Аспиналл, падение Анкалаева и игнор Царукяна. Неудачники 2025 года в ММА

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, мы увидели немало успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди — неудачники года в ММА. Мы собрали для вас топ-5 бойцов, которые, вероятнее всего, предпочли бы скорее забыть то, как они провели 2025 год. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё кого-то — приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Белал Мухаммад

Ещё в июле 2024-го Белал Мухаммад был на коне — уничтожил Леона Эдвардса и оказался на троне в полусреднем весе, заодно заблокировав дорогу в дивизион Исламу Махачеву. Даже в бою с Шавкатом Рахмоновым Белал выглядел человеком, способным на апсет, а уж в бою против Джека Делла Маддалены в принципе мало кто сомневался в победе Мухаммада. Однако чемпион собрался потягаться с боксёром в боксе, поздно решил вернуться к своим сильным сторонам и бесславно сложил пояс в первой же защите. А в ноябре Белал ещё и проиграл Иану Гарри. Провальный год для Мухаммада — рядом с титульником мы его больше не увидим.

Белал Мухаммад с Джеком Делла Маддаленой Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Арман Царукян

Без сомнений, один из главных неудачников года в мире единоборств. Царукян начал 2025-й со слёта с самого важного боя в жизни. Мало того, что он упустил шанс сразиться за титул чемпиона с Исламом Махачевым, так ещё и до сих пор отдувается за это. Кроме того, по сей день до конца неясно, было ли дело в проваленной весогонке или всё же в проблемах со спиной. После этого Арман долго ждал свой шанс подраться хоть с кем-то, подстраховал бой Илии Топурии и Чарльза Оливейры, а в ноябре досрочно победил Дэна Хукера. Но титульник ему не дают, и в лучшем случае он его получит только в конце следующего года. И то не факт.

Александр Шлеменко

Александр Шлеменко — один из самых ярких представителей уходящей эпохи звёзд российских ММА. Однако Шторм бодрится, пытается тягаться с новичками и зачастую делает это успешно. Но не в 2025 году. В мае Шлеменко встретился с Владиславом Ковалёвым и ощутил, что опыта не всегда хватает против молодости — поражение раздельным решением судей. Александр быстро закрыл поражение на турнире Shlemenko FC 11, финишировав Гильермо Кадену. А потом был реванш с Белазом, однако уже за титул чемпиона RCC. К сожалению для Шлеменко, всё закончилось ещё хуже. Ковалёв в третьем раунде добрался до шеи ветерана и оформил досрочную победу удушающим приёмом. Шлеменко засабмитили впервые с 2014 года, а позже он признался, что попал в психологическую яму. Ждём камбэка легенды.

Магомед Анкалаев

Очень странные ощущения остались от чемпионства Магомеда Анкалаева. Вроде бы это на бумаге сильнейший боец дивизиона, если оценивать исключительно набор навыков, но, с другой стороны, он совсем ничего не делает, чтобы привлечь к себе внимание. И в 2025 году сначала все были рады, что наконец-то Магомеду дали титульный бой. А потом он победил Алекса Перейру и ушёл в тень: почти никаких появлений в медиаполе, никаких интервью. Только Али Абдель-Азиз усердно вёл страницу Анкалаева в социальных сетях, но в итоге только собрал ему армию хейтеров, а сам Магомед к такому оказался не готов. В реванше с Перейрой россиянин вышел с травмой, потерялся, проиграл нокаутом и сложил чемпионские полномочия, снова уйдя в тень.

Том Аспиналл

Просто представьте — вы владеете временным поясом, однако действующий чемпион вас просто игнорирует. Потом руководство трижды вам даёт дату (со слов самого Тома Аспиналла), но в итоге бой срывается раз за разом. Спустя почти год ожидания нового боя вас всё-таки делают полноценным чемпионом, однако вы уже потеряли очень много времени. Назначается первая защита титула, и начинается новый этап ожидания вместе с полноценным лагерем. В итоге Аспиналл всё же дошёл до боя с Сирилем Ганом, впервые в карьере возглавил номерной турнир UFC, но всё закончилось ужасно. Том не смог привычно быстро пройтись по сопернику, а потом и вовсе вышел из боя, получив сильный тычок сразу в оба глаза. Итого — No Contest. Вместо сочувствия Аспиналл получил вагон хейтеров, обвиняющих его в трусости, и проблемы со здоровьем, из-за которых ему нужна уже вторая операция. Точно не этого ждал британец от 2025 года.