Дагестанец с рекордом 17-0 разносит всех в АСА. Почему Омаров ещё не в UFC?

Вчера, 9 января, в Грозном состоялся первый в 2026 году турнир промоушена АСА. Бойцовский вечер под названием АСА 198 получился отличным: несмотря на традиционные проблемы с проваленными взвешиваниями, сами бои оказались яркими и чаще всего очень конкурентными. Лучшим поединком вечера была признана заруба Халида Сатуева и Николая Алексахина, но самым значимым стал чемпионский бой в полулёгком весе. Ислам Омаров уложился в три с небольшим минуты, в эффектном стиле задушив Алихана Сулейманова и уверенно защитив свой титул.

Ислам Омаров и Алихан Сулейманов Фото: ACA MMA

Это оказалось уже второе противостояние Омарова и Сулейманова, и оно снова закончилось досрочной победой Ислама. 28-летнего спортсмена из Дагестана не зря признали лучшим бойцом 2024 года в АСА: Омаров идёт на рекорде 17-0, причём последние шесть побед были добыты финишами. За профессиональную карьеру у россиянина прошли всю дистанцию лишь пять боёв, хотя Омаров считается базовым борцом: его работа в партере максимально агрессивна и всегда нацелена на финиш. На счету Ислама также победы над такими крепкими соперниками, как Биберт Туменов, Алексей Полпудников и Курбан Тайгибов — он перебил всю элиту полулёгкого дивизиона лиги.

Если искать Омарову следующих соперников в этом весе, на ум приходят только реванши. Однако на пресс-конференции боец по прозвищу Т-34 уже заявил, что больше не хочет давать никому реваншей и даже готов смириться с тем, что его могут лишить пояса. Тем более что Ислам уже готов подняться в лёгкий вес, где достаточно новых вызовов: Али Багов, Дауд Шейхаев, Артём Резников и Абдул-Азиз Абдулвахабов составят Омарову отличную конкуренцию. Вот только хотелось бы увидеть Ислама в главном промоушене мира, тем более что выходцы из АСВ/АСА нередко становятся звёздами UFC, чего стоит хотя бы Пётр Ян.

Россиянин точно смог бы блеснуть в лиге Даны Уайта. У Омарова невероятный темп, отличные борцовские навыки, да и в стойке он однозначно не будет мальчиком для битья. Ислам финиширует даже самых топовых соперников классическими приёмами вроде «гильотины» и удушения сзади: он вынуждает ошибаться своим бесконечным напором в духе Мераба Двалишвили. Вот только грузинский экс-чемпион создаёт давление ради давления и доминации на судейских записках, а Омаров безостановочно ищет досрочную победу. Смотреть за боями Т-34 — реальное удовольствие, боец с такими навыками сможет как следует встряхнуть любой дивизион, даже если не станет чемпионом.

Вот только на самом деле в переход Омарова верится с трудом. В АСА он зарабатывает хорошие деньги, которые не сравнятся с оплатой новичков UFC. Вдобавок в заокеанском промоушене сейчас не особо заинтересованы в российских бойцах: там и так доминирует слишком много спортсменов с территории бывшего СССР. Есть негативный пример Эдуарда Вартаняна, который так и не смог подписаться в UFC и вернулся в АСА. Вдобавок Ислам не слишком говорлив и вполне может стать бойцом по типу Мовсара Евлоева: непобедимым и одновременно нелюбимым руководством. Увы, пока Омарова в UFC ждать точно не стоит, и не факт, что это плохо: российским лигам тоже нужны топовые спортсмены, которые устраивают красивые бои.