В лёгком весе UFC полно скандалов. Топовому дивизиону плохо

Лёгкий вес UFC на протяжении долгого времени считался самым ярким и интересным. 2025 год заметно его подкосил. Перебрался в другой дивизион Ислам Махачев, завершил профессиональную карьеру Дастин Порье. Естественно, все фанаты рассчитывали, что засверкают новые звёзды и лица. Вот только сейчас ситуация выглядит достаточно странно. Действующий чемпион Илия Топурия взял вынужденную паузу в выступлениях из-за личных обстоятельств. Арман Царукян продолжает выступать по правилам грэпплинга, томясь в ожидании чуда . А слухи всё чаще ведут к тому, что за пояс будут сражаться два совершенно неожиданных претендента.

У Топурии всё крайне непросто. А ведь совсем недавно казалось, что это главная звезда дивизиона, причём на долгие годы. Но появились проблемы. Илия разводится с женой – Джорджиной Ускатеги. Причём дело приобретает крайне неприятный для бойца оборот. Супруга обвинила его в домашнем насилии, причинении телесных повреждений и жестоком обращении в семье. А ещё попросила о возможности покинуть Испанию вместе с дочкой. Топурия хочет сосредоточиться на том, чтобы разобраться с проблемами. Поэтому принял решение приостановить профессиональную карьеру.

Некоторые теперь считают, что ситуация намного сложнее, чем она кажется на первый взгляд. Звезда дивизиона и всего промоушена не стал бы брать паузу без веских на то причин. А британский боец Пэдди Пимблетт выразил уверенность, что возвращения Топурии придётся ждать долго: «Говорят, Илия не вернётся как минимум год. Говорят, всё может затянуться на два года из-за возможных проблем . Если он будет так долго вне игры, я бы предпочёл, чтобы он просто ушёл и перестал тормозить развитие дивизиона».

Илия Топурия и Пэдди Пимблетт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Во всей этой ситуации главным действующим лицом вполне мог стать Царукян. Многие ждали именно этого. Однако Арман продолжает выступать по правилам грэпплинга, причём максимально часто. Он называл бой с Дэном Хукером претендентским для себя. Но, видимо, многое понял после анонса поединка Пэдди Пимблетта и Джастина Гэтжи. В кулуарах ходят слухи, что именно они могут оспорить даже не временный, а полноценный титул чемпиона организации . В такой ситуации отношение к Царукяну выглядит довольно странным.

Правда, сложно говорить, что оно кого-то действительно удивляет. Все прекрасно помнят, что у Армана был титульный шанс. Однако на бой с Махачевым он так и не вышел. А известный комментатор Джон Аник добавил ситуации перца. Он отметил, что Царукян своим поведением разозлил лично Дану Уайта: «При всем уважении к Топурии, Гэтжи и Пимблетту, я думаю, большинство фанатов согласятся с тем, что Арман Царукян выглядит как лучший, самый разносторонний легковес в мире. Однако мир несправедлив. Я считаю, что с Царукяном обошлись несправедливо в ситуации с чемпионским боем. Но только те, кто был внутри процесса, знают, насколько сильно Царукян перешёл дорогу боссу организации Уайту в январе на турнире UFC 311».

Сейчас лёгкий вес UFC переживает непростые времена. Смена поколений, уход звёзд, скандальные ситуации вокруг топовых бойцов. И интереса к дивизиону становится всё меньше. А ведь он во все времена считался одним из фундаментальных. В лёгком весе проводились самые громкие поединки, раскручивались интриги, всем правил трэш-ток. А сейчас фанаты с волнением наблюдают за происходящим. Очень не хотелось бы, чтобы интереснейший дивизион стал блёклым и скучным.