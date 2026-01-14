Самая конкурентная лига России живёт в вакууме. Почему АСА не прогрессирует

ACA – топовая российская лига. Многие совершенно по праву называют её самой конкурентной в стране. Каждый турнир изобилует интересными противостояниями с историей и апсетами. Особое внимание уделяется реваншам, что достаточно показательно. Вот только на протяжении долгого времени, как кажется, промоушен держит одну планку и никак не может пробить свой потолок. А ведь руководство совсем недавно поменялось, не раз высказывались очень смелые и интересные задумки. Но пока они остаются лишь на уровне идеи. Очень хочется, чтобы крутая организация сделала важнейший рывок, оказалась на новой ступени. Однако для этого придётся многое поменять.

Лига ACA была организована в далёком 2009 году. И за время существования успела вырастить огромное число топовых бойцов. Многие её «выпускники» на ведущих ролях в крутых мировых промоушенах. Например, совсем недавно Пётр Ян вернул на своё плечо чемпионский пояс UFC. Но со временем у ACA наметился ориентир на то, чтобы удерживать ведущих звёзд у себя . Контракты стали долгосрочными, условия улучшенными. И некоторые парни, на бумаге вполне способные «зажечь» за океаном, в итоге остаются в своеобразной зоне комфорта. Сейчас у промоушена много непобеждённых бойцов и чемпионов, которым самое время шагнуть вперёд. Однако ничего не меняется.

Отдельно возникает вопрос и относительно того, что организация рассчитывает только на стабильный набор бойцов и свою «академию» под названием ACA Young Eagles. А вот готовые звёзды пополняют ростер редко. Причём чаще всего из-за границы. Можно придумать множество интереснейших противостояний. Но состав бойцов, кажется, «застыл». Вряд ли вопрос в финансовой составляющей. Скорее всего, выбран определённый вектор развития, в рамках которого основная ставка делается на своих бойцов. Вот только будет ли развитие при такой стратегии? Не совсем понятно.

ACA Young Eagles Фото: ACA YOUNG EAGLES

Следующий важный момент. Лига ACA давно заявляла о желании скооперироваться с другими промоушенами. Благо положительный международный опыт есть. Например, Bellator и Rizin организовывали очень крутые новогодние турниры. С подобной инициативой выступал и Майрбек Хасиев, который занимал пост президента организации. Более того, он бросал вызов сразу двум крупнейшим промоушенам планеты: «В американской лиге Bellator наконец-то пришли к тому, о чëм я говорю давно! Это бои «стенка на стенку» между лучшими лигами мира! Круто, мы принимаем этот вызов, и я не сомневаюсь, что АСА «вынесет» коллег из США. Только в таком случае возникает вопрос: «А что нам даст эта победа, если Bellator не лучшая организация?» Побив их бойцов, мы не будем удовлетворены, и в чëм тогда смысл такого успеха? Поэтому у меня встречное предложение, о котором я говорю уже много лет. Это устроить Гран-при среди лучших лиг мира! Думаю, достаточно будет четырёх промоушенов, больше вряд ли и наберётся. Будет справедливо развести UFC и Bellator, а дальше — путём жеребьёвки раскинуть АСА и четвёртого участника по полуфиналам . Нас устроит любой вариант в стартовой встрече!»

А ведь задумка была очень неплохо воспринята за рубежом. Интерес к противостоянию с ACA признавал даже Скотт Кокер – президент Bellator: «Я знаю ACA. Но никогда не говорил ни с кем оттуда. С тех пор как мы провели турнир с Rizin, многие лиги предложили нам подобное. Если это имеет смысл, я не боюсь. Давайте сделаем это».

Майрбек Хасиев Фото: ACA

С тех пор ситуация не поменялась в положительную сторону. Скорее наоборот. Организация не сделала ни шага по направлению к организации подобного турнира. А жаль. Да, ставились очень громкие задачи. UFC и PFL – крутые ориентиры. Но начинать можно и с менее статусных промоушенов. Вряд ли в условном Rizin или One FC отказались бы от совместного ивента с ACA. Особенно если учесть, что там достаточно много россиян. И отношение к ним – отличное. Но при Хасиеве реализовать задумку не получилось. А при новом руководстве таких разговоров даже не поднимается.

Коллаборации с другими промоушенами – крутая идея. И начинать можно с России. Например, всегда с позитивом к таким идеям относятся в RCC. Более того, уже есть реальные противостояния, которые можно раскрутить. Не раз порывался подраться с чемпионом ACA Александр Шлеменко. Присутствует конфликт у Владислава Ковалёва и Магомедрасула Гасанова . Белаз и представитель ACA даже обменялись огненными репликами и провели стердаун после одного из турниров. Однако дальше разговоров дело не пошло. Потенциальный кард совместного события ACA и RCC способен в разы превзойти всё то, что можно сделать в рамках одной лиги. Но пока никаких шагов по направлению к этому не делается.

ACA «закручивает гайки». Наверное, с точки зрения дисциплины это круто. Однако в последнее время замечена жёсткость, которая может показаться излишней. Речь о проваленных взвешиваниях, коих в последнее время достаточно много. После новогодних праздников организация успела провести всего один турнир. Но уволила при этом сразу трёх (!) бойцов . Естественно, потенциальные новички лиги теперь будут много раз думать относительно того, стоит ли идти на подобные риски. Ситуации бывают разными. Даже в UFC возникают моменты, когда топовые бойцы допускают перевес. И рубить сплеча подобным образом – чревато для имиджа в глазах спортсменов.

Безусловно, у ACA своё видение ситуации. Организация пытается обезопасить себя от срывов крутых поединков. А ещё очень хочет, чтобы парни не терзали себя изнурительными весогонками, выступали в максимально комфортных дивизионах. Однако со стороны всё это выглядит показательной казнью, что точно не прибавляет привлекательности для бойцов. Слова главы промоушена Магомеда Бибулатова лишь подкрепляют тезис: «Мне это уже надоело. Доброту мою за слабость принимать не нужно, поэтому все трое уволены из лиги».

Магомед Бибулатов Фото: ACA

У ACA дела идут неплохо. Организация проводит один турнир за другим. Но и тут есть вопросы. География – мощная. Есть крупнейшие российские города, не так давно проводился ивент в Дубае, ОАЭ. Однако число приглашённых звёзд (речь не о бойцах) – минимальное, количество активностей – тоже. Поэтому возникают вопросы относительно того, как именно организация собирается прокачивать свои события в дальнейшем. Конечно, и тут можно вести речь о том, что в приоритете спортивная составляющая. Однако многолетний опыт существования топовых промоушенов показывает – без крутой медийки никуда. Но и в этом направлении подвижек нет.

Сейчас ACA будто сознательно оказалась в вакууме. Она пытается развиваться независимо. От других лиг, сторонних звёзд, приглашения людей с сильной медийкой. А ведь складывается ощущение, что буквально несколько шагов позволят сделать существенный рывок вперёд. Осталось понять, решится ли на это руководство промоушена. 2026 год вполне может стать определяющим с этой точки зрения.