Никита Цзю — Майкл Зерафа: большой вызов для сына легенды. Останется непобеждённым? LIVE

16 января в австралийском Брисбене состоится вечер профессионального бокса. Его главным событием станет поединок за пояс WBO International в первом среднем весе между непобежденным Никитой Цзю и экс-претендентом на титул чемпиона мира Майклом Зерафой.
Несколько лет назад Зерафа должен был биться с Тимом Цзю, однако поединок сорвался, и теперь австралийский боксер попытается остановить другого сына Кости Цзю. Победитель значительно приблизится к возможности в будущем сразиться за полноценный титул.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😈 «Трус и лицемер». Никита Цзю явно недолюбливает будущего соперника
«У него есть несколько неплохих побед, но в остальном… Этот парень мне не нравится, мы никогда не будем друзьями. Он плохо говорил о моей семье. Если я не упоминаю те его слова, то это не значит, что я забыл. Сейчас у меня есть возможность переломать ему все кости в теле.
Он лицемер, потому что меняет своё поведение в зависимости от того, с кем он говорит и кто его видит. Он актёр. Но я знаю, что настоящий Зерафа жаждет внимания из-за неуверенности в себе. Он трус, поскольку сбежал от боя против Тима. Майкл сам об этом знает, ему с этим жить», — приводит слова Никиты Цзю FOX Sports.
Где смотреть турнир с главным боем Никита Цзю — Майкл Зерафа
Ивент покажут на Fox Sports Australia. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
💍 Соперник Никиты Цзю: я отменил свадьбу ради этого боя
Австралийский боксёр Майкл Зерафа высказался о предстоящем поединке с Никитой Цзю. Бой состоится 16 января.
«Тот ли это бой, который я ждал? Ради этого поединка я отменил свою свадьбу! Пришлось несколько дней спать на диване, но я не против. Моя невеста ждала этого три года. Её семья из другой страны, мы собирались их навестить. Но теперь этого ничего не будет, а я оставлю прекрасное первое впечатление как муж.
Я верю в победу над Никитой Цзю. На меня ничего не давит, я дрался и с более громкими противниками за свою карьеру. Я для Никиты буду попыткой прыгнуть выше головы, так что пусть переживает именно он», — цитирует Зерафу Fox Sports.
Дата и время турнира с главным боем Никита Цзю — Майкл Зерафа
Турнир состоится 16 января в Брисбене, Австралия на «Brisbane Entertainment Centre». Начало — в 11:00 мск. Главный бой вечера ожидается не ранее 14:00 мск.
😳 Не так давно Цзю попал в аварию
Непобеждённый проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю попал в автомобильную аварию. Об этом сообщили промоутеры боксёра. Инцидент случился в октябре прошлого года.
«Никита Цзю попал в автомобильную аварию на выходных. В машину, в которой он ехал, врезались на перекрёстке. Он получил лёгкие травмы и сейчас восстанавливается дома с семьёй», — приводит слова Тима Эшворта, представителя промоушена No Limit Boxing, издание BoxingScene.
Полный кард турнира с главным боем Никита Цзю — Майкл Зерафа
Никита Цзю — Майкл Зерафа;
Дэмси МакКин — Тоэсе Воусиуту;
Нельсон Асофа-Соломона — Джереми Латимор;
Стеван Ивич — Лиам Таливаа;
Лиам Уилсон — Родекс Пиала;
Макс Ривс — Сонни Абид.