Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing

В предстоящем году мировой профессиональный бокс может претерпеть существенные изменения. Во всяком случае так утверждает президент UFC Дана Уайт, который возглавил новый промоушен Zuffa Boxing и обещает по-настоящему «встряхнуть» индустрию. Однако грандиозными планы остаются пока только на словах.

С чего всё начиналось?

Первые разговоры, что Дана Уайт собирается «заходить» в бокс, появились ещё в 2025 году. Босс UFC заручился поддержкой главной персоны в мировом боксе последних лет – Турки Аль аш-Шейха, объявил о создании нового промоушена и о потенциальной «революции». Уайт много критиковал бокс, причём доставалось всем. Боксёрам – за то, что избегают противостояний с сильнейшими соперниками. Промоутерам – за то, что оберегают своих подопечных, организовывают им защиты с рядовой оппозицией, а также наживаются на спортсменах, забирая солидную часть гонораров. Боксёрским организациям – за введение многочисленных весовых категорий, различных второстепенных поясов, из-за чего бокс теряет свою значимость.

Что предлагал Уайт? 12 турниров в год, то есть по одному турниру в месяц. Плюсом к этому идут «супертурниры» с серьёзными кардами и с участием боксёров мировой величины, финансирование которых берут на себя саудовские шейхи. Но основной акцент Уайт планирует делать на проспектах и потенциальных звёздах мирового бокса – всего должны подписать около 150 боксёров. Весовых категорий станет меньше: вероятно, они будут созданы по принципу UFC. В каждом дивизионе один чемпион, лучшие дерутся с лучшими. Соответственно, чем выше боксёр поднимается в рейтинге и чем выше в рейтинге его соперник – тем больше они будут зарабатывать за выступления: $ 20 тыс. — за бой с нерейтинговым оппонентом, $ 375 тыс. — за титульный бой, $ 750 тыс. — за защиту пояса. Здесь же стоит отметить, что Дана намеревался избавиться от промоутеров, диктовать финансовые условия и регулировать суммы, которые получают боксёры, будут сама лига и Дана Уайт, как это происходит в UFC.

«Я очень рад тому, что мы создали эту лигу. Передаю флаг бокса человеку, который справится с этим лучше всех. Уайта ждёт непростая работа, но я уверен, что Дана будет радовать людей и фанатов этой прекрасной лигой. И сделает бокс вновь великим», — отмечал Турки Аль аш-Шейх.

Критика и первые проблемы

Но, конечно, одно дело – всё красиво рассказать на словах и изложить на бумаге, другое – реализовать все планы. Дана Уайт столкнулся с проблемами уже почти на самом старте – и не только с проблемами, но и с критикой. Естественно, новость, что босс UFC приходит в бокс, в штыки приняли ведущие промоутеры, которые рискуют остаться без хлеба. Главным оппонентом Даны стал британец Эдди Хирн, работающий со многими звёздными боксёрами современности.

«Они очень самоуверенны, как и я. Они высокомерны и думают, что придут и будут доминировать в боксе. Но этого не случится», — говорил Хирн на ранних стадиях.

На сторону британца встали и другие промоутеры: Фрэнк Уоррен, Оскар де ла Хойя и многие другие, кому босс UFC переходит дорогу. Однако, конечно, критика не самая большая проблема, с которой столкнулся Уайт.

Прежде всего выяснилось, что некоторым планам Даны мешает «закон Мохаммеда Али», который действует в профессиональном боксе и направлен на защиту спортсменов. Провернуть монополию в части контрактов боксёров просто так не получится, и поэтому Уайт заговорил о том, что собирается пролоббировать внесение изменений в этот закон. За что получил очередную порцию критики от коллег по будущему цеху.

«Мы не собираемся менять ринг, мы не собираемся менять «закон Мохаммеда Али». Мы работаем с боксёром и его командой в открытую. Я не собираюсь скрывать, какой доход был получен от шоу, они это видят. В боксе бо́льшая часть дохода от проводимого шоу достаётся боксёру. В ММА она идёт промоутеру. Удачи им, я жаловаться не буду. Однако мы в боксе так не работаем», — заявил Эдди Хирн.

Эдди Хирн Фото: Matchroom Boxing via Getty Images

Появились и проблемы с тем, чтобы набрать нужное количество боксёров под свою эгиду. Далеко не все воодушевлены идеей Даны Уайта, многие не хотят идти наперекор промоутерам, ведущим организациям и всему боксёрскому сообществу, которому бросил вызов босс UFC . Дана Уайт, по сути, ничем не рискует: не выгорит у него идея с Zuffa Boxing – не проблема. А вот на боксёрах, которые поддержат Уайта, уже будет клеймо, и ни один из промоутеров в будущем не захочет с ними работать.

Что на выходе?

Многие ждали каких-то анонсов от Даны Уайта ещё в конце уходящего года, однако никаких новостей не было, хотя, исходя из планов, первый турнир нового промоушена должен пройти уже в январе. И лишь на днях босс UFC заявил, что дебютный ивент состоится в Лас-Вегасе в ночь с 23 на 24 января.

До турнира остаётся 10 дней, а Дана Уайт назвал только один поединок, который будет в карде – главный бой вечера. В ринге сойдутся непобеждённый ирландец Каллум Уолш и мексиканец Карлос Окампо, известный нашим фанатам по поражению от Тима Цзю в первом раунде. Афиша, мягко говоря, не самая впечатляющая, но с чего-то нужно начинать.

Больше удивляют не имена участников главного события, а то, что никакой информации о турнире нет. Есть дата, есть место проведения – известная зрителям арена «UFC Apex» в Лас-Вегасе и есть всего два боксёра. На этом всё. Казалось, Дана Уайт и его команда подготовятся к дебютному турниру гораздо лучше и с медийной, и со спортивной точек зрения, но пока всё выглядит весьма блекло, и есть ощущение, что дата турнира вполне может быть перенесена. Что, конечно, будет на руку всем конкурентам Уайта, которые уже потирают руки.

«У них ведь первое шоу запланировано на 23 января, правильно? Им необходимо произвести впечатление, это не может быть что-нибудь унылое… Это должно быть громкое заявление, а насколько громким его можно сделать, когда осталось всего четыре недели?.. Если они слабо выступят 23 января, то будут страдать, потому что каждый захочет их пнуть… Худшее, что они могут сделать – это показать плохой наспех слепленный продукт, продемонстрировав, что они ничего не понимают в боксе», — резюмировал Хирн в эфире шоу Ариэля Хельвани.