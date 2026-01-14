Пимблетт — идеальный болтун. Но в топе UFC он выглядит «пассажиром»

В ночь с 24 на 25 января в городе Лас-Вегас, США, состоится первый турнир UFC в 2026 году. Примечательно, что организация решила провести сразу номерной ивент. И его главными действующими лицами станут Пэдди Пимблетт и Джастин Гэтжи. На кону будет стоять пояс временного чемпиона лиги в лёгком весе. Илия Топурия продолжает решать личные проблемы, поэтому парни получили такой великолепный шанс. И складывается ощущение, что спортивный принцип здесь «хромает». Да, Пимблетт – топовый трэш-токер и отлично прокачал себя в медийном плане. Но пока в его копилке лишь победы над ветеранами и «сбитыми лётчиками». А новые вызовы могут оказаться уже не по зубам.
О справедливости выбранного UFC вектора все говорят и из-за уровня оппозиции, который был у Пэдди. И из-за положения в рейтинге лёгкого веса. Сейчас британец идёт лишь на пятом месте, поэтому такой шанс – большой аванс. Правда, в последнее время дела у Пимблетта идут не лучшим образом. Так, в самом начале 2026 года в одном из залов был проведён турнир по грэпплингу King of the Mat. Пэдди славился тем, что на протяжении долгого времени наводил там ужас на всех. Но в итоге в финале он уступил болевым приёмом (ущемление икроножной мышцы) партнёру по тренировкам Аарону Джордану. Естественно, всё это вызвало огромные вопросы относительно формы бойца, которому через две недели сражаться за временный пояс чемпиона UFC.
Правда, Пимблетт моментально включил режим «болтуна» и начал рассказывать о своих легендарных свершениях на матах. Оправдывался, как мог, а ключевой причиной поражения назвал то, что он вообще не хотел бороться: «Это было тяжело. На самом деле я не хотел бороться, поскольку до этой схватки провёл двойную тренировку. Но в итоге мне удалось отдохнуть полчаса, а потом сразу вышел против этой машины. Честно говоря, мне казалось, что он пойдёт на скручивание пятки. Однако этот парень поймал меня на калф-слайсер (болевой приём на икроножную мышцу. — Прим. «Чемпионата»). Когда я догадался, к чему всё идёт, подумал: «Чёрт, ублюдок». Аарон Джордан — один из лучших чёрных поясов в нашем зале. Этот парень просто великолепен. Кажется, за последние лет пять я его побеждал четырежды. А в этот раз Аарон отомстил мне, что доставило ему радость. Такое случается. Он заслужил эту победу».
Пэдди Пимблетт
Фото: Cooper Neill/Getty Images
Пэдди жёстко подставился прямо перед самым важным на данный момент испытанием в карьере. Бой за титул временного чемпиона организации многие ждали для того, чтобы увидеть, насколько Пимблетт готов оперировать своими сильными сторонами. Рубиться в стойке с Гэтжи или Топурией для британца опасно и чревато. На помощь должна была прийти борьба. Особенно если учесть, что Пэдди всегда ей очень сильно хвалился. И даже рассказывал о тренировках, которые под силу далеко не всем: «Меня заставили провести убийственную круговую тренировку, а потом бороться с десятком морпехов. Одна из тяжелейших тренировок недели. Вы кучка здоровенных сволочей!»
Теперь во все эти сказки верится с большим трудом. И возникает всё больше вопросов относительно того, как Пэдди будет чувствовать себя в топе дивизиона. Было понятно, что с Арманом Царукяном британца не сведут. Дана Уайт прекрасно понимает, насколько тяжело будет Пимблетту в партере против такого крутого грэпплера. А теперь Пэдди и сам подтвердил данный тезис. Но страшно за него и в противостояниях с менее габаритными оппонентами. А всё потому, что на видео видно, что уступил Пимблетт не самому крупному сопернику. Ещё и из-за того, что сам заигрался и допустил ошибку. А если не превосходить топов дивизиона в борьбе, то пытаться рубиться с ними в стойке чревато и практически обречено на провал.
Кажется, в UFC всё-таки переиграли самих себя. Да, Пимблетт очень крутой в плане прокачки своих поединков и трэш-тока. Но до этого момента в его копилке не было поединков с топами, реально жёстких испытаний. И сразу выходить на титульный бой, пусть и за временный пояс, может быть ошибкой. В компании лучших парней дивизиона Пэдди пока выглядит «пассажиром». Правда, у него точно будет шанс разрушить этот тезис.