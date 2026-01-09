Кроуфорд, Пол и чемпионат мира со сборной России. Прорывы 2025 года в боксе

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, ещё больше мы увидели разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди — прорывы года в боксе: профессиональном и любительском. Мы собрали для вас топ-5 прорывов 2025 года. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё какое-то событие — приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Сборная России на ЧМ-2025

Декабрьский мужской чемпионат мира по боксу IBA, проходивший в Дубае, вызвал противоречивую реакцию болельщиков. С одной стороны, на турнире были представлены далеко не все известные сборные: США и половина Европы предпочли параллельный чемпионат мира, организованный World Boxing. С другой стороны, конкуренция в Дубае всё равно была высокой, что не помешало российским боксёрам уверенно выиграть общий зачёт с семью золотыми медалями. С учётом того, что нашим спортсменам в других видах спорта вообще нечасто удаётся выступать на мировой арене, выступление сборной России на ЧМ-2025 точно можно назвать прорывом. Наши парни отлично выступили на конкурентном турнире, заработали славу и деньги, а то, что на ЧМ кто-то не приехал — точно не вина или проблема спортсменов.

Теренс Кроуфорд

Да, Теренса Кроуфорда можно было называть суперзвездой бокса и до 2025 года. Абсолютный чемпион мира сразу в двух весах, без поражений и тёмных пятен в карьере. Но подъём во второй средний вес и поединок с Канело Альваресом вышли за рамки прежней карьеры американца: доминирующая победа над живой легендой профессионального бокса подбросила Теренса на недосягаемую ранее высоту. Кроуфорд мгновенно стал самым популярным спортсменом года по запросам в поисковых сетях и оказался одним из наиболее узнаваемых людей спорта в целом. Вот только пожинать плоды своего успеха Теренс не будет: в декабре он решил завершить карьеру, повесив перчатки на гвоздь в качестве непобеждённого боксёра. 42-0!

Мозес Итаума

Профессиональный бокс давно соскучился по молодым, но устрашающим тяжеловесам. За 2025 год стало окончательно понятно, что юным наследником Майка Тайсона вполне может стать Мозес Итаума — 20-летний словацко-английский боксёр нигерийского происхождения. Да, Итаума не сумел покорить рекорд Тайсона и стать самым молодым чемпионом в истории супертяжёлого веса. Зато Мозес провёл два крутых поединка, официально превратившись в претендента на самые главные пояса. Было очень важно получить в копилку большой скальп, и юному Итауме это удалось: Диллиан Уайт не выстоял против молодой звезды даже одного раунда. Теперь Мозес готов к встрече с Александром Усиком — это ли не прорыв?

Мозес Итаума Фото: Richard Pelham/Getty Images

Мурат Гассиев

Мурата Гассиева многие давно вычеркнули из списка реальных звёзд профессионального бокса. Уроженец Владикавказа в совсем юном возрасте блистал в первом тяжёлом весе и на пике карьеры проиграл Александру Усику. После этого у Железного начались откровенно невесёлые годы: после перехода в тяжёлый вес Гассиев редко дрался, часто травмировался и проиграл единственному достойному сопернику — Отто Валлину. Однако Мурат не сдался и продолжил карабкаться к вершинам дивизиона. В 2025 году Гассиев сначала победил Джеремайю Милтона, а потом зрелищно нокаутировал Кубрата Пулева, завоевав тем самым титул регулярного чемпиона WBA. Теперь Железного точно ждут топовые поединки.

Джейк Пол

Можно по-разному относиться к Джейку Полу, но этот парень действительно встряхнул профессиональный бокс. Где-то даже с перебором: большинство действующих боксёров оказались разочарованы тем, что бывшего блогера включили в топ-15 рейтинга WBA. Однако Джейк продолжал делать то, что умеет лучше всего — хайповать и повышать интерес к боксу, при этом постоянно повышая ставки. И в самом конце 2025 года Пол решился вызвать на поединок самого Энтони Джошуа. В отличие от прошлых соперников блогера, Джошуа был успешным действующим боксёром, чемпионом ОИ и тяжеловесом, который превосходил Джейка в весе. Тем не менее Пол вышел в ринг и продержался почти шесть раундов — очень достойный результат.