Лечение за $ 1 млн и антиалкогольное реалити-шоу. Как дела у Александра Емельяненко

Последний раз Александр Емельяненко бился в декабре 2024 года. Спустя несколько месяцев после этого стало известно, что у экс-звезды смешанных единоборств новые проблемы со здоровьем. Сам боец рассказывал жутковатые подробности о том, что у него разошлись межпозвоночные диски и отнялись ноги, а межпозвоночная грыжа передавила спинной мозг. Емельяненко перенёс операцию, ему заявили о 10 месяцах восстановления и посоветовали забыть о боях.

Но Александр хочет сохранять активность. Феникс уже говорил, что восстановится и вернётся в бои, однако при этом периодически появляется на разных видео (в том числе рекламных) с тросточкой или даже на инвалидной коляске: «С утра просыпаюсь, и до туалета, до кухни я могу без костылей двигаться, но на длинные расстояния мне уже тяжело идти. Мне нужно на что-то опереться. Вот я и хожу с костылём».

Помимо этого, Емельяненко стал участником антиалкогольного реалити-шоу «Звёзды под капельницей», которое началось в ноябре прошлого года. По сути, селебрити-рехаб , как пишут сами организаторы в социальных сетях. Там Александр рассказал великую историю о годовом запое: «Когда я жил в Санкт-Петербурге, ко мне как-то вечером заехал друг. Я сказал супруге, что спущусь поговорить и заодно зайду в магазин, куплю продуктов и хлеба. Мы поехали с моим товарищем в ресторан — обсудить, посидеть, покушать. Пока сидели, к нам начали подъезжать знакомые парни и присоединяться к столу. Мы пересели в ВИП-зону, и это всё переросло в массовую попойку. Когда я понял, что устал отдыхать и куражиться, прошёл примерно год».

В конце реалити Емельяненко пообещал закодироваться и бодро говорил о выборе в пользу трезвости: «Что я хочу сказать, трезвость — выбор сильных, спасибо! Я рад, что такой проект осуществился. У нас с зависимостью очень большая проблема сейчас в России, и многие люди не знают, как с ней справиться. Когда увидят людей, которые не побоялись и признали: «Да, мы зависимы, мы прошли через это, попробуйте и вы пройдите, возможно, у вас получится...» Я не говорю, что все кардинально поменяются, но из тысячи один хотя бы изменится — это будет уже большое дело».

В конце 2025 года стало известно, что и в личной жизни у Емельяненко не всё гладко — он во второй раз разошёлся с супругой Полиной Селедцовой : «Что делал в МФЦ? Честно? С женой разводился. У неё своя жизнь, у меня своя. Если нет любви, то нечего жить вместе. Наберитесь смелости и придите, разведитесь. Как-то так. Оставляем прошлое в старом году. Входим в 2026 год. Мы развелись с Полиной. Всем хорошего настроения, люди добрые!»

Теперь на повестке дня вновь вопрос здоровья спины. Была информация, что Емельяненко может потребоваться ещё одна операция, а он сам благодарил стримера Mellstroy за помощь с восстановлением. А в интервью «The КастаПодкаст» сообщил, что на полноценное лечение нужен $ 1 млн : «Роман Ротенберг посоветовал мне доктора. Он очень тщательно всё посмотрел и сказал, что у меня не какие-то спазмы, а перелом позвоночника. Из-за этого перелома произошло чуть-чуть смещение на спинной нерв. Доктор прописал мне уколы. Сумасшедше дорогие уколы. Пять уколов стоят $ 250 тыс. Короче, курс — $ 1 млн. Заказывать нужно в Корее. Сейчас буду думать, как вылечить спину, привести себя в порядок. Это единственный вариант. Они на стволовых клетках основаны».

Александр Емельяненко на шоу «Звёзды под капельницей» Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница»

И даже так Емельяненко нацелен вернуться — утверждает, что в боксе выступать сможет, так как способен «встать на ножку и бить». Непонятно, насколько серьёзен настрой Александра. Финансовый аспект, безусловно, имеет значение, так что Феникс должен об этом думать. Но запасной вариант тоже рассматривается: «У меня два высших образования, думаю, может быть, на третье поступить. У меня магистратура, я магистр нефтяного дела, а первое экономическое образование у меня. Думаю, может быть ещё куда-нибудь поступить, ну и дальше уже развиваться».

Ждём приятных новостей о здоровье бойца – и лучше не возвращаться в бои.