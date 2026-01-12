Никита Цзю — Майкл Зерафа: большой вызов для сына легенды. Останется непобеждённым? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

16 января в австралийском Брисбене состоится вечер профессионального бокса. Его главным событием станет поединок за пояс WBO International в первом среднем весе между непобежденным Никитой Цзю и экс-претендентом на титул чемпиона мира Майклом Зерафой.

Несколько лет назад Зерафа должен был биться с Тимом Цзю, однако поединок сорвался, и теперь австралийский боксер попытается остановить другого сына Кости Цзю. Победитель значительно приблизится к возможности в будущем сразиться за полноценный титул.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.