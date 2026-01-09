Царукяна хотят оставить совсем без титульника. У Даны Уайта — гнев и другие планы

UFC – особый мир, в котором полно интриг и скандалов. На протяжении долгого времени все следят за сагой с участием Армана Царукяна. Кажется, он давно заслужил возможность биться за титул. Более того, одна из таких попыток была организована, однако сорвалась из-за полученного повреждения. А затем от бойца совсем отвернулись . В дивизионе меняются чемпионы, шансы получают другие парни. А Арман продолжает выступать по правилам грэпплинга и томиться в ожидании. Казалось, ситуацию исправит поединок с Дэном Хукером. Но, видимо, он лишь усугубил положение дел.

Стоит отметить, что назревало это давно. К UFC 300 Арман подошёл на серии из трёх побед. И противостояние с бразильцем Чарльзом Оливейрой должно было стать моментом истины. Царукяну пророчили титульное противостояние в случае победы. Однако сначала был скандал на пресс-конференции с вопросом про «палки», а затем боец ударил болельщика прямо перед поединком. В итоге Арман вырвал не самую однозначную победу раздельным решением судей. А затем начал ждать. В это время Дана Уайт упрекал Царукяна за несдержанность. Но выглядело всё так, что организация не особенно гневается на своего представителя.

Правда, следующего поединка пришлось ждать долго. Но всё-таки Арману дали возможность, титульный шанс. Он должен был выступить на UFC 311. А дальше – драма. На неделе боя Царукян приехал на место, готовился и всё-таки хотел принять участие в титульнике. Однако чувствовал боль в спине. В итоге сняться пришлось всего лишь за несколько дней до поединка. Естественно, для организации это стало шоком. На замену пришлось выпускать бразильца Ренато Мойкано. Особенного шоу не получилось. Ислам уже в первом раунде финишировал оппонента. Лига ждала совсем другого от главного боя. Поэтому последствия не заставили себя долго ждать.

Царукян простаивал 19 (!) месяцев. Для топового бойца это слишком серьёзный показатель. Да, Арман выступал по правилам грэпплинга, поддерживал форму. Но получил очевидный сигнал, что организация в гневе от такого снятия. Позже известный комментатор Джон Аник рассказал, что особенно Царукян задел самого Уайта: «При всем уважении к Топурии, Гэтжи и Пимблетту, я думаю, большинство фанатов согласятся с тем, что Арман Царукян выглядит как лучший, самый разносторонний легковес в мире. Однако мир несправедлив. Я считаю, что с Царукяном обошлись несправедливо в ситуации с чемпионским боем. Но только те, кто был внутри процесса, знают, насколько сильно Царукян перешёл дорогу боссу организации Уайту в январе на турнире UFC 311 ».

Затем Арман, как показалось, получил шанс на исправление. Поединок с Дэном Хукером практически сразу окрестили претендентским. А многие даже успели поспорить о том, заслужил ли новозеландец потенциальный бой за пояс. Царукян выиграл, но… Вновь оказался в эпицентре скандала. Во время стердауна он был заведён, ударил соперника головой в лицо. И Уайт заявил, что именно это стало новым фактором для того, чтобы оставить Армана без титульной возможности: «Этот эпизод повлиял на решение. 100%. В выборе претендентов мы учитываем разные факторы, и поведение бойца также имеет значение».

Арман Царукян и Дэн Хукер Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

2026 год пока не прибавляет особенного оптимизма для бойца. Многие эксперты практически в один голос говорят, что не ждут в ближайшее время титульного шанса для Царукяна. А теперь и сам Дана фактически подтвердил эту информацию: «Все хотят, чтобы победитель боя Гэтжи — Пимблетт сразился с Илией Топурией. Посмотрим, как всё сложится в течение года».

Вот и получается, что Уайт не собирается в ближайшее время давать Арману возможностей. Да, Царукян нашёл себя в грэпплинге, где стал настоящей суперзвездой. Ему организуют громкие противостояния, дарят квартиры и дают большие гонорары. А события собирают огромные аудитории. Однако есть ощущение, что всё это Арман без раздумий обменял бы на титульный шанс. Пока такая возможность выглядит слишком призрачной.