкие овации, мы счастливы».

Кажется, предпосылки копились на протяжении долгого времени. И первые «звоночки» слышались ещё давно. Пожалуй, ещё в тот момент, когда случились два подряд поражения от Александра Усика. Энтони постоянно говорил о ментальных проблемах и своих сомнениях. В итоге Джошуа продолжил выступать, вышел на серию из четырёх побед. Но всё вновь сломало болезненное поражение. Эй Джей проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом. Причём рухнул уже в пятом раунде, а до этого несколько раз побывал на настиле. Поэтому эмоционально боксёр вновь был потрясён. Бой с Полом стал лишь красивой финальной точкой, возможностью подзаработать больше денег перед уходом.

Многие критикуют Эй Джея, но у него были свои причины:
«Том и Джерри» в ринге и двойной перелом челюсти. Зачем Джошуа издевался над Полом
«Том и Джерри» в ринге и двойной перелом челюсти. Зачем Джошуа издевался над Полом

Правда, даже брутальный нокаут от Джошуа не помог избежать критики. Ругали за всё. И за принятый вызов, и за отсутствие активности в стартовых раундах, и за итоговую развязку с жёстким переломом челюсти. А ведь Энтони фактически защищал честь профессионального бокса. И сделал всё правильно. И зрителям подарил долгое зрелище вместо быстрой и скучной развязки, и блогера проучил. Однако злые языки накинулись с критикой по разным поводам. Есть ощущение, что и это уже заставило Джошуа пересмотреть своё отношение к происходящему.

Но, кажется, главным фактором действительно стала авария. Она перевернула жизнь Энтони на «до» и «после». Совсем недавно он получил большой гонорар и одержал победу. А в итоге угодил в жуткое ДТП. Джошуа попал в автокатастрофу в Нигерии. Авария произошла на скоростной трассе Лагос — Ибадан после того, как бывший чемпион мира прибыл в страну вместе со своими друзьями для отдыха. Внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате аварии погибли два друга и тренера Джошуа. Конечно, это оставило в душе боксёра неизгладимый след. А ещё самому Энтони невероятно повезло. Он отделался лишь небольшими повреждениями. Видимо, действительно «родился в рубашке».

Энтони очень повезло:
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы
Суперзвезда бокса попал в страшное ДТП. Два человека погибли, сам Джошуа получил травмы

Теперь Джошуа уходит. С профессиональным рекордом 29-4. Причём 26 побед получилось добыть нокаутами. С чемпионскими поясами за плечами. С золотом Олимпийских игр. Конечно, такого парня будет очень не хватать тяжёлому весу.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android