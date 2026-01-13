Скидки
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли: когда бой, дата и время боя, где смотреть, где прямой эфир

Рискованное возвращение российского чемпиона. Что подарит фанатам бой Муртазалиева и Келли
Сергей Сорокин
Рискованное возвращение российского чемпиона
Бахрама ждёт поединок после очень долгого простоя.

Дата и время турнира с главным боем Бахрам Муртазалиев — Джош Келли

31 января в Ньюкасле, Великобритания, состоится интереснейший боксёрский вечер. Его украшением станет поединок с участием россиянина – Бахрама Муртазалиева (23-0, 17 KO). Его ждёт защита чемпионского пояса по версии IBF World. Возвращения боксёра все заждались, поскольку свой последний поединок он провёл аж 19 октября 2024 года. Тогда Бахрам в брутальном стиле разобрался с Тимом Цзю, завершил бой победой техническим нокаутом. Однако на долгое время ушёл в тень, был вынужден простаивать из-за того, что топы дивизиона пытались избегать выхода в ринг с Муртазалиевым.

Оппонентом россиянина станет Джош Келли (17-1-1, 9 KO). Многие считают, что Бахрам был вынужден принять опасный, но не самый очевидный вызов. Британец вряд ли в состоянии стать серьёзной ступенькой для того, чтобы Муртазалиев упрочил свои позиции в дивизионе. А вот поражение может сильно ударить по статусу россиянина. Списывать со счетов британца, который выступает на родине, совершенно точно не стоит.

Турнир запланирован на 20:00 мск. Главный бой стартует около полуночи.

Прямая трансляция турнира с главным боем Бахрам Муртазалиев — Джош Келли

Все бои покажет платформа DAZN. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с главным боем Бахрам Муртазалиев — Джош Келли

  • Бахрам Муртазалиев – Джош Келли;
  • Джош Пэдли – Джауад Бельмехди;
  • Элиф Нур Турхан – Тайла Генцен;
  • Джош Бленкирон – Робби Колман.

Материалы о турнире с главным боем Бахрам Муртазалиев — Джош Келли

Прогноз на бой Бахрам Муртазалиев — Джош Келли

Бахрам Муртазалиев ни капли не сомневается в своём превосходстве. Российский боксёр рассказал о подготовке к предстоящему поединку: «Слава богу, подготовка идёт очень хорошо, набираем хорошие кондиции. И, дай бог, 31 января порадуем любителей бокса нашей большой страны хорошей и красивой победой. Так что всё отлично».

Американский тренер Стивен Эдвардс назвал сильные стороны россиянина. Он отметил, что Бахрам обладает целой россыпью навыков: «Бахрам умеет бить навстречу. Он здорово контратакует. У Бахрама мощный левый хук, он быстро бьёт одиночные удары. Серии у него получаются хуже. Посмотрите бой с Тимом Цзю, Бахрам очень быстр».

