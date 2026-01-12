Талантливая россиянка — заложница ситуации. Дудаковой нужно снова за океан

Год назад талантливая российская девушка Виктория Дудакова покинула UFC. Вышло скандально — в четвёртом поединке под эгидой промоушена спортсменка досрочно уступила Фатиме Клайн, а сразу после остановки боя случился конфликт с тренером Гасанали Гасаналиевым. После этого Дудакова была уволена из организации. Разумеется, не из-за перепалки со своей командой, а из-за результатов (2-2 в UFC) и туманных перспектив .

Следующий год ушёл на восстановление и совершенствование. Дудакова выступала по любителям на соревнованиях в таких дисциплинах, как грэпплинг, панкратион (выиграла чемпионат мира в Сербии), и даже завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по кикбоксингу в дисциплине К-1. В августе для Виктории придумали интересный бой и хотели свести на Ural FC с Натальей Кузютиной. Это был бы действительно интригующий поединок для российских женских ММА, но Дудакова травмировалась и снялась с боя.

К концу 2025 года россиянка получила новый поединок в лиге Open FC, где была чемпионкой до перехода в UFC. Соперницей Виктории стала Садаф Каюмова, а бой оказался главным событием вечера на турнире Open FC 61. Более искушённая Дудакова не стала затягивать, навязала сопернице удобный для себя ход поединка, а когда оказалась в партере, то довольно быстро перешла на удушающий приём и «усыпила» Каюмову ещё в первом раунде. Так Виктория стала чемпионкой Open FC в минимальном весе, получила 100 тысяч рублей от спонсора и после победы поблагодарила Гасаналиева, с которым по-прежнему работает , и зал «Горец» в Дагестане, где проходила подготовка.

Виктория Дудакова Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь Дудакова оказалась в довольно непростом положении. Не секрет, что женские ММА в России не так здорово развиты и больших имён катастрофически не хватает. Даже не больших, а хотя бы просто локально известных. На этом фоне Дудакова, вернувшаяся из-за океана, сильно выделяется и с точки зрения медиа, и уровнем, что лишний раз проявилось в поединке на Open FC. Можно попробовать снова устроить поединок с Кузютиной или привезти кого-то из-за границы, но всё это разовые акции, и неизбежно они будут вести к стагнации бойца — мы ведь видим множество боксёров, которые остаются дома, и им привозят соперников из-за рубежа. Сильно ли они прогрессируют? И что бывает, когда оппозиция действительно солидная?

Идеальный вариант с точки зрения развития карьеры — ехать снова за океан и пробовать себя там , но ситуация усложняется тем, что промоушен Invicta, где выступали только девушки, не проводит турниров с мая 2025 года и, похоже, функционировать не будет. А это был бы хороший плацдарм для потенциального камбэка в UFC, что в любом случае должно являться конечной целью. Есть другие региональные промоушены, такие как LFA, которые всегда на карандаше у топ-лиг. И есть, разумеется, PFL, где наверняка хотят усилить ростер и не станут отказываться от экс-бойца UFC.