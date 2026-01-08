Взлёт Вана, возвращение Яна, доминация Белаза. Прорывы 2025 года в ММА

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, ещё больше мы увидели разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди — прорывы года в ММА.

Джошуа Ван

В 2025 год боец из Мьянмы вступал в роли одного из многих бойцов наилегчайшего дивизиона UFC. А вот закончил календарный год Ван в качестве чемпиона главного промоушена планеты! Рывок 24-летнего бойца к вершине получился, мягко говоря, стремительным: четыре победы за год – и пояс уже в кармане. Конечно, с титульным боем Джошуа очень и очень повезло: доминирующий чемпион Александр Пантожа на самом старте боя сломал руку и был вынужден сдаться. Однако это не проблемы Джошуа, который стал вторым в списке самых молодых чемпионов в истории UFC. Главное теперь – не сбавлять хода и в 2026 году.

Джошуа Ван Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Белаз Ковалёв

В прошлом году Владислав Ковалёв, известный под прозвищем Белаз, был знаком только хардкорным любителям единоборств. Ковалёв чаще дрался в поп-ММА и кула́чке, но всё изменила дилогия с Александром Шлеменко. Хотя Белаз считался аутсайдером противостоянии, он дважды разобрался с легендарным ветераном: в первом бою Шторм проиграл белорусу судейским решением, а в реванше и вовсе был задушен. Следом Ковалёв укрепил свои позиции в качестве чемпиона RCC, необычайно легко разобравшись с Арменом Петросяном. Теперь Белаз, пожалуй, главная звезда российских ММА, и перед ним открыто множество путей.

Вальдо Кортес-Акоста

Каких бойцов больше всего любит руководство UFC? Тех, которые всегда отвечают на звонки и согласны на любой бой. Идеальным примером такого спортсмена в 2025 году стал тяжеловес Вальдо Кортес-Акоста. Провести пять боёв за календарный год? Вальдо согласен. Выйти на коротком уведомлении через три недели после тяжелейшего и очень спорного боя? Тоже Вальдо. Подраться с одним из самых страшных ударников дивизиона Сергеем Павловичем и не бояться лезть в размены? Опять он. Неудивительно, что фамилию Кортес-Акосты теперь знают все поклонники ММА и с нетерпением ждут его боя против Деррика Льюиса.

Олег Попов

Попов считался тяжеловесом, который всегда находится где-то возле топа, но никак не может туда забраться. В 2024 году Олег упустил шанс стать большой звездой, быстро уступив в финале PFL соотечественнику Денису Гольцову. Однако в 2025 году 33-летний россиянин совершил качественный рывок: выиграл у Карла Уильямса, Родриго Насименто и неудобного Александра Романова, став победителем очередного сезона Professional Fighter League. Теперь бойца команды Fedor Team точно можно называть реальной величиной в супертяжёлом весе. Потенциальный бой с Вадимом Немковым или Фрэнсисом Нганну станет для Олега вершиной карьеры в PFL, а там можно будет и попробовать свои силы в UFC.

Пётр Ян

Если бы кто-то сказал, что в 2025 году россиянин станет чемпионом UFC в легчайшем весе, все наверняка подумали бы про Умара Нурмагомедова. А вот Петра Яна из чемпионской гонки многие вычеркнули: во всяком случае, пока титулом владел Мераб Двалишвили. Слишком легко грузин победил россиянина в первом бою, слишком непобедимым он выглядел. Однако Пётр не только добыл свой титульный шанс, но и воспользовался им сполна. Ян буквально катком переехал Двалишвили, разбив чемпиона в стойке и не уступив в партере. Россиянин вернул себе титул спустя почти пять лет после его потери: результат, мягко говоря, нетривиальный. Прорыв Петра обратно на вершину действительно впечатляет.