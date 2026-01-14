Топурия судится с женой и тормозит лёгкий вес. Что известно и когда чемпион вернётся?

Илия Топурия, ставший чемпионом UFC в лёгком весе летом 2025 года, застопорил верхушку дивизиона. Всё дело в простое — из-за проблем на личном фронте. Топурия принял решение взять паузу в карьере, и UFC пришлось вводить временный титул . Сам Илия тоже всё объяснил: «Я не собираюсь принимать бои в первом квартале 2026 года, поскольку переживаю трудный момент в личной жизни. Поэтому пока хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. И не хочу задерживать дивизион. UFC организует все необходимые бои, и, как только все проблемы будут мною улажены, я дам знать матчмейкерам, что готов к возвращению».

За формулировкой о трудном моменте в личной жизни скрываются судебные тяжбы с супругой Джорджиной Ускатеги Баделл. Та обвиняла Топурию в домашнем насилии, боец ответил, что подвергается шантажу и планирует разбираться с этим в суде: «В последние месяцы я подвергся серьёзному давлению, включая угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии в случае невыполнения финансовых требований. Эти обвинения полностью необоснованные. Истина не вопрос мнения, а вопрос доказательств. Все соответствующие доказательства были тщательно сохранены и задокументированы, включая аудиозаписи, письменные сообщения, свидетельские показания и видеоматериалы. Эти доказательства были переданы в соответствующие органы для возбуждения судебного иска в связи с попыткой вымогательства, фальсификацией документов, незаконным присвоением денежных средств и личного имущества и многочисленными угрозами. Моё первоначальное решение хранить молчание принято исключительно ради защиты детей, что самое важное в жизни. Но я пришёл к пониманию, что молчание в подобных обстоятельствах не защищает истину — оно позволяет ложным представлениям укорениться.

Многие сталкивались с подобными ситуациями, и именно правовая система в конечном счёте проясняла факты. Я решил выступить не только ради семьи и самого себя, но и чтобы продемонстрировать: никто не должен поддаваться запугиванию, манипуляциям или страху. Те, кто меня знает, подтвердят, что я никогда не прибегал к насилию в какой бы то ни было форме и что моя жизнь и карьера всегда основывались на дисциплине, уважении и честности. Я полностью доверяю судебному процессу и позволю правовой системе установить факты на основании доказательств. Из уважения к детям и в связи с продолжающимися судебными разбирательствами я не буду делать никаких дальнейших публичных заявлений. Со всем уважением прошу избегать спекуляций и соблюдать конфиденциальность семьи в это непростое время. Правда не требует объёма — она требует фактов».

Илия Топурия и Джорджина Ускатеги Фото: David Benito/Getty Images

Супруга Топурии в то же время столкнулась с тем, что не могла найти адвоката, который возьмётся за её дело, а сам Илия в тот момент активно готовился к судам. Тем не менее Джорджина обратилась в Национальную полицию с заявлением об угрозах и преследованиях в социальных сетях. Началось это всё с большого заявления Топурии, где он говорил о шантаже . Тогда же издание El Mundo сообщило, что бракоразводный процесс идёт несколько месяцев, у пары есть брачный договор, но они не могут договориться о финансовых условиях.

Нелепо в скандал влип, к слову, и Джо Роган. Комментатор принял ИИ-изображение супруги Топурии с рэпером за настоящее и прошёлся по Джорджине: «Она фотографируется с рэперами, выкладывает это в соцсети. Вы знаете, как они это делают: пытаются украсть твою душу. Никто не знает настолько адского гнева, как женщина, которую отвергли. Эта леди — чудовище, и она пытается получить опеку над детьми». Ускатеги в ответ подала заявление в полицию на Рогана.

7 января Топурия должен был явиться в суд, но не из-за обвинений в домашнем насилии, а чтобы разрешить ситуацию с дочерью. Илия сам рассказал об этом: «Я обязан явиться в суд, однако повестка касается исключительно семейного и административного вопроса, связанного с выездом за пределы Испании моей дочери, с которой я не имел возможности видеться уже четыре месяца, несмотря на многочисленные попытки».

Из зала суда Топурия, к слову, выходил с широкой улыбкой. И это на контрасте с Джорджиной, которая быстро скрылась . Илия также поговорил с журналистами: «Я абсолютно спокоен. Я не переживаю. Совсем скоро я увижу мою маленькую девочку. Приоритет — моя дочь, мои дети и моя семья».

Илия Топурия и Джорджина Ускатеги Фото: Angel Diaz Briñas/Getty Images

Издание Marca добавило подробностей о заседании, состоявшемся 7 января. Ускатеги хотела получить разрешение выехать из Испании с дочерью, но суд отклонил запрос до тех пор, пока не будет завершён процесс развода и не установят график встреч Топурии с ребёнком. Джорджина указывала на то, что подвергается травле из-за заявления Топурии, потому и хочет вернуться в Майами, но в суде указали на то, что билеты были куплены за 12 дней до того, как Илия опубликовал то самое сообщение в социальных сетях . Также суд принял во внимание то, что Топурия не виделся с дочерью четыре месяца, хотя предпринимал для этого попытки.

Теперь ожидается продолжение разбирательств, но неизвестно, когда следующий суд и как долго всё это продлится. Пэдди Пимблетт, например, считает, что простой Топурии может затянуться: «Говорят, Илия не вернётся как минимум год. Говорят, всё может затянуться на два года из-за возможных проблем. Если он будет так долго вне игры, я бы предпочёл, чтобы он просто ушёл и перестал тормозить развитие дивизиона».