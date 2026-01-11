Канело, Алимханулы, Дэвис. Главные неудачники в мире бокса в 2025 году

2025 год получился для единоборств знаменательным и важным. Громких боёв и турниров состоялось множество, ещё больше мы увидели разнообразных успехов и разочарований. Пока продолжаются январские праздники, мы оцениваем итоги ушедшего года в боксе и смешанных единоборствах. Сейчас на очереди – главные неудачи в мире бокса. Мы собрали для вас топ-5 боксёров, которые точно не могут занести уходящий год себе в актив и от которых мы ждали большего. Если не согласны с нашим выбором или считаете, что нужно добавить ещё какое-то событие — приглашаем в комментарии. И, конечно, поздравляем всех с наступившим Новым годом!

Сауль Альварес

2025 год стал неудачным для одного из самых узнаваемых боксёров планеты – Сауля Альвареса. В мае саудовские шейхи, с которыми мексиканец подписал многомиллионный контракт, вынудили его провести бой против кубинца Уильяма Скалла, которого Канело долгое время игнорировал. Поединок Альвареса и Скалла предсказуемо получился крайне скучным и неинтересным: кубинец все раунды просто убегал от Альвареса, а Сауль и не особо пытался его догнать. В итоге Канело забрал победу судейским решением, но получил порцию критики как от экспертов, так и от фанатов. А в сентябре Альварес провёл по-настоящему громкий поединок против Теренса Кроуфорда и проиграл американцу, который перепрыгнул через категорию ради боя с ним. Это поражение стало третьим в карьере для Альвареса, и уходящий год мексиканец завершил без чемпионского статуса – впервые с 2018 года, а также впервые за семь лет вне рейтинга P4P.

Даниэль Дюбуа

В 2025 год Даниэль Дюбуа входил в статусе одного из лучших супертяжей планеты. В сентябре прошлого года он вырубил Энтони Джошуа и доказал свою состоятельность. Однако последние 12 месяцев вряд ли можно назвать успешными для британца. В феврале Даниэль должен был провести поединок против на тот момент временного чемпиона WBO Джозефа Паркера, однако незадолго до турнира в Саудовской Аравии снялся с боя из-за вирусной инфекции. Несмотря на это, Дюбуа летом получил долгожданный реванш с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира. Однако своим шансом британец не воспользовался: в пятом раунде Усик оформил нокаут. Более того, после поединка Дюбуа и его команду обвинили в отсутствии профессионализма. Оказалось, что в день боя отец Даниэля закатил дома вечеринку, из-за чего Дюбуа не только не смог нормально настроиться на поединок, но и прибыл на арену почти на час позже Усика. Как итог – потеря пояса, потеря репутации и невзрачные перспективы.

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Джервонта Дэвис

Некогда один из самых талантливых боксёров современности Джервонта Дэвис продолжает закапывать свою карьеру, и 2025 год не стал исключением. В начале года Танк провёл единственный поединок против Ламонта Роуча – боксёра, который поднялся в весе ради противостояния с ним. И Джервонта должен быть благодарен судьям, которые насчитали ничейный результат, а также рефери в ринге, который почему-то не отсчитал Танку вполне легитимный нокдаун. Дэвис чудом сохранил «нолик» в графе поражений, но, кажется, его это уже не сильно заботит. Вместо поиска серьёзной оппозиции и больших боёв Танк осенью согласился провести «цирковой» поединок с блогером Джейком Полом. Однако даже здесь Дэвис провалился: за несколько недель до турнира у Джервонты возникли очередные проблемы с законом, и бой с Полом сорвался. Вряд ли кто-то уже удивляется тому, что происходит с Танком и его карьерой, но очевидно, что прошедший год Дэвис точно не может занести себе в актив.

Артур Бетербиев

Слово «неудачник» и Артур Бетербиев в одном предложении совершенно не уживаются, однако не отметить, что для бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе этот год стал провальным, пожалуй, нельзя. Ещё в октябре прошлого года карьера Артура была на пике: он победил своего главного соперника Дмитрия Бивола, стал первым российским абсолютным чемпионом в эпоху четырёх поясов. Но этот год принёс Бетербиеву одни разочарования. Сначала Артур дал незамедлительный реванш Биволу, в котором раздельным решением судей потерпел первое поражение в карьере. А дальше… ничего. Скоро будет год с момента второго боя Бетербиева и Бивола, а Артур так и не появлялся в ринге. Команда Бетербиева долгое время пыталась добиться трилогии с Биволом, однако тщетно. Осенью Артур решил двигаться дальше и согласился на поединок с американцем Деоном Николсоном, но и этот бой не состоялся, причём сам Артур заявил, что не понимает, в чём причина срыва. Ситуация усугубляется тем, что летом Бетербиев перестал быть частью команды Top Rank и теперь, если выражаться футбольной терминологией, является свободным агентом. Первое поражение в карьере, разрыв отношений с бывшей командой, срыв большого поединка – и всё это за один неудачный год для Артура. При этом, конечно, хочется верить, что следующий год будет для Бетербиева более успешным.

Жанибек Алимханулы

Чемпион мира WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы в этом году ограничился только одним поединком, а также скандалом, который затмил спортивные успехи боксёра из Казахстана. В апреле Жанибек буднично разобрался с Анауэлем Нгамиссенге, защитив пояса и сохранив «нолик» в графе поражений. После этого Алимханулы добился объединительного поединка с чемпионом WBA Эрисланди Ларой и был в шаге от того, чтобы завоевать третий титул. Однако на неделе боя стало известно, что Жанибек провалил допинг-тест: в его пробе был обнаружен мельдоний. Естественно, Алимханулы сняли с поединка, и мечты о титуле абсолютного чемпиона мира пока остаются мечтами для казахстанского боксёра. Более того, в начале 2026 года должна быть вскрыта проба «Б», и если и в ней будет обнаружен мельдоний, то Жанибек не только лишится чемпионских поясов, но и получит дисквалификацию. В 2025 год Алимханулы входил в статусе лучшего боксёра своего дивизиона и доминирующего чемпиона, а закончил год в статусе фигуранта допинг-расследования.