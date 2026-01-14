Пимблетт — идеальный болтун. Но в топе UFC он выглядит «пассажиром»

В ночь с 24 на 25 января в городе Лас-Вегас, США, состоится первый турнир UFC в 2026 году. Примечательно, что организация решила провести сразу номерной ивент. И его главными действующими лицами станут Пэдди Пимблетт и Джастин Гэтжи. На кону будет стоять пояс временного чемпиона лиги в лёгком весе. Илия Топурия продолжает решать личные проблемы, поэтому парни получили такой великолепный шанс. И складывается ощущение, что спортивный принцип здесь «хромает» . Да, Пимблетт – топовый трэш-токер и отлично прокачал себя в медийном плане. Но пока в его копилке лишь победы над ветеранами и «сбитыми лётчиками». А новые вызовы могут оказаться уже не по зубам.

О справедливости выбранного UFC вектора все говорят и из-за уровня оппозиции, который был у Пэдди. И из-за положения в рейтинге лёгкого веса. Сейчас британец идёт лишь на пятом месте, поэтому такой шанс – большой аванс. Правда, в последнее время дела у Пимблетта идут не лучшим образом. Так, в самом начале 2026 года в одном из залов был проведён турнир по грэпплингу King of the Mat. Пэдди славился тем, что на протяжении долгого времени наводил там ужас на всех. Но в итоге в финале он уступил болевым приёмом (ущемление икроножной мышцы) партнёру по тренировкам Аарону Джордану . Естественно, всё это вызвало огромные вопросы относительно формы бойца, которому через две недели сражаться за временный пояс чемпиона UFC.

Правда, Пимблетт моментально включил режим «болтуна» и начал рассказывать о своих легендарных свершениях на матах. Оправдывался, как мог, а ключевой причиной поражения назвал то, что он вообще не хотел бороться: «Это было тяжело. На самом деле я не хотел бороться, поскольку до этой схватки провёл двойную тренировку. Но в итоге мне удалось отдохнуть полчаса, а потом сразу вышел против этой машины. Честно говоря, мне казалось, что он пойдёт на скручивание пятки. Однако этот парень поймал меня на калф-слайсер (болевой приём на икроножную мышцу. — Прим. «Чемпионата»). Когда я догадался, к чему всё идёт, подумал: «Чёрт, ублюдок». Аарон Джордан — один из лучших чёрных поясов в нашем зале. Этот парень просто великолепен. Кажется, за последние лет пять я его побеждал четырежды. А в этот раз Аарон отомстил мне, что доставило ему радость. Такое случается. Он заслужил эту победу».

Пэдди Пимблетт Фото: Cooper Neill/Getty Images

Пэдди жёстко подставился прямо перед самым важным на данный момент испытанием в карьере. Бой за титул временного чемпиона организации многие ждали для того, чтобы увидеть, насколько Пимблетт готов оперировать своими сильными сторонами. Рубиться в стойке с Гэтжи или Топурией для британца опасно и чревато. На помощь должна была прийти борьба. Особенно если учесть, что Пэдди всегда ей очень сильно хвалился. И даже рассказывал о тренировках, которые под силу далеко не всем: «Меня заставили провести убийственную круговую тренировку, а потом бороться с десятком морпехов. Одна из тяжелейших тренировок недели. Вы кучка здоровенных сволочей!»

Теперь во все эти сказки верится с большим трудом. И возникает всё больше вопросов относительно того, как Пэдди будет чувствовать себя в топе дивизиона. Было понятно, что с Арманом Царукяном британца не сведут. Дана Уайт прекрасно понимает, насколько тяжело будет Пимблетту в партере против такого крутого грэпплера. А теперь Пэдди и сам подтвердил данный тезис. Но страшно за него и в противостояниях с менее габаритными оппонентами. А всё потому, что на видео видно, что уступил Пимблетт не самому крупному сопернику. Ещё и из-за того, что сам заигрался и допустил ошибку. А если не превосходить топов дивизиона в борьбе, то пытаться рубиться с ними в стойке чревато и практически обречено на провал.

Кажется, в UFC всё-таки переиграли самих себя. Да, Пимблетт очень крутой в плане прокачки своих поединков и трэш-тока. Но до этого момента в его копилке не было поединков с топами, реально жёстких испытаний. И сразу выходить на титульный бой, пусть и за временный пояс, может быть ошибкой. В компании лучших парней дивизиона Пэдди пока выглядит «пассажиром». Правда, у него точно будет шанс разрушить этот тезис.