Фьюри вернётся на ринг боем с российским боксёром. Это реально?

Тайсон Фьюри отдохнул на пенсии около года и решил, что нет ничего лучше, чем ударить человека по лицу и получить за это деньги. Так Цыганский король объяснил своё желание вернуться на профессиональный ринг. Главной целью Фьюри, безусловно, является Энтони Джошуа. Однако Эй Джею после известных событий пока не до бокса, и его промоутер Эдди Хирн уже это обозначил: «На данный момент Джошуа нужно время и уединение. Мы не будем обсуждать, что будет дальше. Это ужасная трагедия, и Энтони нужно время, чтобы прийти в себя как физически, так и эмоционально».

Фьюри это отлично понимает и уже начал прицениваться к потенциальным соперникам для промежуточного боя перед встречей с Джошуа. Сам Тайсон месяц назад не скромничал и называл, помимо Эй Джея, Александра Усика, Даниэля Дюбуа, Фабио Уордли и Деонтея Уайлдера. Либо чемпионы, либо люди с большим именем, либо всё вместе. А вот инсайды говорят о другом — соперник для первого боя после возвращения будет поскромнее. Называются три имени: Арсланбек Махмудов, Тони Йока и Эфе Аджагба.

Аджагба — восьмой номер рейтинга супертяжёлого веса по версии The Ring, участник Олимпиады-2016, единственное поражение в профессионалах потерпел решением от Фрэнка Санчеса, а общий рекорд — 20-1-1. Тони Йока (15-3) известен тем, что в 2016 году стал олимпийским чемпионом, после чего из него пытались сделать звезду в профессионалах, но не вышло. В прошлом году шли слухи о бое Йоки с Джошуа, однако всё так и осталось слухами. А вот немного особняком тут стоит Арсланбек Махмудов.

Арсланбек Махмудов Фото: George Wood/Getty Images

Российский супертяжеловес, выступающий под канадским флагом, больших высот в профессионалах не добился, и какого-то выдающегося бэкграунда в любителях у него тоже нет. Но, возможно, это и есть то, что нужно Фьюри. К декабрю 2023 года Махмудов подходил с рекордом 18-0 и считался угрозой для супертяжёлого веса. Тогда Арсланбек встретился с Агитом Кабайелом, был фаворитом, но немецкий курд разобрал уроженца Моздока и победил техническим нокаутом в четвёртом раунде, отбив Махмудову корпус. После этого были победа и ещё одно внезапное поражение — от не очень известного итальянца Гвидо Вианелло. Там бой остановили из-за жуткой гематомы у Арсланбека.

С тех пор Махмудов одержал две победы, в том числе над Дэвидом Алленом в Британии, и вызывал на бой Джошуа. Однако, похоже, откликнулся другой звёздный тяж. Фьюри уже уделил особое внимание россиянину и опубликовал в социальных сетях коллаж: «Еще один потенциальный соперник».

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен уже отметил, что бой с Махмудовым вполне возможен: «В этом есть смысл. Тайсон — очень умный парень. Он знает, чего хочет и как этого добиться. Конечно, мы обсуждаем соперников. Он знает, что ему нужно делать. Мы можем провести бой с Махмудовым».

А менеджер Тайсона Спенсер Браун не исключает ни один из трёх вариантов: «Всё в итоге зависит от Тайсона, с кем он хочет драться. Хотя я не думаю, что для него важно, с кем из них он будет биться. Его это не волнует. Бой с кем в таком случае имеет смысл? Кто готов? Потому что я знаю, что Тайсон готов. Он тренируется и здорово выглядит, смеётся и шутит. Вернулся старый Фьюри».

Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Почему бой Цыганского короля и Махмудова реален? Фьюри нужен поединок для возвращения, и на бумаге этот вариант подходит. Тайсон повыше классом, у него есть ключи к победе, и в случае досрочки это вполне может быть заявка на громкое возвращение. В своё время Фьюри уже возвращался (первый раз) и так же устраивал «аукцион», спрашивая болельщиков, с кем ему подраться. И в итоге выбрал «мягкий» путь, встретившись с албанцем Сефером Сефери. Фьюри покуражился и победил нокаутом. Ещё через бой была встреча с Уайлдером.

Так и сейчас, через бой с Махмудовым Фьюри может подготовиться к поединку с Джошуа. Россиянину в этой схеме отведена незавидная роль, но, во-первых, это большие деньги и большой бой для Арсланбека. А во-вторых, никто не заставляет мириться со статусом «жертвы». Надо постараться воспользоваться своим шансом.