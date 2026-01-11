Непобеждённый курд — главный вызов для Усика. Но Кабайел не получит этот бой

10 января в Германии прошёл вечер профессионального бокса, который украсил поединок супертяжеловесов. Временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабайел встречался с польским непобеждённым нокаутёром Дамианом Кныбой. Немецкий боксёр курдского происхождения считался огромным фаворитом и, как выяснилось, неспроста.

На глазах у своей публики Кабайел сразу рванул за финишем, хотя обычно довольно долго раскачивается и по ходу боя набирает обороты. За этот старт Агит чуть не поплатился, потому что Кныба сразу нащупал апперкоты и двойки навстречу, даже оставив сопернику рассечение над глазом. После первого раунда Кабайелу в углу напомнили, как он должен биться, и картина начала резко меняться — немец начал работать по этажам, отбил Кныбе корпус и оставил несколько отметин на лице. А в третьем раунде поляк окончательно замедлился из-за накопленного урона, Кабайел стал попадать ещё жёстче, и после нескольких панчей, которые чудом не отправили Дамиана на настил, рефери вмешался и остановил бой, стремительно превращавшийся в избиение .

Под овации болельщиков, скандировавших имя желаемого следующего соперника для Кабайела («Усик, Усик!»), Агит и сам заявил о желании биться за полноценный пояс: «Я так долго ждал этой возможности. Я побил поочерёдно трёх монстров в Эр-Рияде. Просто дайте мне титульный бой. Я готов».

Агит Кабайел Фото: Richard Pelham/Getty Images

Кабайел заслужил: 27-0, 19 нокаутов, идёт на серии из шести досрочных побед, в последних боях убрал с пути непобеждённых Арсланбека Махмудова и Фрэнка Санчеса, а также опасного китайца Чжан Чжилэя. Агит также является вторым номером рейтинга журнала The Ring, уступая только обладателям титулов — Александру Усику и Фабио Уордли. Если говорить исключительно о спортивной составляющей, то бой Кабайел — Усик напрашивается сам собой при условии, что Александр не освобождает титул . И, по идее, в WBC должны первыми продвигать потенциальный бой своего временного чемпиона с полноценным. Однако там готовы дать возможность Усику провести добровольную защиту с Деонтеем Уайлдером.

Причина простая — деньги. Кабайел, несмотря на то что он обладает потенциалом стать сильнейшим супертяжеловесом мира через год-другой, слаб в медийном поле . Его знают в Германии, да, но глобально для мира он где-то в одном ряду с условным Филипом Хрговичем. Бой Усика с Кабайелом будет восприниматься многими болельщиками как очередная защита титулов с не самым известным бойцом. А Уайлдер — это имя, которое точно соберёт большую кассу и привлечёт внимание, даже несмотря на то, что Бронзовый бомбардировщик уже далеко не тот, что прежде.

И это большая проблема для Кабайела, так как на бумаге это действительно крайне интригующий поединок. Возможно, один из самых конкурентных для Усика. Агит неплохо двигается, очень здорово атакует по корпусу (а это может стать ключом к Усику), меняет этажи и достаточно тяжело бьёт, а также не раз демонстрировал, что характер у него тоже имеется — в том же поединке с Чжилэем он падал в нокдаун, однако уже в следующем раунде удосрочил китайца. Кабайел точно готов к главному вызову и должен справиться гораздо лучше, чем тот же Даниэль Дюбуа.

Александр Усик Фото: Alex Davidson/Getty Images