Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Лёгкий вес UFC, представители, проблемы, Илия Топурия, Арман Царукян, Пэдди Пимблетт, титульный бой, что происходит

В лёгком весе UFC полно скандалов. Топовому дивизиону плохо
Сергей Сорокин
В лёгком весе UFC полно скандалов
Комментарии
После ухода Махачева — туман и неопределённость.

Лёгкий вес UFC на протяжении долгого времени считался самым ярким и интересным. 2025 год заметно его подкосил. Перебрался в другой дивизион Ислам Махачев, завершил профессиональную карьеру Дастин Порье. Естественно, все фанаты рассчитывали, что засверкают новые звёзды и лица. Вот только сейчас ситуация выглядит достаточно странно. Действующий чемпион Илия Топурия взял вынужденную паузу в выступлениях из-за личных обстоятельств. Арман Царукян продолжает выступать по правилам грэпплинга, томясь в ожидании чуда. А слухи всё чаще ведут к тому, что за пояс будут сражаться два совершенно неожиданных претендента.

Илия Топурия Подробнее
Арман Царукян Подробнее

У Топурии всё крайне непросто. А ведь совсем недавно казалось, что это главная звезда дивизиона, причём на долгие годы. Но появились проблемы. Илия разводится с женой – Джорджиной Ускатеги. Причём дело приобретает крайне неприятный для бойца оборот. Супруга обвинила его в домашнем насилии, причинении телесных повреждений и жестоком обращении в семье. А ещё попросила о возможности покинуть Испанию вместе с дочкой. Топурия хочет сосредоточиться на том, чтобы разобраться с проблемами. Поэтому принял решение приостановить профессиональную карьеру.

Некоторые теперь считают, что ситуация намного сложнее, чем она кажется на первый взгляд. Звезда дивизиона и всего промоушена не стал бы брать паузу без веских на то причин. А британский боец Пэдди Пимблетт выразил уверенность, что возвращения Топурии придётся ждать долго: «Говорят, Илия не вернётся как минимум год. Говорят, всё может затянуться на два года из-за возможных проблем. Если он будет так долго вне игры, я бы предпочёл, чтобы он просто ушёл и перестал тормозить развитие дивизиона».

Илия Топурия и Пэдди Пимблетт

Илия Топурия и Пэдди Пимблетт

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Во всей этой ситуации главным действующим лицом вполне мог стать Царукян. Многие ждали именно этого. Однако Арман продолжает выступать по правилам грэпплинга, причём максимально часто. Он называл бой с Дэном Хукером претендентским для себя. Но, видимо, многое понял после анонса поединка Пэдди Пимблетта и Джастина Гэтжи. В кулуарах ходят слухи, что именно они могут оспорить даже не временный, а полноценный титул чемпиона организации. В такой ситуации отношение к Царукяну выглядит довольно странным.

Правда, сложно говорить, что оно кого-то действительно удивляет. Все прекрасно помнят, что у Армана был титульный шанс. Однако на бой с Махачевым он так и не вышел. А известный комментатор Джон Аник добавил ситуации перца. Он отметил, что Царукян своим поведением разозлил лично Дану Уайта: «При всем уважении к Топурии, Гэтжи и Пимблетту, я думаю, большинство фанатов согласятся с тем, что Арман Царукян выглядит как лучший, самый разносторонний легковес в мире. Однако мир несправедлив. Я считаю, что с Царукяном обошлись несправедливо в ситуации с чемпионским боем. Но только те, кто был внутри процесса, знают, насколько сильно Царукян перешёл дорогу боссу организации Уайту в январе на турнире UFC 311».

Нужно направить энергию на выступления в ММА:
Царукян устроил борцовский марафон. Но так UFC не впечатлить
Царукян устроил борцовский марафон. Но так UFC не впечатлить

Сейчас лёгкий вес UFC переживает непростые времена. Смена поколений, уход звёзд, скандальные ситуации вокруг топовых бойцов. И интереса к дивизиону становится всё меньше. А ведь он во все времена считался одним из фундаментальных. В лёгком весе проводились самые громкие поединки, раскручивались интриги, всем правил трэш-ток. А сейчас фанаты с волнением наблюдают за происходящим. Очень не хотелось бы, чтобы интереснейший дивизион стал блёклым и скучным.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android