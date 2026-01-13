Таланты из залов Хабиба и Фёдора. Кто из россиян ярко покажет себя в 2026-м?

В новом году — новые надежды на российских бойцов. Сейчас в UFC поясами владеют Ислам Махачев, Пётр Ян, Хамзат Чимаев, в PFL есть чемпионы Усман Нурмагомедов и Вадим Немков. И в топах разных дивизионов есть ещё множество россиян, которые в скором времени способны добраться до титульных поединков. В этом тексте мы попробовали отметить несколько россиян, от которых ждём прорыва в 2026 году. Здесь не будет Умара Нурмагомедова или Сергея Павловича, только те, кто сейчас либо за пределами топ-15, либо ещё даже не дебютировал в больших лигах.

Икрам Алискеров

Алискерову с самого начала карьеры в UFC выдают немалые авансы. Во втором поединке под эгидой организации его пытались свести с Пауло Костой, затем – с Нассурдином Имавовым, и только после поражения от Роберта Уиттакера матчмейкеры немного успокоились. Однако тот поединок показательным быть не может, тем более Алискеров с тех пор одержал две победы, успел запрыгнуть в топ-15 среднего веса и выпрыгнуть оттуда. В UFC сейчас есть несколько средневесов из России, которые находятся за пределами рейтингов, но Икрам выглядит сбалансированнее Шары Буллета, Азамата Бекоева и Романа Копылова. К концу года мы можем увидеть Алискерова даже в десятке дивизиона.

Магомед Зайнуков

Зайнуков очень ярко показал себя осенью прошлого года на Претендентской серии Даны Уайта, закатив шикарный поединок и только чудом не победив досрочно. Но, помимо этого, Магомед получил мощнейший буст к медийности на созвучии прозвища Чанко с мем-персонажем Джоном Порком. Россиянина встречали овациями, узнавали и фотографировались, он ещё успел подраться с Диллоном Дэнисом в зале «Мэдисон Сквер Гарден». На этом фоне как-то потерялось, что Зайнуков — классный и зрелищный боец, к тому же непобеждённый. Через один-два успешных боя он уже может биться с рейтинговыми ребятами, выросшая медийка станет подспорьем для этого.

Байсангур Сусуркаев

Самый яркий новичок прошлого года. Историю все отлично знают — Сусуркаев оформил отличный нокаут на Претендентской серии Даны Уайта, а уже через четыре дня бился на номерном турнире. Шум был очень большой, парня даже вытащили на пресс-конференцию, Уайт называл своим любимчиком. Но вот с боями непосредственно в UFC возникли небольшие проблемы. Эрик Нолан в дебюте создал проблемы Байсангуру, Эрик Макконико тоже оказался крепким орешком. Однако важно, что Сусуркаев побеждает и делает это досрочно. К тому же он очень молод. В 2026 году Байсангур может успеть провести несколько поединков, и как минимум один должен быть рейтинговым.

Абдул-Рахман Яхьяев

Яхьяев ураганом ворвался в UFC. Сначала была эффектный финиш на DWCS, а в ноябре Абдул-Рахман выдал великолепный финиш с Раффаэлем Серкейрой. Там Яхьяев за 40 секунд успел выдать почти всё, что умеет: серию ударов, вертушку, нокдаун с хай-кика и выход на удушающий приём. Серкейра на серии поражений вообще не индикатор потенциала, но Яхьева и до боя считали талантливым парнем, а теперь точно попытаются продвигать его в топ-15. Тут помогает и то, что Абдул-Рахман выступает в полутяжёлом весе, там не хватает ярких бойцов в рейтингах, и любого мало-мальски зрелищного спортсмена через пару боёв пытаются сводить с топами.

Абдул-Рахман Яхьяев Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Михаил Кашурников

Во многом аванс, но очень интригует то, как этот парень сможет показать себя в ММА. Исходные данные у него шикарные — и физические, и с точки зрения регалий. Кашурников становился чемпионом мира по боевому самбо три раза подряд, на каждом турнире доминировал над соперниками и теперь готовится к переходу в ММА в зале Фёдора Емельяненко. Уже напрашивается параллель, однако пока стоит воздержаться. Тем не менее в 2026 году Кашурников может ярко о себе заявить и ворваться в одну из топовых лиг. Михаилу всего 27 лет, перспективы там очень серьёзные.

Амру Магомедов

Молодой непобеждённый легковес из зала Хабиба Нурмагомедова — уже как знак качества (к Зайнукову тоже подходит). Магомедова отмечают и сам Хабиб, и Ислам Махачев, он был чемпионом UAE Warriors, а уже через месяц дебютирует в PFL на одном турнире со своим спарринг-партнёром Усманом Нурмагомедовым. С учётом того, что у действующего чемпиона, как говорят, осталось два боя по контракту с PFL, он готовится к переходу в UFC, а вот Амру должен занять его место. Скоро увидим его на более высоком уровне и оценим.

Амру Магомедов Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Одной строкой выделим новичка UFC Марка Вологдина, который проиграл на DWCS, но получил контракт, показав невероятный характер в поединке. Следим за тяжеловесом из зала Хабиба Арсланом Билаловым — у него в ближайшее время титульный бой в LFA. В российских ММА ярко себя показывает Илья Фомочкин, а в UAE Warriors хорош Уллубий Амиржанов. Следим.